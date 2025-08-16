Deportes

Preocupación por Luka Doncic: un compañero se cayó encima de su rodilla y debió abandonar el partido de su selección

El base esloveno se encontraba disputando un amistoso de cara al Eurobasket ante Letonia cuando una desafortunada acción lo dejó fuera de la cancha

Guardar
El base estrella de los Lakers sufrió un fuerte dolor en su rodilla en un amistoso con su selección previo al Eurobasket y encendió las alarmas

Luka Doncic encendió las alarmas en Eslovenia luego de su salida por un golpe en su rodilla derecha en el partido amistoso en el que su selección perdió 100-88 ante su par de Letonia en el Xiaomi Arena de Riga, en el marco de la preparación para el Eurobasket que comenzará el próximo 27 de agosto.

La estrella de Los Ángeles Lakers en la NBA sufrió un fuerte dolor cuando restaban 6:40 minutos para el final del tercer cuarto y Letonia se imponía 68-52. La fortuita acción se produjo cuando el letón Kristers Zorks intentó una penetración al aro y terminó empujando al esloveno Gregor Hrovat, quien perdió el equilibrio y cayó de espaldas encima de la pierna de Doncic. El base de 26 años lanzó un agudo alarido, se tomó el rostro, evidenciando la existencia del golpe y quedó sentido a un costado de la cancha. Las imágenes mostraron al resto de sus compañeros estremecidos y preocupados por la salud de su mejor jugador, quien se marchó al vestuario para ser atendido, volvió al banco de suplentes, pero no regresó al partido.

El dato alentador por estos momentos es que una vez que fue atendido por los médicos, Doncic se unió al banco de los suplentes a observar el partido y le pidió a su entrenador, Aleksandar Sekulic, volver a jugar el partido, algo que el DT negó rotundamente para preservar el estado físico de su máxima figura.

Doncic, quien firmó la extensión de contrato hace unos días con los Lakers y había trabajado intensamente con su físico para la temporada entrante de la NBA, venía cumpliendo una gran labor en el duelo frente a Letonia y llevaba anotados 26 puntos, 5 asistencias y 4 rebotes en apenas 20 minutos de acción. Sin embargo, la desafortunada acción lo dejó fuera de combate y se aguarda el parte médico del seleccionado esloveno para confirmar si existe o no una lesión.

El gesto de dolor de
El gesto de dolor de Luka Doncic tras la desafortunada jugada en la que un compañero se le cayó encima de su rodilla

A la espera de las pruebas médicas a las que será sometido Doncic, el golpe en su rodilla derecha podría poner en duda su participación con Eslovenia en el Eurobasket 2025, que se disputará del 27 de agosto al 14 de septiembre en las sedes de Chipre, Finlandia, Polonia y Letonia. El seleccionado balcánico integra el Grupo D junto con Francia, Polonia, Israel, Bélgica e Islandia. El debut será el 28 de agosto ante el seleccionado polaco, en Katowice.

En cuanto a Luka Doncic, este año fue tendencia por haber mostrado una transformación física que redefine su perfil como estrella de la NBA. Tras años de críticas sobre su condición atlética y bajo la presión constante de los focos mediáticos, el escolta de Los Angeles Lakers ha confirmado que perdió 14 kilos durante la pretemporada, ha ganado masa muscular y ha renovado su enfoque profesional. Este cambio, respaldado por un equipo multidisciplinario, tiene un objetivo claro: potenciar su rendimiento y prolongar su carrera al más alto nivel de la liga.

El proceso de transformación del Joven Maravilla ha estado marcado por una rutina de entrenamiento exigente y una dieta estricta. En Croacia, el base siguió un programa diario que incluía sesiones matutinas de 90 minutos en ayunas, circuitos de fuerza, ejercicios de agilidad y trabajo específico en la cancha. Todo esto se realizó en un gimnasio privado equipado con mancuernas, barras, discos, balones medicinales y una pista al aire libre, sin espacio para pausas prolongadas ni improvisaciones.

La alimentación, supervisada por la nutricionista Lucia Almendros, se basó en la eliminación del gluten y una reducción drástica de azúcares, con un consumo mínimo de 250 gramos de proteínas al día y un batido proteico con leche de almendras. Además, el régimen incluyó ayuno intermitente y se mantuvo seis días a la semana, con el objetivo de favorecer la recuperación y controlar la inflamación. Así, Doncic recuperó la tonicidad en sus músculos y espera tener una temporada llena de energía.

Temas Relacionados

Luka DoncicSelección de EsloveniaBásquetLetoniaLos Ángeles Lakersdeportes-argentina

Últimas Noticias

Santiago Simón se despidió de River Plate con una emotiva carta y fue presentado en su nuevo club: “Fue el honor más grande de mi vida”

El volante de 23 años fue oficializado en el Toluca de México después de jugar en la Primera del Millonario desde 2020

Santiago Simón se despidió de

En un partido vibrante y con polémicas, Platense derrotó a San Lorenzo en Vicente López

El Calamar se impuso 2-1 como local por los tantos de Ronaldo Martínez (Báez para el Ciclón). Ambos equipos terminaron con diez

En un partido vibrante y

Los Pumas iniciarán su camino en el Rugby Championship ante los All Blacks en Córdoba: hora, TV y formaciones

El combinado argentino debutará en la competencia que reúne a los mejores conjuntos de hemisferio sur ante su par de Nueva Zelanda. Desde las 18.10, por ESPN 2 y Disney+

Los Pumas iniciarán su camino

Las confesiones de Arruabarrena: de los audios que Osvaldo le mandaba de madrugada a la fuerte frase sobre el caso del gas pimienta

El ex entrenador de Boca Juniors dio detalles de su relación con el hoy cantante y recordó el Superclásico contra River

Las confesiones de Arruabarrena: de

“Con Russo no juegan más”: la situación de los dos futbolistas de Boca Juniors que siguen marginados

Tras la salida de Marcos Rojo, continúan separados Cristian Lema y Marcelo Saracchi

“Con Russo no juegan más”:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Fue preso por matar a

Fue preso por matar a un niño y en su placard hallaron el cadáver de una joven desaparecida: el oscuro historial del excomisario Horacio Grasso

Plazos fijos: cuáles son los bancos que pagan tasas de más del 40 por ciento

El glaciar Perito Moreno vive un retroceso sin precedentes y enciende alertas sobre el cambio climático

El Gobierno define la lista en CABA: los confirmados, las figuras que suenan y los casilleros sin nombre

Clausuraron tres fiestas clandestinas en Córdoba: más de 1.200 personas desalojadas y ataques a la Policía

INFOBAE AMÉRICA
Macron, Merz y Starmer convocaron

Macron, Merz y Starmer convocaron una nueva reunión de la coalición de socios de Ucrania tras la cumbre entre Trump y Putin

Descubrieron en Australia un fósil de ballena prehistórica con dientes afilados

El Tribunal Supremo Electoral de Bolivia llamó a los ciudadanos a votar sin celulares en medio de denuncias de coacción

Cómo la psicología explica la obsesión de Van Gogh por el color amarillo

Multitudinarias protestas en Israel para exigir la liberación de los rehenes en Gaza

TELESHOW
Ale Sergi de Miranda!, separado

Ale Sergi de Miranda!, separado de su novia Cinthia Bustamante después de 10 años: su romance y la canción que le dedicó

Quiénes son las actrices que reemplazarán a Marixa Balli en LAM

La tarde de Mauro Icardi y la China Suárez: relax junto a la piscina y una foto que disparó rumores de embarazo

Alma, la hija de El Polaco y Valeria Aquino, cumplió 12 años: festejo de familia ensamblada y un saludo sorpresa

Karen Reichardt: de la tapa de Playboy en los años 90 a reinventarse como defensora de animales y candidata a diputada de Javier Milei