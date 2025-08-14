Deportes

Central Córdoba y Lanús abrirán su serie de octavos de final de la Copa Sudamericana en Santiago del Estero: hora, TV y formaciones

El Ferroviario y el Granate pujarán por un lugar entre los mejores ocho de la competencia. Desde las 21.30, por DSports

Central Córdoba y Lanús librarán una verdadera batalla en el Estadio Madre de Ciudades. Se enfrentarán este jueves a las 21.30 en el partido de ida de los octavos de final de la Copa Sudamericana. El conjunto santiagueño llega tras eliminar a Cerro Largo de Uruguay en los playoffs, mientras el equipo bonaerense aseguró su boleto a esta instancia al culminar primero en su grupo.

El recorrido de Central Córdoba comenzó en la Copa Libertadores, donde la tercera posición en su zona lo trasladó a la Sudamericana. Allí, el Ferroviario marcó diferencias claras ante Cerro Largo, firmando un 3-0 global que selló el pase. Este resultado profundizó una racha positiva: acumula seis encuentros sin derrotas en todas las competencias, con cuatro empates y dos victorias recientes.

La regularidad de los santiagueños se puso a prueba en su última presentación, en Rosario, donde igualó con Newell’s Old Boys en la última jugada del partido. Ante su público buscará sostener esa fortaleza que lo caracteriza cada vez que juega en el Estadio Madre de Ciudades.

En cuanto a Lanús, el equipo dirigido por Mauricio Pellegrino tuvo un inicio irregular en el segundo semestre, con dos derrotas consecutivas. Luego, la reacción llegó con tres triunfos en fila: venció 2-0 a Sarmiento en Junín, se impuso por el mismo resultado ante Huracán para meterse en los cuartos de final de la Copa Argentina y superó 1-0 a Talleres.

En la primera fase de la Copa Sudamericana, Lanús completó una campaña invicta y finalizó como líder de su grupo con tres victorias y tres empates, alcanzando los 12 puntos que le abrieron las puertas directas a octavos de final.

En la previa a este partido, el Granate afronta bajas sensibles. Entre los lesionados se destacan Marcelino Moreno, Walter Bou, Felipe Peña Biafore y Ramiro Carrera. Ante este panorama, el entrenador planifica una formación similar a la que utilizó frente a Talleres, sumando presencia juvenil que busca afianzarse en una definición internacional.

Por el lado del conjunto santiagueño, la clasificación sobre Cerro Largo impulsó un entusiasmo renovado en su gente. La solidez como local ha sido clave y, de cara a la ida, el objetivo principal pasa por mantener el arco en cero y establecer una diferencia que le permita afrontar con más margen la revancha, prevista para la próxima semana en Buenos Aires.

Probables formaciones:

Central Córdoba: Alan Aguerre; Santiago Moyano, Lucas Abascia, Jonathan Galván, Braian Cufré; José Florentín, Fernando Juárez, Lucas Besozzi, Matías Godoy; Matías Perelló, Leonardo Heredia. DT: Omar De Felippe.

Lanús: Nahuel Losada; Gonzalo Pérez, Carlos Izquierdoz, Ezequiel Muñoz, Sasha Marcich; Agustín Cardozo, Agustín Medina; Eduardo Salvio, Franco Watson, Dylan Aquino; Rodrigo Castillo. DT: Mauricio Pellegrino.

Estadio: Madre de Ciudades (Santiago del Estero)

Árbitro: Kevin Ortega (Perú)

VAR: Diego Haro (Perú)

Hora:

21.30 Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay

20.30 Chile, Venezuela, Bolivia y Miami (Estados Unidos)

19.30 Ecuador, Colombia y Perú

18.30 México

Televisación: DSports

