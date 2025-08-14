Los Pumas confirmaron la formación para el debut en el Rugby Championship ante los All Blacks

Felipe Contepomi confirmó la formación que presentarán Los Pumas en el primer compromiso del Rugby Championship, que será el próximo sábado frente a Nueva Zelanda en Córdoba. El kickoff está pautado para las 18:10 y el cotejo se podrá ver a través de Disney+.
El head coach oficializó la nómina de jugadores que saldrá al campo con el objetivo de empezar el torneo con el pie derecho y lograr la primera victoria ante los hombres de negro en suelo argentino. El staff técnico decidió arrancar con lo mejor posible. La ventana de julio y el partido previo frente a los British & Irish Lions fueron cruciales para decidir el armado del equipo.
El partido presenta una oportunidad única ya que, si bien Los Pumas han vencido a los All Blacks en tres ocasiones en los últimos años, nunca lo pudieron lograr como local y sería un regalo inmenso para los seguidores del rugby argentino que se acerquen al Estadio Mario Alberto Kempes.
El partido en Córdoba se presenta como el primero de los dos duelos que tendrán Argentina y Nueva Zelanda en el país: el segundo será el próximo sábado 23 en el estadio de Vélez. Por otro lado, Sudáfrica se enfrenta a Australia a las 12:10 del mediodía en el otro partido de la primera fecha del RCH.
El XV titular de Los Pumas:
- VIVAS, Mayco (31 caps)
- MONTOYA, Julián (C) (108 caps)
- DELGADO, Pedro (4 caps)
- MOLINA, Franco (12 caps)
- RUBIOLO, Pedro (23 caps)
- MATERA, Pablo (VC) (112 caps)
- KREMER, Marcos (73 caps)
- OVIEDO, Joaquín (13 caps)
- GARCÍA, Gonzalo (11 caps)
- ALBORNOZ, Tomás (17 caps)
- DELGUY, Bautista (33 caps)
- CHOCOBARES, Santiago (27 caps)
- CINTI, Lucio (34 caps)
- ISGRÓ, Rodrigo (9 caps)
- MALLÍA, Juan Cruz (VC) (42 caps)
Suplentes:
16. RUIZ, Ignacio (18 caps)
17. TETAZ CHAPARRO, Nahuel (79 caps)
18. SCLAVI, Joel (27 caps)
19. PETTI, Guido (89 caps)
20. GONZÁLEZ, Juan Martín (42 caps)
21. BENÍTEZ CRUZ, Simón (3 caps)
22. CARRERAS, Santiago (55 caps)
23. PICCARDO, Justo (4 caps)
Árbitro: Pierre Brousset (FFR)
Asistente 1: Nic Berry (RA)
Asistente 2: Morné Ferreira (SARU)
TMO: Marius van der Westhuizen (SARU)
FPRO: Damon Murphy (RA)
Estadio: Mario Alberto Kempes (Córdoba)
Fixture del Rugby Championship 2025
- Fecha 1: 16 de agosto
- 12:10 | Sudáfrica vs. Australia
- 18:10 | Argentina vs. Nueva Zelanda
- Fecha 2: 23 de agosto
- 12:10 | Sudáfrica vs. Australia
- 18:10 | Argentina vs. Nueva Zelanda
- Fecha 3: 6 de septiembre
- 01:30 | Australia vs. Argentina
- 04:05 | Nueva Zelanda vs. Sudáfrica
- Fecha 4: 13 de septiembre
- 01:00 | Australia vs. Argentina
- 04:05 | Nueva Zelanda vs. Sudáfrica
- Fecha 5: 27 de septiembre
- 02:05 | Nueva Zelanda vs. Australia
- 12:10 | Sudáfrica vs. Argentina
- Fecha 6: 4 de octubre
- 06:45 | Australia vs. Nueva Zelanda
- 10:00 | Argentina vs. Sudáfrica