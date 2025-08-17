Deportes

El tenso cruce de Vaccari con un periodista tras la derrota de Independiente: “Me querés echar”

El director técnico del Rojo expresó su malestar en la conferencia de prensa posterior a la caída 2-1 contra Vélez en Liniers

Guardar

Independiente volvió a sufrir un duro golpe y cayó por 2-1 contra Vélez Sársfield en el Estadio José Amalfitani. El Rojo sigue sin poder ganar en lo que va del segundo semestre y marcha último en la Zona A del Torneo Clausura. Una vez finalizado el encuentro, Julio Vaccari habló en conferencia de prensa y tuvo un tenso cruce con un periodista, además de recriminarle al árbitro principal, Leandro Rey Hilfer, uno de los penales que cobró en contra de su equipo.

Cuando al director técnico del elenco de Avellaneda le preguntaron sobre a qué le atribuye el delicado presente del equipo, Vaccari hizo hincapié en los que ponen en duda su continuidad en la institución. “Y vos asentís. Vos, de nuevo, me querés echar”, lanzó el entrenador, mirando fijamente a uno de los periodistas presentes en la sala de prensa en Liniers.

Era esa la pregunta. Yo también pensaba esa pregunta”, respondió el cronista. Sin embargo, Vaccari replicó de forma directa y dejó en claro su malestar: “¿Vos consideras que me tengo que ir? ¿Pero vos qué consideras? ¿Qué me tengo que ir?”. El periodista le contestó de forma instantánea: “Los resultados mandan en el fútbol. Hay que ver como salen el miércoles”.

Entonces vos consideras que me tengo que ir. No evalúas nada vos. Un proceso o cómo se puede dar... perfecto. Son decisiones, opiniones y unos las comparte”, le respondió el entrenador en la conclusión de un tenso cruce en el arranque de la conferencia de prensa.

“¿A qué lo atribuimos? La verdad que el partido hoy, unos huevos bárbaros. Los futbolistas tuvieron unos huevos bárbaros, impresionante. Con uno menos, corrieron, metieron, se esforzaron... creamos situaciones de gol”, siguió el entrenador de Independiente. Luego, Vaccari se refirió al segundo penal en contra que recibió el Rojo. Allí, Rey Hilfer marcó la pena máxima después de un agarrón de Jonathan De Irastorza contra Brian Romero, que el propio atacante lo cambió por el 2-1 final.

*El resumen del partido

Mi bronca hoy es que el penal que nos cobran, a Gabi Ávalos, le hacen 15. Nosotros tendríamos que tener, en lo que va del torneo, unos 15 penales. De lo que cobraron hoy, nosotros tenemos que tener 15 penales. Te invito a que mires todos los córners. A Gabi Ávalos lo agarran de esa manera, o peor. Por eso creo que no fue. Fue injusto el resultado”, remarcó el técnico.

En esta misma línea, agregó: “No tengo dudas, me da mucha pena porque al futbolista que le cobran el penal es juvenil, al cual es fácil cobrárselo. Si fuera otro futbolista no se lo cobran. Es esa la bronca que tengo. Con un chico que estaba haciendo un gran partido, pero es fácil cobrarle el penal. Si el defensor central de Vélez agarra así a uno nuestro, no cobra el penal. Esa es la tristeza que tengo, la bronca. Se agarraban los dos. Cuando un chico agarra a un futbolista experimentado es fácil”.

Por otro lado, cuando volvió a ser consultado sobre su continuidad y sobre cómo piensa revertir el endeble presente futbolístico del equipo, respondió de forma contundente. “Tengo contrato hasta no sé cuándo. Creo que hasta fines de diciembre... Hasta ese día yo voy a ser el técnico de Independiente. Porque tengo la fuerza, tengo las ganas, tengo mucho deseo de estar en esta institución. Porque de esta situación, que para mí estuvimos peor, que fue cuando yo agarré, el equipo salió y la institución levantó”, aseveró.

*El polémico penal del que se quejó Vaccari en conferencia de prensa

A esto, sumó: “Vuelvo a repetir, los futbolistas que vinieron en este mercado de pases necesitan tiempo. Necesitan mucho tiempo. Son cosas que uno las sabe. Entiendo que haya gente como vos que piense que lo único que manda es el resultado. Y que cuando el técnico pierde se tiene que ir. Lo entiendo, sé que es parte del juego. Pero confío a muerte en estos futbolistas y en lo que hicieron hoy. Este es un mensaje de carácter. No de un grupo devastado ni nada, dieron un mensaje de carácter. Y el partido no terminó de otra manera porque el árbitro no lo quiso”.

Respecto al duelo contra Universidad de Chile por los octavos de final de la Copa Sudamericana, que se jugará el próximo miércoles desde las 21:30, Vaccari se mostró notablemente optimista: “Este Independiente puede conseguir cosas importantes. Cualquier cosa que se propongan, lo van a conseguir. Estos chicos lo han demostrado y lo van a seguir demostrando. Para mí, lo de hoy fue una muestra muy grande del corazón y la valentía que tienen. Los chicos hicieron un esfuerzo grande, lo dieron todo. Tengo una bronca bárbara porque realmente hicieron un esfuerzo grande para obtener el resultado”.

Cabe recordar que el Rojo cayó por la mínima en el duelo de ida contra los chilenos, por lo que está obligado a revertir la serie en el Estadio Libertadores de América-Ricardo Enrique Bochini. Además, tras la derrota ante Vélez, Independiente quedó afuera de puestos de clasificación a competencias internacionales en la tabla anual. Al mismo tiempo de que marcha último en la zona A del Clausura.

Temas Relacionados

Julio VaccariIndependienteVélezTorneo Clausuradeportes-argentinaLiga Profesional Argentina

Últimas Noticias

Messi regresó en todo su esplendor: golazo desde afuera del área y asistencia de taco en la victoria de Inter Miami

La Pulga ingresó en el segundo tiempo y fue clave en el 3-1 de su equipo ante Los Ángeles Galaxy por la MLS

Messi regresó en todo su

Con una actuación trascendental de Lionel Messi, Inter Miami venció por 3-1 a Los Angeles Galaxy por la MLS

El elenco dirigido por Mascherano se impuso con el retorno del astro argentino luego de su lesión. De Paul entró en el entretiempo y jugó todo el segundo tiempo

Con una actuación trascendental de

Independiente perdió 2-1 con Vélez en Liniers y sigue sin ganar en el Torneo Clausura

Dilan Godoy, Felipe Loyola y Braian Romero, todos de penal, marcaron los tantos del partido. Kevin Lomónaco fue expulsado en el Rojo

Independiente perdió 2-1 con Vélez

El Rosario Central de Di María empató 1-1 contra Deportivo Riestra por la quinta jornada del Torneo Clausura

El Canalla y el Malevo se enfrentaron en Arroyito. Antes, Huracán le ganó 1-0 a Argentinos

El Rosario Central de Di

Los Pumas comenzaron el Rugby Championship con una derrota 41-24 ante los All Blacks en Córdoba

El combinado argentino debutó en la competencia que reúne a los mejores conjuntos de hemisferio sur y no pudo ante la poderosa Nueva Zelanda

Los Pumas comenzaron el Rugby
ÚLTIMAS NOTICIAS
Detuvieron al principal acusado por

Detuvieron al principal acusado por el crimen de Lautaro Lucero en José C. Paz

Cierre de listas: uno por uno, todos los candidatos a senadores y diputados que ya fueron confirmados

Las ventas de juguetes por el Día del Niño cayeron 5,2%, pese a un fuerte repunte del comercio electrónico

Un intento de robo a un policía terminó con un motochorro muerto y otro prófugo en La Matanza

Tragedia en Chaco: un hombre murió aplastado por su tractor mientras realizaba tareas agrícolas

INFOBAE AMÉRICA
La OEA rechazó cualquier acción

La OEA rechazó cualquier acción que intente obstaculizar el proceso electoral del domingo en Bolivia

Melania Trump entregó una “carta de paz” a Vladimir Putin durante la cumbre de Alaska

Más de 300 muertos por las lluvias torrenciales e inundaciones repentinas en el norte de Pakistán

Puerto Rico cerró playas y puertos ante la inminente llegada del huracán Erin

Los creadores de “The Critic” anunciaron que la serie podría regresar al aire si se cumple con una condición

TELESHOW
“¿La violación existió?”, la fuerte

“¿La violación existió?”, la fuerte pregunta de Mirtha Legrand a Jey Mammon por la denuncia en su contra

Moria Casán festejó sus 79 años con su Pato Galmarini, sus nietos y Sofía Gala abrió su corazón: “Celebro ser tuya”

Darío Barassi contó cómo atraviesa el duelo por la muerte de su madre: “La encuentro en la mirada de mis hijas”

El video de María Julia Oliván caminando por primera vez, a dos meses de su accidente: “Fue emocionante lograrlo”

Así fue el último paso de Alberto Martín por la televisión: chocolates, romance y una propuesta de matrimonio