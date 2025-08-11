Deportes

La emotiva dedicatoria de Ben Shelton al argentino Camilo Ugo Carabelli, quien debió retirarse por una lesión de Cincinnati

El representante albiceleste no pudo terminar el partido de tercera ronda ante el estadounidense, que viene de coronarse en el Masters 1000 de Toronto. El Brujo sufrió una preocupante molestia en la rodilla, a dos semanas del inicio del US Open. El mensaje del Top Ten

Guardar
La dedicatoria de Ben Shelton para Camilo Ugo Carabelli

El tenis argentino quedó con tan solo un representante en la tercera ronda del Masters 1000 de Cincinnati: Francisco Comesaña. Luego de la victoria del marplatense sobre el ítalo-argentino Luciano Darderi, quien decidió retirarse en el segundo parcial por molestias físicas, Camilo Ugo Carabelli no consiguió dar el batacazo ante Ben Shelton, reciente campeón en Toronto, certamen de la misma categoría que se desarrolló la pasada semana, y cerró su participación en el estado de Ohio en la instancia de 64 jugadores.

Tras el exitoso -pero dificultoso- estreno de Carlos Alcaraz, el anteúltimo turno del Court Central del Linder Tennis Center esperaba por uno de los encuentros más entretenidos de una jornada que contó con la presencia de diversas figuras, tanto del circuito ATP como WTA, como la local Coco Gauff, los rusos Daniil Medvedev y Andrey Rublev y el alemán Alexander Zverev.

El argentino Camilo Ugo Carabelli y el estadounidense Ben Shelton se adueñaron de la atención del domingo. El Brujo, quien venía de dejar en el camino al experimentado japonés Kei Nishikori en sets corridos, afrontaba un desafío de alto peligro ante el reciente ganador del Masters 1000 de Toronto. Además, buscaba un lugar en la tercera ronda en la categoría por segunda vez en la temporada, tras haberla alcanzado en Miami, y su primera victoria sobre un Top 10: ostenta un récord de cero triunfos y cinco caídas ante jugadores de ese lote.

Por su parte, Shelton, arribaba al certamen que lo vio debutar a nivel profesional bajo una seguidilla de seis victorias consecutivas y con el objetivo de convertirse en el cuarto tenista en conseguir 20 éxitos sobre canchas rápidas de cemento en 2025. Asimismo, el nacido en Atlanta hace 22 años sostiene una increíble marca de diez victorias y ninguna derrota ante argentinos.

A pesar de que Ugo Carabelli y Shelton brindaron una entretenida manga inicial, en donde el local logró imponer su condición de favorito y concretar dos quiebres para llevársela por 6-3, el albiceleste acusó una molestia en una de sus rodillas durante el comienzo del segundo set. En pleno tercer game, el bonaerense solicitó MTO (Medical Time Out) y el fisioterapeuta de la ATP realizó maniobras sobre la zona afectada. “Ya me venía doliendo los días anteriores. No sé, como que se me trabó la rodilla”, se oyó a través de la transmisión.

Si bien Ugo Carabelli intentó continuar, a los pocos minutos desistió y se vio obligado a abandonar. Cabe recordar que la pasada semana, en la primera ronda del Masters 1000 de Toronto, tampoco consiguió completar su encuentro ante el español Roberto Carballes Baena. El argentino, uno de los tenistas que más partidos disputó desde Wimbledon, tomó una lógica decisión de cara a la última gran cita de la temporada: llegar saludable al US Open, aunque habrá que esperar los resultados de los estudios.

Con El Brujo en el vestuario, Shelton se despidió del público y dio un gesto de compañerismo que reafirma porqué es uno de los tenistas más queridos del circuito. “Get better, Camilo” -Recuperate, Camilo-, escribió el número seis del escalafón mundial en el lente de la cámara.

Francisco Comesaña, único argentino con vida en el certamen, buscará meterse por primera vez en los octavos de final de un Masters 1000, cuando el martes se enfrente ante el local Reilly Opelka en horario por confirmar.

Temas Relacionados

Tenis ArgentinoBen SheltonCamilo Ugo CarabelliMasters 1000 de Torontodeportes-argentina

Últimas Noticias

Con Boca “afuera” e Independiente último en su Zona, así está la Tabla Anual que repartirá los boletos a la próxima Libertadores

El triunfo de Argentinos desplazó al Xeneize a la zona de Sudamericana; mientras que el Rojo es colista en el Grupo B

Con Boca “afuera” e Independiente

“Para siempre”: la romántica propuesta de matrimonio que recibió una futbolista inglesa campeona de la Eurocopa

Ella Toone aceptó el pedido de su pareja en Ibiza. Las tiernas imágenes

“Para siempre”: la romántica propuesta

El posteo de Edinson Cavani en medio de la crisis de Boca

El delantero buscó dar un mensaje esperanzador en plena racha sin triunfos del Xeneize, que llegó a 12 partidos

El posteo de Edinson Cavani

Roger Federer anunció su regreso a los courts: cuándo y dónde volverá a deleitar a los fanáticos del tenis

El suizo protagonizará una exhibición a un año de su última aparición con la raqueta

Roger Federer anunció su regreso

“Adicto, lo siento”: la revelación de LeBron James que generó especulaciones sobre un cercano retiro

La estrella de la NBA, de 40 años, confesó haberse apasionado por otra disciplina

“Adicto, lo siento”: la revelación
ÚLTIMAS NOTICIAS
“Por puro desprecio a su

“Por puro desprecio a su vida”: caminaba con sus hermanos por José C. Paz y motochorros lo asesinaron

Lo atraparon por atacar a su vecino con un machete tras una discusión por la música fuerte

Cuál es la zona del AMBA donde los alquileres registraron en julio el menor aumento desde la pandemia

Liberaron a un sicario en Chile por error y en la Patagonia están en alerta

Qué significa despertarse con terror en medio de la noche, según la psicología

INFOBAE AMÉRICA
A pocos días de la

A pocos días de la cumbre entre Trump y Putin, Zelensky advirtió que Rusia “tiene la intención de engañar” a EEUU

Liberaron a un sicario en Chile por error y en la Patagonia están en alerta

GAESA: el conglomerado empresarial de los militares cubanos que concentra miles de millones de dólares mientras el país se hunde en la pobreza

Trump y Netanyahu hablaron sobre el plan de Israel para tomar el control de los bastiones restantes de Hamas en Gaza

Nueva masacre en Ecuador: ocho muertos en un ataque a tiros frente a una discoteca en Santa Lucía

TELESHOW
L-Gante se filmó con Tamara

L-Gante se filmó con Tamara Báez y alentó los rumores de reconciliación: “Unas ganas de volver con ella”

El video del accidente del líder de Dale Q’ Va en pleno show: se rompió el escenario y cayó al vacío

Valeria Mazza y Fátima Flórez se destacaron en Starlite 2025, la gala benéfica de Antonio Banderas

¿Nicki Nicole, de novia con Lamine Yamal? Las pistas de su explosivo romance entre dedicatorias y salidas nocturnas

El look inspirado en un caramelo que las hijas de Wanda Nara le armaron a su mamá: “Es para ir al supermercado”