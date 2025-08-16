Así fue el Haka de los All Blacks antes del duelo contra Los Pumas en Córdoba por el Rugby Championship

Los Pumas pusieron primera en una nueva aparición por el Rugby Championship con un duelo ante los All Blacks en el Estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba que ya captó la atención de los fanáticos desde antes del kick off.

El representativo neozelandés realizó su tradicional “Haka”, en este caso el Kapa o Pango, una danza típica de su país que convirtieron en un símbolo en cada aparición del equipo de rugby.

Sin dudas que uno de los “Haka” más simbólicos para el país se desarrolló el 28 de noviembre del 2020 cuando homenajearon a Diego Armando Maradona instantes antes de iniciar la icónica danza. Aquel duelo se desarrolló en el McDonald Jones Stadium de la ciudad inglesa de Newcastle y terminó con victoria 38-0 para los oceánicos.

La última aparición de los neozelandeses en territorio argentino había sido en julio del 2023 cuando se impusieron 41-12 en Mendoza por el inicio del Rugby Championship de ese año. La primera visita del representativo de ese país a Argentina se dio a fines de 1976 cuando se impusieron en Ferro sobre el representativo nacional.

El tributo de Sam Cane a Diego Maradona (Foto: AP/Rick Rycroft)

Hubo en total 43 cruces entre ambos con 39 victorias de los All Blacks, 3 triunfos albicelestes y 1 empate. Con la recordada igualdad en 1985 en Buenos Aires (finalizó 21-21), Los Pumas tuvieron una cita con la historia durante la versión especial del Rugby Championship que se desarrolló en 2020 durante la pandemia: les ganaron 25-15 en Sydney por el Rugby Championship.

La gesta se repitió en 2022, con un imponente 25-18 en la ciudad de Christchurch para vencerlos por primera vez en Nueva Zelanda. La última celebración se dio también por el Rugby Championship, pero del año pasado: los superaron también como visitantes con un marcador favorable 38-30.

En lo estrictamente vinculado al Rugby Championship, los All Blacks ganaron 20 de los 23 encuentros que disputaron contra Los Pumas, recordando ahí las tres mencionadas victorias albicelestes.

Tras este paso por Córdoba, los All Blacks volverán a tener actividad en el país ya que el próximo sábado 23 de agosto dirán presente en el Estadio José Amalfitani de Liniers, casa de Vélez Sarsfield, para enfrentar otra vez a Los Pumas desde las 18.10 por la segunda jornada del Rugby Championship.

Durante esta visita a Argentina, uno de los seleccionados más importantes del rugby se hizo un tiempo para vivir la experiencia de un partido en la Bombonera. “El fútbol era por lo que todos estábamos ahí, pero disfrutamos de la compañía de la gente y cantar. No podía creer la lista de reproducción, simplemente siguieron cantando y cantando por tres horas. La energía y el ritmo eran increíbles y estamos tarareando las canciones. No entendíamos las palabras de lo que estaban cantando, pero fue una gran experiencia para nosotros”, declaró Scott Robertson, head coach de los All Blacks, a ESPN tras presenciar el empate de Boca Juniors 1-1 ante Racing por el Torneo Clausura.

Por el lado del equipo de Felipe Contepomi, la aparición del próximo fin de semana será la última como local en este certamen. Afrontarán la tercera y cuarta jornada como visitantes de Australia: se presentará el sábado 6 de septiembre en Townsville y el siguiente sábado 13 de ese mismo mes en Sídney.

El cierre será ante Sudáfrica con un primer choque en Durban el sábado 27 de septiembre y una última presentación en terreno neutral: jugarán el 4 de octubre en el Twickenham Stadium de Londres, Inglaterra.