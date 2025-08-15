Thierry Henry habló de las exigencias en el Arsenal y el Barcelona: “No importaba lo que habías hecho antes”

El ex delantero analizó su paso por Arsenal y Barcelona, y destacó la importancia del trabajo en equipo (Captura de video: YouTube/Stick to Football )

Thierry Henry, una de las figuras más reconocidas del fútbol mundial, compartió detalles de su carrera y perspectiva actual en una entrevista exclusiva para el podcast Stick to Football.

Durante la conversación con Gary Neville, Roy Keane, Jill Scott, Ian Wright y Jamie Carragher, repasó sus experiencias en Arsenal y Barcelona, así como su evolución profesional hasta convertirse en entrenador.

Arsenal, Arsène Wenger y la mentalidad ganadora

El vínculo con Arsène Wenger resultó esencial en su desarrollo. Destacó cómo el técnico supo potenciar sus virtudes y exigirle al máximo: “Cuando llegué al Arsenal, Wenger me hizo entender lo que quería que hiciera. Él te hacia responsable de lo que sucede. Si no rendías, ibas al banco. Wenger tenía claro qué esperaba de cada uno”.

El francés remarcó el peso del vestuario y la presión de suceder a grandes delanteros como Nicolas Anelka: “La gente a veces olvida que llegué como suplente, venía después de grandes delanteros como Anelka. En el Arsenal de Wenger no importaba lo que habías hecho antes o de dónde venías, debías impresionar a los líderes del vestuario y a Wenger mismo con rendimiento, no con reputación”.

Para Henry, Wenger fue clave en potenciar sus virtudes y exigirle siempre el máximo nivel (EFE)

También valoró la exigencia diaria en los entrenamientos y la influencia de compañeros como Dennis Bergkamp, a quien definió como un futbolista con carácter fuerte, y de Ashley Cole, sobre quien afirmó: “No entiendo por qué en Inglaterra no se le reconoce como merece. Ashley era excepcional, abría el campo y facilitaba mi juego”.

Adaptación en el Barcelona y aprendizaje táctico

Al abordar su experiencia en el Barcelona, Henry reconoció que la adaptación no fue sencilla. “Llegué a un club que acababa de ganar la Champions League, con Messi y Ronaldinho en el vestuario. Sabía que debía pelear por un lugar y aprender un nuevo idioma, una nueva forma de jugar”, explicó en Stick to Football.

La relación con Pep Guardiola fue otro punto de inflexión: “Guardiola es muy inteligente en la forma en que se comunica. Podías entrar a su despacho con una queja y salir sin haberla mencionado, pero sintiéndote mejor. Sabía cómo motivar y sacar lo mejor de cada uno”.

El aprendizaje táctico en el club blaugrana marcó a Henry, quien admitió que su visión del juego cambió radicalmente bajo la dirección de Guardiola. “En el Barça mi visión del juego cambió y entendí la importancia de la presión tras pérdida y del trabajo colectivo. La gente habla mucho de la posesión, pero lo que nos hacía diferentes era la presión tras pérdida“, destacó.

Henry destacó que, bajo Guardiola, entendió la importancia del trabajo colectivo más allá de la posesión (EFE)

También resaltó y confesó que “Samuel Eto’o era fundamental en la presión. Aprendí a disfrutar de tareas como presionar, algo que antes no valoraba tanto”.

Durante la entrevista, profundizó en la evolución táctica del fútbol europeo. A su juicio, el trabajo en equipo y la capacidad de adaptación son más determinantes que el talento individual.

“El fútbol cambió. Ahora los entrenadores buscan que todos los jugadores entiendan el juego y se sacrifiquen por el grupo. No basta con ser habilidoso; hay que saber cuándo driblar, cuándo pasar y cuándo presionar”, explicó el campeón del mundo con Francia en 1998.

También hizo referencia a la importancia de la autocrítica y el esfuerzo constante: “Trabajar duro es un talento en sí mismo. Muchos hablan de talento como algo innato, pero la dedicación y la disciplina son igual de valiosas”.

El presente del Arsenal fue otro de los temas centrales en Stick to Football. Valoró positivamente la gestión de Mikel Arteta, aunque reconoció que el club aún enfrenta retos importantes. “El Arsenal está construyendo algo sólido, pero lleva tiempo. Arteta necesitó varias ventanas de fichajes para moldear el equipo. En los últimos tres años, el club ha estado cerca, pero falta dar ese paso definitivo y ganar títulos”, analizó.

Henry valoró la gestión de Mikel Arteta y los retos actuales del Arsenal (REUTERS)

El francés insistió en la necesidad de paciencia y en la importancia de fortalecer la plantilla para competir en todas las competiciones: “No se trata solo de tener un gran delantero, sino de contar con un plantel equilibrado y preparado para afrontar una temporada larga y exigente”.

En cuanto a su faceta como entrenador, compartió los aprendizajes obtenidos en sus etapas con la selección de Bélgica y en los Juegos Olímpicos. “He aprendido de todos, incluso de quienes no eran grandes entrenadores. Cada experiencia te enseña qué hacer y qué evitar”, comentó.

El ex futbolista admitió que la transición de jugador a técnico le permitió encontrar un nuevo equilibrio personal: “Antes, todo giraba en torno a mi carrera. Ahora valoro más el tiempo con mi familia y busco oportunidades que se ajusten a ese balance”.

El francés señaló que su etapa en la selección de Bélgica y en los Juegos Olímpicos fue clave para su desarrollo como técnico (REUTERS)

Las anécdotas personales y las menciones a figuras clave del fútbol no faltaron en la charla. Henry elogió a compañeros como Bergkamp y recordó la rivalidad con el entrevistador Gary Neville, quien jugó en el Manchester United. También mencionó la influencia de entrenadores como Carlo Ancelotti, de quien aprendió la importancia de confiar en uno mismo y tomar el control de la propia carrera.

Al cierre de la entrevista, mostró una etapa de mayor serenidad y reflexión. Expresó que disfruta de un equilibrio que antes no tenía y que, si surge una oportunidad que beneficie a su familia y a él, la considerará, pero ya no siente esa presión interna constante.