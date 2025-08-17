Piqué y Shakira vendieron una de sus mansiones tras la separación: la fortuna que recaudaron y los lujosos detalles de la propiedad

La mansión tiene detalles exclusivos solicitados por la ex pareja (@BarcaUniversal)

La venta de una de las viviendas que compartieron Shakira y Gerard Piqué en Esplugues de Llobregat marca un nuevo capítulo en la reestructuración de su patrimonio tras la separación. Tres años después de su ruptura, la expareja ha cerrado la operación por algo más de tres millones de euros (USD 3.5 millones) , según confirmaron ABC y La Vanguardia, tras un proceso de negociación prolongado y marcado por desacuerdos sobre el precio.

La propiedad vendida forma parte de un exclusivo complejo inmobiliario que la cantante y el exfutbolista adquirieron durante su relación, con la intención de crear un gran espacio familiar. El conjunto, diseñado por la arquitecta Mireia Admetller y finalizado en 2012, incluye tres casas interconectadas, extensos jardines, piscinas, gimnasio, sala de juegos, estudio de grabación y terrazas con vistas destacadas. La vivienda que ha cambiado de manos corresponde a la tercera casa del complejo, que originalmente debía reformarse para integrarse al resto, pero finalmente se ha vendido de manera independiente.

El proceso de venta no resultó sencillo. Según detalló La Vanguardia, la negociación estuvo marcada por la firmeza de Shakira en mantener un precio elevado, mientras que Piqué presionaba para cerrar la operación cuanto antes y así poder instalarse con su actual pareja, Clara Chía, en una nueva residencia. Las posturas divergentes sobre el valor de la propiedad —con la artista solicitando hasta 12 millones de euros y el exjugador dispuesto a aceptar ofertas entre 6 y 10 millones— generaron tensiones y retrasos. Fuentes inmobiliarias consultadas por ABC señalaron que el precio fijado resultaba alto incluso para una zona tan exclusiva como Esplugues de Llobregat.

El complejo inmobiliario, que fue escenario de la vida familiar de Shakira, Piqué y sus hijos Milan y Sasha, así como de los padres de la cantante y parte del personal de servicio, se concibió como un proyecto ambicioso. La parcela total alcanza los 3.800 metros cuadrados, con más de 700 metros cuadrados construidos en cada una de las viviendas principales. Estas disponen de seis dormitorios, cinco baños, piscina interior y exterior, gimnasio, sala de juegos, estudio de grabación y amplias terrazas. El diseño contempla tres plantas principales y dos niveles subterráneos, que incluyen bodega y garaje.

Actualmente, las otras dos viviendas principales del complejo permanecen en el mercado por un precio conjunto de 11 millones de euros (casi USD 13 millones). La gestión de la venta se realiza de manera discreta, sin anuncios en portales inmobiliarios ni agencias, y está a cargo de una sociedad administrada por Joan Piqué, padre del exfutbolista, según informó ABC. Esta estrategia busca preservar la privacidad de la operación y evitar la exposición mediática.

El gimnasio del complejo de tres propiedades: una ya fue vendida (@BarcaUniversal)

En paralelo a la venta, la vida de ambos protagonistas ha tomado rumbos distintos. Shakira reside desde hace dos años en Miami junto a sus hijos, mientras que Piqué continúa al frente de su empresa Kosmos en Barcelona y viaja con frecuencia a Estados Unidos para cumplir con el acuerdo de custodia compartida. El reparto del patrimonio y la gestión de los bienes comunes han formado parte de un proceso más amplio de desvinculación tras la ruptura en 2022, que dejó inconcluso el proyecto familiar que ambos habían iniciado una década antes.

El cierre de esta operación inmobiliaria representa un paso más en la separación patrimonial de Shakira y Piqué, quienes siguen adelante con sus vidas y proyectos personales en escenarios cada vez más distantes, tal como probaron las letras de las exitosas canciones de la artista, con filosos dardos para el ex central del Barcelona y la selección de España.

Las otras dos propiedades se venden en conjunto por cerca de 13 millones de dólares (@BarcaUniversal)