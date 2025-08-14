Los Pumas confirmaron la formación para el debut en el Rugby Championship ante los All Blacks

Los Pumas con todo listo para el debut en Córdoba (Photo by Gaspafotos/MB Media/Getty Images)

Felipe Contepomi confirmó la formación que presentarán Los Pumas en el primer compromiso del Rugby Championship, que será el próximo sábado frente a Nueva Zelanda en Córdoba. El kickoff está pautado para las 18:10 y el cotejo se podrá ver a través de Disney+.

El head coach oficializó la nómina de jugadores que saldrá al campo con el objetivo de empezar el torneo con el pie derecho y lograr la primera victoria ante los hombres de negro en suelo argentino. El staff técnico decidió arrancar con lo mejor posible. La ventana de julio y el partido previo frente a los British & Irish Lions fueron cruciales para decidir el armado del equipo.

El partido presenta una oportunidad única ya que, si bien Los Pumas han vencido a los All Blacks en tres ocasiones en los últimos años, nunca lo pudieron lograr como local y sería un regalo inmenso para los seguidores del rugby argentino que se acerquen al Estadio Mario Alberto Kempes.

Los Pumas intentarán ganarle a Nueva Zelanda por primera vez en suelo argentino (Photo by Marty MELVILLE / AFP)

El partido en Córdoba se presenta como el primero de los dos duelos que tendrán Argentina y Nueva Zelanda en el país: el segundo será el próximo sábado 23 en el estadio de Vélez. Por otro lado, Sudáfrica se enfrenta a Australia a las 12:10 del mediodía en el otro partido de la primera fecha del RCH.

El XV titular de Los Pumas:

VIVAS, Mayco (31 caps) MONTOYA, Julián (C) (108 caps) DELGADO, Pedro (4 caps) MOLINA, Franco (12 caps) RUBIOLO, Pedro (23 caps) MATERA, Pablo (VC) (112 caps) KREMER, Marcos (73 caps) OVIEDO, Joaquín (13 caps) GARCÍA, Gonzalo (11 caps) ALBORNOZ, Tomás (17 caps) DELGUY, Bautista (33 caps) CHOCOBARES, Santiago (27 caps) CINTI, Lucio (34 caps) ISGRÓ, Rodrigo (9 caps) MALLÍA, Juan Cruz (VC) (42 caps)

Suplentes:

16. RUIZ, Ignacio (18 caps)

17. TETAZ CHAPARRO, Nahuel (79 caps)

18. SCLAVI, Joel (27 caps)

19. PETTI, Guido (89 caps)

20. GONZÁLEZ, Juan Martín (42 caps)

21. BENÍTEZ CRUZ, Simón (3 caps)

22. CARRERAS, Santiago (55 caps)

23. PICCARDO, Justo (4 caps)

Árbitro: Pierre Brousset (FFR)

Asistente 1: Nic Berry (RA)

Asistente 2: Morné Ferreira (SARU)

TMO: Marius van der Westhuizen (SARU)

FPRO: Damon Murphy (RA)

Estadio: Mario Alberto Kempes (Córdoba)

Emiliano Boffeli intenta tacklear a Caleb Clarke (Martin Hunter/Photosport via AP)

Fixture del Rugby Championship 2025

Fecha 1: 16 de agosto 12:10 | Sudáfrica vs. Australia 18:10 | Argentina vs. Nueva Zelanda

Fecha 2: 23 de agosto 12:10 | Sudáfrica vs. Australia 18:10 | Argentina vs. Nueva Zelanda

Fecha 3: 6 de septiembre 01:30 | Australia vs. Argentina 04:05 | Nueva Zelanda vs. Sudáfrica

Fecha 4: 13 de septiembre 01:00 | Australia vs. Argentina 04:05 | Nueva Zelanda vs. Sudáfrica

Fecha 5: 27 de septiembre 02:05 | Nueva Zelanda vs. Australia 12:10 | Sudáfrica vs. Argentina

Fecha 6: 4 de octubre 06:45 | Australia vs. Nueva Zelanda 10:00 | Argentina vs. Sudáfrica

