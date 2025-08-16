Preocupación por Luka Doncic: un compañero se cayó encima de su rodilla y debió abandonar el partido de su selección

El base estrella de los Lakers sufrió un fuerte dolor en su rodilla en un amistoso con su selección previo al Eurobasket y encendió las alarmas

Luka Doncic encendió las alarmas en Eslovenia luego de su salida por un golpe en su rodilla derecha en el partido amistoso en el que su selección perdió 100-88 ante su par de Letonia en el Xiaomi Arena de Riga, en el marco de la preparación para el Eurobasket que comenzará el próximo 27 de agosto.

La estrella de Los Ángeles Lakers en la NBA sufrió un fuerte dolor cuando restaban 6:40 minutos para el final del tercer cuarto y Letonia se imponía 68-52. La fortuita acción se produjo cuando el letón Kristers Zorks intentó una penetración al aro y terminó empujando al esloveno Gregor Hrovat, quien perdió el equilibrio y cayó de espaldas encima de la pierna de Doncic. El base de 26 años lanzó un agudo alarido, se tomó el rostro, evidenciando la existencia del golpe y quedó sentido a un costado de la cancha. Las imágenes mostraron al resto de sus compañeros estremecidos y preocupados por la salud de su mejor jugador, quien se marchó al vestuario para ser atendido, volvió al banco de suplentes, pero no regresó al partido.

El dato alentador por estos momentos es que una vez que fue atendido por los médicos, Doncic se unió al banco de los suplentes a observar el partido y le pidió a su entrenador, Aleksandar Sekulic, volver a jugar el partido, algo que el DT negó rotundamente para preservar el estado físico de su máxima figura.

Doncic, quien firmó la extensión de contrato hace unos días con los Lakers y había trabajado intensamente con su físico para la temporada entrante de la NBA, venía cumpliendo una gran labor en el duelo frente a Letonia y llevaba anotados 26 puntos, 5 asistencias y 4 rebotes en apenas 20 minutos de acción. Sin embargo, la desafortunada acción lo dejó fuera de combate y se aguarda el parte médico del seleccionado esloveno para confirmar si existe o no una lesión.

El gesto de dolor de Luka Doncic tras la desafortunada jugada en la que un compañero se le cayó encima de su rodilla

A la espera de las pruebas médicas a las que será sometido Doncic, el golpe en su rodilla derecha podría poner en duda su participación con Eslovenia en el Eurobasket 2025, que se disputará del 27 de agosto al 14 de septiembre en las sedes de Chipre, Finlandia, Polonia y Letonia. El seleccionado balcánico integra el Grupo D junto con Francia, Polonia, Israel, Bélgica e Islandia. El debut será el 28 de agosto ante el seleccionado polaco, en Katowice.

En cuanto a Luka Doncic, este año fue tendencia por haber mostrado una transformación física que redefine su perfil como estrella de la NBA. Tras años de críticas sobre su condición atlética y bajo la presión constante de los focos mediáticos, el escolta de Los Angeles Lakers ha confirmado que perdió 14 kilos durante la pretemporada, ha ganado masa muscular y ha renovado su enfoque profesional. Este cambio, respaldado por un equipo multidisciplinario, tiene un objetivo claro: potenciar su rendimiento y prolongar su carrera al más alto nivel de la liga.

El proceso de transformación del Joven Maravilla ha estado marcado por una rutina de entrenamiento exigente y una dieta estricta. En Croacia, el base siguió un programa diario que incluía sesiones matutinas de 90 minutos en ayunas, circuitos de fuerza, ejercicios de agilidad y trabajo específico en la cancha. Todo esto se realizó en un gimnasio privado equipado con mancuernas, barras, discos, balones medicinales y una pista al aire libre, sin espacio para pausas prolongadas ni improvisaciones.

La alimentación, supervisada por la nutricionista Lucia Almendros, se basó en la eliminación del gluten y una reducción drástica de azúcares, con un consumo mínimo de 250 gramos de proteínas al día y un batido proteico con leche de almendras. Además, el régimen incluyó ayuno intermitente y se mantuvo seis días a la semana, con el objetivo de favorecer la recuperación y controlar la inflamación. Así, Doncic recuperó la tonicidad en sus músculos y espera tener una temporada llena de energía.