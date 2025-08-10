Deportes

Un rival de Argentina en el Mundial 2022 reveló la peculiar estrategia que usó el DT con Messi en la charla técnica

Jackson Irvine, mediocampista australiano, contó la curiosa táctica, que no funcionó

Jackson Irvine reveló un curioso detalle de la estrategia para enfrentar a Lionel Messi (REUTERS/Pedro Nunes)

La figura de Lionel Messi siempre representó un desafío táctico para cualquier entrenador que lo tenga como rival. A lo largo de su carrera, el astro rosarino se enfrentó a todo tipo de marcas para intentar frenarlo. En ese sentido, un futbolista de selección que lo padeció reveló el curioso ardid al que apeló su DT antes de medirse con él.

La estrategia de Graham Arnold durante el enfrentamiento entre Australia y Argentina en el Mundial de Qatar 2022 incluyó una decisión poco habitual: el entrenador evitó mencionar el nombre de Lionel Messi en las reuniones previas al partido. Según relató Jackson Irvine, mediocampista australiano que participó en ese encuentro, el director técnico se refería al astro argentino únicamente como “el número 10” durante las charlas tácticas.

Esta revelación, compartida en una conversación organizada por FIFPRO, el sindicato internacional de futbolistas, arroja luz sobre el impacto psicológico que genera la figura de Messi incluso en el máximo nivel competitivo.

Jackson Irvine después de ser eliminado del Mundial 2022 a manos de Argentina (REUTERS/Kai Pfaffenbach)

La influencia de Messi trasciende fronteras y categorías. En el mismo evento de FIFPRO, el exarquero inglés Joe Hart describió la dificultad de preparar a un equipo para enfrentarlo. Hart, con experiencia en partidos de alto nivel como los duelos entre Manchester City y Barcelona, reconoció: “Las conversaciones eran sólo sobre él, cómo lo vamos a parar y cómo será contra él. Y cuando juega a ese nivel... Necesitamos superestrellas en el fútbol y él es eso”.

La anécdota de Irvine aporta una perspectiva singular sobre el modo en que los equipos intentan gestionar la presión de enfrentar a un jugador de la talla de Messi. El mediocampista australiano detalló: “Ese aura de Messi, ese enfoque particular antes del partido... Nuestro entrenador Graham Arnold se negó a decir su nombre. Hacíamos nuestras reuniones y nuestras conversaciones tácticas antes del partido y él seguía diciéndole ‘el número 10’”.

Esta estrategia, según se desprende de sus palabras, buscaba reducir el peso simbólico del capitán argentino y evitar que su reputación influyera en la concentración del plantel australiano.

De todos modos, aquel plan de poco le sirvió al entrenador oceánico, ya que la Pulga marcó uno de los tantos de la Albiceleste frente a Australia, que terminó 2-1 a favor del representativo nacional.

El magnetismo de Messi no se limita a los partidos internacionales. Su llegada a la MLS también ha generado reacciones entre figuras del fútbol mundial. El delantero surcoreano Heung-Min Son, recientemente incorporado al LAFC tras una década en el Tottenham Hotspur, expresó en una entrevista con ESPN su admiración por el argentino y el efecto que su presencia tiene en la liga estadounidense.

“Somos muy afortunados de que Messi juegue al fútbol en nuestra misma generación. Mirarlo jugar, anotar tantos goles y que haya llegado a la MLS le debe haber impactado a muchos otros jugadores. También me impactó a mí, por todo lo que hizo por su club y por su país. Él cambió mi pensamiento. Ya somos todos afortunados de poder verlo jugar y yo soy muy afortunado de ahora poder compartir una cancha con él”, afirmó Son.

