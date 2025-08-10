Deportes

Comesaña se quedó con el duelo ante Darderi y se clasificó a la tercera ronda del Masters 1000 de Cincinnati

El marplatense se impuso por 6-4, 3-1 y retiro, después de que el argentino nacionalizado italiano sintiera dolores lumbares. Camilo Ugo Carabelli, el otro albiceleste en carrera, buscará dar el batacazo en el turno noche ante Ben Shelton

Francisco Comesaña se metió por
Francisco Comesaña se metió por segunda vez en su carrera entre los mejores 32 de un Masters 1000

Francisco Comesaña se metió en la tercera ronda del Masters 1000 de Cincinnati y le sigue dando forma a su mejor año como profesional. El Tiburón se quedó con el triunfo ante el argentino nacionalizado italiano Luciano Darderi que debió retirarse por dolores en su espalda, cuando el match estaba 6-4 y 3-1 a favor del marplatense. De esta manera, el número 71 del mundo -según el último ranking publicado por la ATP- se metió por segunda ocasión entre los mejores 32 jugadores de un torneo de esta categoría, tras su participación en Madrid cuando en esa instancia fue eliminado por Francisco Cerúndolo.

En el primer set, el partido se desarrolló con un patrón claro: ambos jugadores cuidaron sus turnos de saque y buscaron dominar desde la línea de fondo. Comesaña, firme con su servicio y consistente en los intercambios largos, encontró la oportunidad para quebrar recién en el décimo juego, después de varios intentos bien resueltos por el italiano, para firmar el 6-4 definitivo. En ese momento, Darderi solicitó un tiempo médico por un dolor en la zona lumbar y de la cintura, una molestia que lo venía incomodando desde los games previos y que presagiaba el final.

El segundo parcial comenzó con un quiebre rápido a favor del marplatense, que aprovechó la merma de movilidad de su rival. El geselino que representa a Italia intentó acortar los puntos y buscar tiros más agresivos, pero su desplazamiento lateral era visiblemente limitado. En el cuarto juego, con el argentino adelante 3-1, el dolor ya era incontrolable. Después de conversar con el fisioterapeuta, optó por retirarse para no agravar la lesión, especialmente teniendo en cuenta que el Abierto de Estados Unidos comienza el 24 de agosto.

Para Comesaña, este triunfo significa alcanzar por segunda vez en su carrera la tercera ronda de un Masters 1000. La primera había sido este mismo año, en Madrid. Ahora, en Cincinnati, repite esa actuación y lo hace en la parte final de la temporada, un momento clave para sumar puntos y consolidar su ranking. Este avance confirma el crecimiento del marplatense, que en 2025 ha logrado afirmarse en el circuito principal y dar señales de que puede competir de igual a igual con rivales mejor posicionados.

En la próxima ronda, Comesaña tendrá enfrente a Reilly Opelka (73), un rival de características muy distintas a las de Darderi. El estadounidense llega entonado tras dar uno de los golpes más resonantes del certamen al eliminar al australiano Alex de Minaur (8) por 7-6(6) y 6-4. Opelka, conocido por su poderoso servicio y su capacidad para acortar puntos, no había registrado grandes resultados en los últimos meses, pero esta victoria le devuelve confianza y lo convierte en un adversario peligroso.

En resumen, la victoria de Francisco Comesaña ante Luciano Darderi en Cincinnati no solo lo coloca nuevamente en la tercera ronda de un Masters 1000, sino que también refuerza su posición como uno de los argentinos con mayor proyección en el circuito.

El sábado, el Lindner Tennis Center fue testigo de las derrotas de Tomás Etcheverry y Sebastián Báez en la segunda ronda. En el último turno de este domingo, Camilo Ugo Carabelli buscará dar el batacazo del torneo, cuando se enfrente, no antes de las 20:00 de la Argentina, al número seis del mundo y reciente campeón del Masters 1000 de Toronto, el local Ben Shelton. El duelo se podrá seguir a través de ESPN y Disney+.

