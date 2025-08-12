Deportes

Luka Doncic dio detalles de su impactante transformación física y reveló cuántos kilos bajó: “Soy muy competitivo”

El base de Los Ángeles Lakers, de 26 años, busca potenciar su rendimiento de cara a la próxima temporada de la NBA

El antes y el después
El antes y el después de Doncic

Luka Doncic ha sorprendido al mundo del baloncesto con una transformación física que redefine su perfil como estrella de la NBA. Tras años de críticas sobre su condición física y bajo la presión constante de los focos mediáticos, el escolta de Los Angeles Lakers ha confirmado que perdió 14 kilos durante la pretemporada, ha ganado masa muscular y ha renovado su enfoque profesional. Este cambio, respaldado por un equipo multidisciplinario, tiene un objetivo claro: potenciar su rendimiento y prolongar su carrera al más alto nivel de la liga.

El impacto de la metamorfosis de Doncic, de 26 años, se refleja en cifras concretas. Al cierre de la temporada pasada, el jugador esloveno registraba un peso de 104 kilos. Ahora, tras meses de trabajo intensivo, ha reducido esa cifra en 14 kilos, lo que se traduce en una silueta más atlética y una mayor capacidad física. La mejora no es solo estética; la ganancia de masa muscular y la optimización de su rendimiento han sido prioridades en su preparación, con la vista puesta en replicar la longevidad y el nivel de leyendas como Michael Jordan y Kobe Bryant.

El proceso de transformación ha estado marcado por una rutina de entrenamiento exigente y una dieta estricta. En Croacia, el base siguió un programa diario que incluía sesiones matutinas de 90 minutos en ayunas, circuitos de fuerza, ejercicios de agilidad y trabajo específico en la cancha. Todo esto se realizó en un gimnasio privado equipado con mancuernas, barras, discos, balones medicinales y una pista al aire libre, sin espacio para pausas prolongadas ni improvisaciones.

La alimentación, supervisada por la nutricionista Lucia Almendros, se basó en la eliminación del gluten y una reducción drástica de azúcares, con un consumo mínimo de 250 gramos de proteínas al día y un batido proteico con leche de almendras. Además, el régimen incluyó ayuno intermitente y se mantuvo seis días a la semana, con el objetivo de favorecer la recuperación y controlar la inflamación.

Doncic ha compartido abiertamente su motivación y los desafíos que ha enfrentado. “Cada verano intento trabajar en diferentes aspectos”, explicó en una entrevista reciente. “Obviamente, soy muy competitivo. Este verano fue algo distinto y eso me motivó a mejorar todavía más. Visualmente, diría que todo mi cuerpo luce mejor”. El jugador también ha destacado la importancia de cuidar su salud y de no detenerse en su progreso: “Ser lo mejor que pueda ser y cuidarme. Este año dimos un gran paso, pero esto es solo el comienzo. Necesito seguir adelante”.

La comparación con la forma
La comparación con la forma física con la que James Harden volvió a las prácticas @NBAMemes)

El papel de Team Luka ha sido fundamental en este proceso. Creado en 2023, el grupo está integrado por el entrenador personal Anže Maček, el fisioterapeuta Javier Barrio y la nutricionista Almendros. Este equipo permite adaptar los entrenamientos y la dieta a las exigencias de la NBA y a las necesidades individuales del jugador. La planificación se ha perfeccionado con pruebas físicas y médicas exhaustivas realizadas en Madrid, que incluyeron análisis clínicos, resonancias y evaluaciones de fuerza. Los resultados de estas pruebas han servido como base para diseñar un programa personalizado, orientado a potenciar las capacidades de Doncic tanto dentro como fuera de la cancha. Según Barrio, “su fuerza está fuera de las tablas; tiene piernas increíblemente fuertes”, y el trabajo se ha centrado en la fuerza excéntrica, clave para los cambios de ritmo y la eficiencia de movimiento.

El contexto de esta transformación está marcado por años de cuestionamientos públicos sobre el físico de Doncic, incluso después de logros como cinco selecciones al primer equipo All-NBA y 82 triples-dobles. La eliminación de los Lakers en la primera ronda de los playoffs ante los Timberwolves y el traspaso desde Dallas representaron un punto de inflexión que llevó al jugador a contactar a su manager, Lara Beth Seager, y activar de inmediato el plan de verano.

El impacto de estos cambios ya se refleja en su carrera. La semana pasada, Doncic firmó una extensión máxima de tres años y USD 165 millones con los Lakers. “Acabo de firmar mi extensión con los Lakers. Emocionado por seguir trabajando para traer campeonatos a LA y hacer sentir orgulloso a Laker Nation”. señaló.

Con la mirada puesta en la próxima temporada, Luka se presenta como un líder renovado, decidido a dejar huella en la NBA en compañía de una leyenda como LeBron James y a desafiar cualquier límite impuesto por el pasado o la opinión pública.

