A casi 340 km/h: así sería una vuelta de Colapinto en el circuito de Buenos Aires, que podría volver a recibir a la Fórmula 1

Simulación de una vuelta de Franco Colapinto en el circuito de Buenos Aires designado para recibir a la Fórmula 1

Los simuladores se convirtieron en una herramienta indispensable para que los pilotos puedan entrenarse, pero también conocer un circuito. La verdad está una vez en la pista real, pero el avance de la tecnología permitió que las sensaciones que los corredores viven arriba del auto y el desgaste de las máquinas sea casi el mismo. En este contexto, se conoció cómo sería una vuelta en el circuito que en principio es el designado para recibir a la Fórmula 1 si se concreta la vuelta. El que conduce no es otro que Franco Colapinto.

Según el último dossier difundido por los promotores locales (Grupo OSD y Fenix Entertaiment Group) y el Gobierno Porteño, el trazado de F1 tendrá 4.942 metros. Contará con 15 curvas, 6 a la izquierda y 9 a la derecha. El ancho oscilará 12 a 15 metros. Habrá dos zonas de DRS, que serán en la recta principal y la opuesta. Se estima una velocidad final de 340 km/h y promedio de 225 km/h. El tiempo de vuelta sería de 1 minuto y 18 segundos, aproximadamente.

Mediante el simulador Assetto Corsa y en un material difundido en la cuenta de YouTube de Next Lap, se advierte que el nuevo circuito tiene al final de la recta principal una velocidad de 330 km/h. Esa será la primera zona de DRS, que son los lugares designados para usar el sistema que mueve el alerón trasero para que el aire de frente ingrese mejor y así el coche que viene detrás pueda ganar velocidad para efectuar el sobrepaso.

El trazado continúa con la primera curva a la derecha y luego se empalma con otra a la izquierda, que tras una leve recta llega a una zona que hoy forma parte de la pista para practicar la conducción de vehículos. Ahí, luego de otra curva a la derecha, aparece otra recta que da lugar a una curva en 180 grados. Luego de dos empalmes de izquierda-derecha con una velocidad de 280 km/h, aparece otra recta corta, una curva a la derecha y luego la nueva “S de Senna”, que será más veloz que la actual y en giros izquierda-derecha. Continúa con una nueva curva en 180 grados, una veloz curva a la izquierda, otra a la derecha y la conexión tras dos curvas a la derecha de una parte que hoy existe, que es la recta opuesta, que será la segunda zona de DRS, con una velocidad final, según la simulación, en 334 km/h. Luego se toma una nueva horquilla que estará cerca al ingreso principal del Autódromo, antes de encarar una recta que desemboca en la principal para completar la vuelta.

Así es el trazado designado para un eventual retorno de la F1

Este proyecto fue desarrollado por la empresa a cargo del alemán Herman Tilke y el diseño para Buenos Aires estuvo a cargo de su hijo, Carsten. En este caso, se usa un desarrollo enfocado en el MotoGP, que regresará a Buenos Aires en 2027 (contrato de cuatro años) como trampolín para acceder a la Máxima. La firma germana trabaja con la F1 desde hace tres décadas en la construcción y reformas de autódromos.

En la flamante variante de Buenos Aires, el primer cambio elocuente es la eliminación de tres de las tribunas de cemento, la número 13, la 14 y la 15, que es la que ocupa la hinchada de Chevrolet, que este fin de semana ocuparía esas gradas por última vez en la carrera del Turismo Carretera. Luego, cómo se ingresa a la zona que hoy es ocupada por la pista de manejo y que se ubica hacia avenida Roca.

También se advierte que será un dibujo de media y alta velocidad, como puede verse en la combinación de las curvas 5 y 6 y más adelante en toda la zona donde hoy se encuentra el Circuito 9.

En cuanto a la capacidad, las autoridades del gobierno porteño aspiran a llegar a 150.000 espectadores, es decir, más del doble que la actual, que es de 60.000 personas. Para llegar al número pretendido se colocarán 29 tribunas tubulares, según se advierte en los renders difundidos. Cabe recordar que en los sectores VIP o Premium también se suele poner un lugar destinado a la visión del público hacia la pista.

Más detalles de cómo es el circuito propuesto para la F1

Se trata de una inversión cercana a los 100 millones de dólares que correrán por cuenta del Gobierno de la Ciudad, ya que el Autódromo es estatal. Ese presupuesto es para las obras necesarias para recibir al MotoGP. Los trabajos comenzarán en noviembre a más tardar y se extenderán hasta febrero de 2027, en la previa a la fecha del MotoGP que sería en marzo o abril.

Poder plasmar la fecha de F1 será algo más complejo y el propio Colapinto fue tajante al respecto: “MotoGP correrá en Argentina y me parece genial que sea en Buenos Aires, donde hay tanta afición. Traer de vuelta la F1 será más difícil, pero sería fantástico si se logra. Me encantaría, por supuesto. Es uno de mis sueños, pero todavía parece un poco lejano. Hay mucho trabajo por hacer para que la F1 vaya allí, pero sería maravilloso si en el futuro pudiera hacerse realidad”.

Cabe recordar que Colapinto nunca corrió en autos en la Argentina. Su competición en el plano local fue en karting, donde logró el Campeonato Argentino en 2018 en la categoría Pre Junior. Ese año también ganó una carrera de karts eléctricos en el kartódromo ubicado en el predio de dicho autódromo y el evento formó parte de los Juegos Olímpicos de la Juventud.

El Campeonato Mundial de Motociclismo de Velocidad ya disputó diez eventos en Buenos Aires en las décadas de los ‘60, ’80 y ‘90, mientras que la Fórmula 1 llevó a cabo sus 21 Grandes Premios de la República Argentina en el Oscar y Juan Gálvez. Este plan de trabajo será la reforma más importante en la historia del escenario porteño.