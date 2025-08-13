Las revelaciones de un directivo de Boca: cómo impactan las críticas en Riquelme, el futuro de Russo y un pedido a Velasco

Alejandro Veiga, prosecretario de Boca Juniors, habló sobre Miguel Ángel Russo (Boca de Selección)

Boca Juniors atraviesa su peor racha con 12 partidos sin conocer la victoria. Luego de cuatro fechas, está ubicado en el penúltimo puesto de la Zona A del Torneo Clausura y su crisis futbolística se agudiza. Mucho se habla del futuro del entrenador, Miguel Ángel Russo, y un dirigente del club se refirió a ese tema y también al de una millonaria incorporación que aún no rindió.

Alejandro Veiga, prosecretario de la entidad xeneize, aseguró: “A Miguel lo veo muy bien y muy contento, muy metido en Boca. Tampoco me hago el distraído, sé que es un hombre que está transitando una enfermedad y que está luchando contra eso; no sé lo que tiene, pero sé que está con esta historia hace tiempo. Es un hombre amado por la gente de Boca; hay un consenso general de que a Miguel se lo quiere”. Sus testimonios fueron en el programa Boca de Selección.

También subrayó que la continuidad del entrenador depende de su propia percepción de fortaleza: “Yo pienso que Miguel debe analizarse cómo está él. Si se ve fuerte, sí está para seguir. Por supuesto que en Boca, así como lo fuimos a buscar, creemos que nos puede dar una salida en lo futbolístico”.

Alan Velasco aún no rindió como se esperaba en Boca Juniors (@BocaJuniors)

En ese mismo espacio, Veiga abordó el rendimiento de Alan Velasco —el refuerzo por el que el club desembolsó 10 millones de dólares a comienzos de 2025—: “Yo al pibe Velasco le tengo una fe bárbara, juega bien. Ahora, tiene que tener la confianza de creérsela; lo fuimos a buscar porque es bueno de verdad el pibe, bueno, créetela. Tiene que pensar que si Boca lo fue a buscar y si puso la plata que puso es porque Boca cree en él”.

También se refirió a las críticas dirigidas al presidente, Juan Román Riquelme. Veiga estableció una distinción entre el debate deportivo y los ataques personales. Admitió que las decisiones futbolísticas pueden y deben ser discutidas, pero rechazó de plano los cuestionamientos que exceden ese ámbito: “Me duelen las críticas absurdas que se hacen; vos podés decir que Román se equivocó en comprar un jugador, en traer un técnico... Ahora, algunas cosas que están diciendo sobre Román, la verdad, duelen”.

Veiga defendió a Riquelme y a Russo

Además, remarcó la capacidad del presidente para soportar la presión y mantenerse firme en su cargo. “Román tiene el cuero duro y está acostumbrado a lidiar con enemigos, que hace mucho los tiene... O vos das la talla o te vas a tu casa si no te gusta que hablen mal de vos”, sentenció.

Este año, Boca Juniors fue eliminado por Alianza Lima en la fase previa de la Copa Libertadores. En el Mundial de Clubes quedó afuera en la primera fase. En el Torneo Apertura llegó a los cuartos de final y quedó en el camino al perder con Independiente 1-0 en la Bombonera. Tampoco sigue adelante en la Copa Argentina luego de caer 2-1 frente a Atlético Tucumán en los 16avos de final. Hoy está afuera de la zona de clasificados para la próxima Copa Libertadores según la Tabla Anual, pero está consiguiendo el pase a la Copa Sudamericana.