El tenso cruce de Vaccari con un periodista tras la derrota de Independiente: “Me querés echar”

Independiente volvió a sufrir un duro golpe y cayó por 2-1 contra Vélez Sársfield en el Estadio José Amalfitani. El Rojo sigue sin poder ganar en lo que va del segundo semestre y marcha último en la Zona A del Torneo Clausura. Una vez finalizado el encuentro, Julio Vaccari habló en conferencia de prensa y tuvo un tenso cruce con un periodista, además de recriminarle al árbitro principal, Leandro Rey Hilfer, uno de los penales que cobró en contra de su equipo.

Cuando al director técnico del elenco de Avellaneda le preguntaron sobre a qué le atribuye el delicado presente del equipo, Vaccari hizo hincapié en los que ponen en duda su continuidad en la institución. “Y vos asentís. Vos, de nuevo, me querés echar”, lanzó el entrenador, mirando fijamente a uno de los periodistas presentes en la sala de prensa en Liniers.

“Era esa la pregunta. Yo también pensaba esa pregunta”, respondió el cronista. Sin embargo, Vaccari replicó de forma directa y dejó en claro su malestar: “¿Vos consideras que me tengo que ir? ¿Pero vos qué consideras? ¿Qué me tengo que ir?”. El periodista le contestó de forma instantánea: “Los resultados mandan en el fútbol. Hay que ver como salen el miércoles”.

“Entonces vos consideras que me tengo que ir. No evalúas nada vos. Un proceso o cómo se puede dar... perfecto. Son decisiones, opiniones y unos las comparte”, le respondió el entrenador en la conclusión de un tenso cruce en el arranque de la conferencia de prensa.

“¿A qué lo atribuimos? La verdad que el partido hoy, unos huevos bárbaros. Los futbolistas tuvieron unos huevos bárbaros, impresionante. Con uno menos, corrieron, metieron, se esforzaron... creamos situaciones de gol”, siguió el entrenador de Independiente. Luego, Vaccari se refirió al segundo penal en contra que recibió el Rojo. Allí, Rey Hilfer marcó la pena máxima después de un agarrón de Jonathan De Irastorza contra Brian Romero, que el propio atacante lo cambió por el 2-1 final.

*El resumen del partido

“Mi bronca hoy es que el penal que nos cobran, a Gabi Ávalos, le hacen 15. Nosotros tendríamos que tener, en lo que va del torneo, unos 15 penales. De lo que cobraron hoy, nosotros tenemos que tener 15 penales. Te invito a que mires todos los córners. A Gabi Ávalos lo agarran de esa manera, o peor. Por eso creo que no fue. Fue injusto el resultado”, remarcó el técnico.

En esta misma línea, agregó: “No tengo dudas, me da mucha pena porque al futbolista que le cobran el penal es juvenil, al cual es fácil cobrárselo. Si fuera otro futbolista no se lo cobran. Es esa la bronca que tengo. Con un chico que estaba haciendo un gran partido, pero es fácil cobrarle el penal. Si el defensor central de Vélez agarra así a uno nuestro, no cobra el penal. Esa es la tristeza que tengo, la bronca. Se agarraban los dos. Cuando un chico agarra a un futbolista experimentado es fácil”.

Por otro lado, cuando volvió a ser consultado sobre su continuidad y sobre cómo piensa revertir el endeble presente futbolístico del equipo, respondió de forma contundente. “Tengo contrato hasta no sé cuándo. Creo que hasta fines de diciembre... Hasta ese día yo voy a ser el técnico de Independiente. Porque tengo la fuerza, tengo las ganas, tengo mucho deseo de estar en esta institución. Porque de esta situación, que para mí estuvimos peor, que fue cuando yo agarré, el equipo salió y la institución levantó”, aseveró.

*El polémico penal del que se quejó Vaccari en conferencia de prensa

A esto, sumó: “Vuelvo a repetir, los futbolistas que vinieron en este mercado de pases necesitan tiempo. Necesitan mucho tiempo. Son cosas que uno las sabe. Entiendo que haya gente como vos que piense que lo único que manda es el resultado. Y que cuando el técnico pierde se tiene que ir. Lo entiendo, sé que es parte del juego. Pero confío a muerte en estos futbolistas y en lo que hicieron hoy. Este es un mensaje de carácter. No de un grupo devastado ni nada, dieron un mensaje de carácter. Y el partido no terminó de otra manera porque el árbitro no lo quiso”.

Respecto al duelo contra Universidad de Chile por los octavos de final de la Copa Sudamericana, que se jugará el próximo miércoles desde las 21:30, Vaccari se mostró notablemente optimista: “Este Independiente puede conseguir cosas importantes. Cualquier cosa que se propongan, lo van a conseguir. Estos chicos lo han demostrado y lo van a seguir demostrando. Para mí, lo de hoy fue una muestra muy grande del corazón y la valentía que tienen. Los chicos hicieron un esfuerzo grande, lo dieron todo. Tengo una bronca bárbara porque realmente hicieron un esfuerzo grande para obtener el resultado”.

Cabe recordar que el Rojo cayó por la mínima en el duelo de ida contra los chilenos, por lo que está obligado a revertir la serie en el Estadio Libertadores de América-Ricardo Enrique Bochini. Además, tras la derrota ante Vélez, Independiente quedó afuera de puestos de clasificación a competencias internacionales en la tabla anual. Al mismo tiempo de que marcha último en la zona A del Clausura.