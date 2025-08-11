Deportes

Nuevo escándalo del Bofo Bautista: se peleó con otro histórico mexicano en un encuentro de leyendas

El controvertido futbolista, que fue protagonista de una gresca en la Bombonera ante Boca y recibió un escupitajo del “Chino” Benítez, volvió a estar en el foco por una riña dentro de una cancha

Guardar

El recuerdo de un incidente que marcó la historia reciente de la Copa Libertadores resurgió de manera inesperada en un contexto muy distinto: un partido de leyendas del fútbol mexicano. En 2005, Adolfo “Bofo” Bautista fue protagonista de un escándalo en la Bombonera, cuando el entonces entrenador de Boca Juniors, Jorge “Chino” Benítez, le escupió en el rostro tras una expulsión, un hecho que derivó en la salida del técnico y en un pedido público de disculpas por parte de la dirigencia encabezada por Mauricio Macri.

A casi dos décadas de aquel episodio, el nombre de Bautista volvió a ocupar el centro de la escena, esta vez por un altercado físico en un encuentro que, en principio, buscaba homenajear a las figuras del pasado. El reciente Clásico Nacional de Leyendas reunió en el Estadio Yaquis a exjugadores emblemáticos de Chivas de Guadalajara y América, dos de los clubes más representativos de México.

En ese marco, el Bofo Bautista referente histórico de Chivas, y Daniel “Chepe” Guerrero, con pasado en Atlante y América, protagonizaron una pelea que rápidamente se viralizó en las redes sociales y se convirtió en uno de los temas más comentados entre los aficionados centroamericanos.

El recordado momento en la
El recordado momento en la Bombonera (Fotobaires)

El incidente se desencadenó tras un intercambio verbal entre ambos exfutbolistas, que escaló hasta la agresión física. Las imágenes difundidas muestran cómo Bautista lanzó un manotazo a Guerrero, quien respondió con un puñetazo dirigido al pecho del exjugador de Chivas.

La tensión aumentó cuando Bautista asestó un golpe en el rostro de Guerrero, quien se encontraba casi de espaldas en ese momento. Todo ocurrió a escasos metros del árbitro, que intervino para separar a los involucrados, aunque optó por no expulsar a ninguno. La pelea quedó contenida y el partido continuó con normalidad, pese a la tensión que se mantuvo en el ambiente.

El momento en el Chino
El momento en el Chino Benítez escupe al Bofo Bautista (REUTERS/Alejandro Amdan-Telam)

La figura de Bautista, más allá de su talento futbolístico, ha estado asociada a episodios de alta tensión dentro y fuera del campo. El antecedente más recordado se remonta a los cuartos de final de la Copa Libertadores 2005, cuando Chivas goleó 4-0 a Boca en México y, en la vuelta en Buenos Aires, el partido se tornó áspero y terminó con la expulsión de Martín Palermo y el propio Bautista.

En ese contexto, el escupitajo de Benítez al Bofo fue captado por las cámaras y generó una reacción institucional inmediata: la dirigencia del Xeneize pidió disculpas públicas, aceptó la renuncia del entrenador y anunció sanciones internas, además de comprometerse a colaborar con las autoridades para identificar a un simpatizante que había ingresado al campo.

Bautista, por su parte, aceptó las disculpas del club, pero no las de Benítez. El entrenador, tras su destitución, tuvo pasos breves por Deportivo Quito en 2006 y Municipal de Guatemala en 2008, sin regresar a la élite del fútbol sudamericano.

Antes de aquel episodio, el Chino había asumido como interino en Boca en 2004 tras la salida de Miguel Ángel Brindisi y conquistado la Copa Sudamericana, lo que le permitió ser ratificado en el cargo. Sin embargo, la imagen del escupitajo quedó como uno de los momentos más recordados de esa edición de la Libertadores.

Temas Relacionados

Bofo BautistaChivasBoca Juniorsdeportes-argentina

Últimas Noticias

Atlético de Madrid sumó otro refuerzo y se convirtió en el equipo español que más gastó en el mercado: cuánto invirtió

El conjunto que dirige Diego Simeone incorporó al delantero Giacomo Raspadori, proveniente del Napoli

Atlético de Madrid sumó otro

Garnacho presiona al Manchester United para ir al Chelsea: la “amenaza” y una rutina física con guiño a Messi y Cristiano Ronaldo

En medio de otra actitud polémica, el Bichito insistió para que lo transfieran al elenco blue

Garnacho presiona al Manchester United

“¿Quieres que saque a un niño?“: el controvertido pedido de una famosa tenista en pleno partido

Emma Raducanu cayó en tres sets ante Sabalenka en Cincinnati, en un encuentro que incluyó un tenso diálogo con la jueza de silla por el llanto de un pequeño espectador

“¿Quieres que saque a un

Con un gol en la última jugada del partido, Defensa vence a Riestra en el cierre de la fecha 4 del Clausura

El Halcón de Florencio Varela se impone al Malevo en el estadio Norberto Tito Tomaghello con un gol de Osorio, de penal

Con un gol en la

Camilo Ugo Carabelli hará la recuperación en Argentina: ¿llega al US Open?

El tenista es uno de los exponentes del tenis nacional que mejor 2025 tuvo. Una serie de lesiones en las últimas semanas lo marginaron de los Masters 1000 de Toronto y Cincinnati

Camilo Ugo Carabelli hará la
ÚLTIMAS NOTICIAS
Síndrome de intestino corto: el

Síndrome de intestino corto: el avance que mejora la nutrición en niños con una condición sin cura

Nueva condena para “Guille” Cantero, líder de la banda narco Los Monos: acumula 139 años de cárcel

El “Turco” García, candidato a diputado nacional: “No siento que la popularidad sea un factor favorable”

“Por ser curiosos cavamos más”: habló el albañil que encontró los restos de Diego Fernández Lima

Piñas, gritos y mujeres heridas: así fue la violenta pelea entre madres durante una celebración por el Día del Niño

INFOBAE AMÉRICA
Irán dijo que las conversaciones

Irán dijo que las conversaciones con el OIEA serán “técnicas” y “complicadas” antes de la visita prevista del organismo

El fondo soberano de Noruega vende una quinta parte de sus participaciones en empresas israelíes

Estados Unidos insistió en que influencia de China en el Canal de Panamá “amenaza la seguridad global”

Cómo Kim Ju-ae pasó de la mano de su padre a la primera fila del poder en Corea del Norte

En las líneas del frente en el este de Ucrania, la paz luce lejana

TELESHOW
L-Gante confirmó su reconciliación con

L-Gante confirmó su reconciliación con Tamara Báez: “La relación con Wanda Nara fue un pasatiempo”

El arte del Museo del Prado como nunca se vivió: la magia de “Art Masters” llega a Buenos Aires

Julieta Prandi: “Si no le dan una prisión preventiva a mi exmarido, la que no va a poder salir de su casa voy a ser yo”

Andrea Bocelli regresa a Buenos Aires, en una noche única en el Teatro Colón

Emilia Mernes contó qué cantantes consagradas tendría en su banda pop de chicas: “Seríamos las Avengers”