La estrella internacional que tiene apuntada Pep Guardiola para reforzar al Manchester City en este mercado

Guardiola podría reforzar su arco en Manchester City (REUTERS/Hannah Mckay)

En vísperas del inicio de la Premier League, Manchester City podría sufrir un rutilante cambio en su plantilla y formación. Mientras se habla de la salida de su arquero Éderson Moraes, pretendido por otro club europeo, Josep Guardiola tiene anotado un guardameta en carpeta con renombre internacional: Gianluigi Donnarumma (París Saint Germain).

Los parisinos le pusieron una cotización a la ficha del golero italiano de 26 años que tiene contrato en la capital francesa hasta junio de 2026: exigieron 50 millones de euros, cifra que los ingleses no están dispuestos a desembolsar. La información del contacto entre el City y PSG vertida por el periodista italiano especializado en el mercado europeo, Fabrizio Romano, está emparentada con la posible salida del brasileño Éderson al Galatasaray. El vínculo del sudamericano también expira a mediados de 2026 y tiene un valor de mercado que oscila en los 20 millones de euros.

La cifra de €50 millones que exige el PSG por el traspaso de Donnarumma generó inquietud en el mercado europeo. Este monto, considerado elevado por los clubes interesados, se convirtió en el principal obstáculo para cualquier negociación inmediata. Mientras se confirmó el llamado formal del Manchester City con el club francés para conocer los detalles y condiciones de una posible transferencia del arquero italiano, también se deslizó que el Chelsea ya no figura entre los interesados, dato confirmado por el propio entorno de Gigio.

Gianluigi Donnarumma tiene chances de ser vendido al Manchester City (AP Foto/Brynn Anderson)

Vale remarcar que la operación está completamente supeditada a la concreción de la venta de Éderson al Galatasaray u otro club. En síntesis, la posible llegada de Donnarumma al Manchester City depende de dos factores: la salida de Éderson y una eventual rebaja en la exigencia económica del PSG. Mientras tanto, el arquero italiano se prepara para definir su posición, en un mercado de pases que promete movimientos relevantes en la élite del fútbol europeo.

De cara al encuentro que el City afrontará este sábado como visitante del Wolverhampton por la primera jornada de la Premier League, Guardiola dispondrá de los siguientes arqueros que hicieron la pretemporada: Éderson Moraes, Stefan Ortega, James Trafford y Marcus Bettinelli. Por su parte, existen interrogantes respecto a la convocatoria de Donnarumma en PSG, que arrancará su periplo en la Ligue 1 este domingo cuando visite al Nantes.

Esta no es la única operación rutilante con la que se ilusionan los fanáticos ciudadanos, ya que Guardiola también está tras los pasos de una de las estrellas del Real Madrid: Rodrygo.

Rodrygo, otro posible refuerzo del City (REUTERS/Marco Bello)

“Es una operación soñada”, definieron a la tratativa que podría formalizarse con el City y Real Madrid como implicados en esta cuestión. La maniobra del club de Manchester no responde solo a una cuestión deportiva, sino también a una planificación financiera precisa. La reciente cesión de Jack Grealish al Everton, con una opción de compra cercana a 50 millones de euros, marca el primer paso de esta estrategia. La decisión se apoya en la escasa participación del futbolista británico durante la última temporada, en la que solo sumó siete titularidades en la Premier League. Para Guardiola y la directiva, la salida de Grealish resulta esencial tanto para relanzar la carrera del jugador como para liberar masa salarial y espacio en el ataque.

A esta operación se suman dos movimientos adicionales que completan el ajuste ofensivo del City. Savinho, extremo brasileño de 21 años, negocia su traspaso al Tottenham por una cifra próxima a 50 millones de euros. Paralelamente, James McAtee, canterano del club y capitán de la selección sub-21 inglesa, tiene prácticamente cerrada su llegada al Nottingham Forest en una operación estimada en más de 20 millones de euros. Estas salidas, junto con la inversión de casi 180 millones de euros realizada desde el inicio del mercado estival en nuevas incorporaciones, configuran un escenario dirigido a facilitar un fichaje de alto impacto.

El interés del City por Rodrygo se intensifica en un momento en el que el delantero brasileño, de 24 años, ha visto reducido su protagonismo en el Real Madrid bajo el nuevo ciclo liderado por Xabi Alonso. Aunque el atacante mantiene contrato vigente hasta 2028, la competencia interna y las recientes decisiones técnicas, como su ausencia en el último Mundial de Clubes, han limitado su peso en la plantilla. Desde el entorno del jugador se transmite que su intención inicial es continuar en la Casa Blanca, pero la posibilidad de una salida no se descarta. El Real Madrid, por su parte, no contempla abrir negociaciones sin el consentimiento expreso del futbolista, aunque habría fijado el precio de partida en una horquilla de 90 a 100 millones de euros.

La ofensiva del City responde tanto a las preferencias futbolísticas de Guardiola como a la necesidad de reforzar una línea ofensiva que perderá profundidad tras las múltiples salidas. En el Etihad Stadium, Rodrygo encontraría como principal competencia a Jérémy Doku en la banda izquierda, mientras que en la derecha figuran Bernardo Silva, Phil Foden y Oscar Bobb, lo que permitiría alternativas tácticas adaptadas a su perfil.

El contexto de la operación se complica por la fuerte competencia en el mercado europeo. The Sun detalló que Arsenal, Liverpool, Chelsea y PSG han seguido de cerca la situación de Rodrygo en las últimas semanas, aunque ninguno ha presentado una propuesta formal. El Arsenal optó finalmente por Viktor Gyokeres, mientras que el Liverpool dirige sus esfuerzos a Alexander Isak. Chelsea y PSG, por su parte, exploran otras opciones en el mercado continental.