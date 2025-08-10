Deportes

La historia de la joya de Boca Juniors que invitó a su amigo al clásico de inferiores y se convirtió en figura: “Encima soy de River”

Joaquín González brilló en la goleada del Xeneize por 6-2 en el duelo por la séptima división ante la presencia de su compañero de colegio

Guardar
Un amigo de Joaquín González viajó hasta Ezeiza para ver a la joya de Boca a pesar de ser de River

El Superclásico del fútbol argentino ivió este sábado una historia singular en los encuentros en divisiones inferiores: un joven hincha de River Plate realizó un extenso viaje desde Constitución hasta Ezeiza para alentar a su amigo Joaquín González, delantero de la Séptima de Boca Juniors. Lo que comenzó como un gesto de amistad terminó con el joven delantero como figura indiscutida, tras marcar tres goles en la contundente victoria 6-2 del Xeneize en el predio que el club tiene en la localidad de la provincia de Buenos Aires.

El protagonista de esta travesía, a pesar de su pasión por el Millonario, decidió dejar de lado los colores por un día para acompañar a su compañero de escuela. “Vamos a Ezeiza a ver a Boca en las inferiores. No soy hincha, pero juega un compañero de la escuela, entonces lo vamos a ver”, relató antes del partido mientras estaba esperando el colectivo. El reloj marcaba que restaban pocos minutos para las 8 de la mañana y el termómetro marcaba menos de 5° grados.

Tras la pregunta de la cronista de TN, no dudo en afirmar que iba a ver a su amigo a pesar de ser del histórico vial: “Encima soy hincha de River, qué le vamos a hacer”, sentenció. Antes de despedirse de la cámara, al amigo del goleador xeneize le consultaron sobre las cualidades de González y fue contundente: “Sí, es muy bueno. Juega de 9”, dijo. Poco tiempo después, lo demostró y con creces en el duelo superclásico.

El joven delantero de Boca respondió a la confianza de su amigo con una actuación memorable. Su triplete comenzó con un cabezazo que abrió el marcador, continuó con un gol de taco zurdo dentro del área y se completó con una definición de goleador tras un centro bajo. Cada tanto fue celebrado con entusiasmo por los presentes en Boca Predio, y en especial por su amigo, quien presenció cómo su predicción sobre el talento de González se cumplió.

Los goles de Joaquín González en el triunfo 6-2 de la 7ma de Boca a River

El desarrollo del partido tuvo a González como una de las grandes figuras, pero también sobresalió Emiliano Barrionuevo, quien asistió a González en el gol de taco y además sumó tres goles propios. En la goleada de la Séptima de Boca a River, Tobías Goitía y Elías Cantero descontaron para la visita. El resultado final de 6-2 reflejó la superioridad xeneize en este encuentro de juveniles.

En cuanto a las formaciones del encuentro que terminó en una victoria abultada para los locales, Boca alineó a Sebastián Ramírez; Lautaro Campos, Bautista Espíndola, Maximiliano Coria, Benjamín Salinas; Ignacio Moroni, Lionel Leguizamón, León Astrada; Valentín Meza; Emiliano Barrionuevo y Joaquín González. Por su parte, River presentó a Matías Ortiz; David Silva, Dylan Baigorria, Diego Olivera, Joel Penzotti; Galo Escobar, Mirko Fernández, Luca Scarlato; Tobías Goitía, Joaquín Amor y Elías Cantero.

La jornada de inferiores entre Boca y River se repartió en seis partidos, tres que se disputaron en el centro de entrenamiento del Xeneize (Séptima, Octava y Novea División) como en River Camp (Cuarta, Quinta y Sexta). El balance fue de tres victorias para cada club.

Boca se impuso en Cuarta (2-0, goles de Miguel Ventos e Iker Zufiaurre de penal), en Séptima (6-2) y en Sexta (3-0, con dos tantos de Milton Pereyra y uno de Emiliano Goñi). River, por su parte, celebró en Quinta (1-0, gol de Lautaro Díaz de penal), Octava (1-0, tanto de Bruno Cabral de penal) y Novena (3-0, con anotaciones de Heraldo Fiorotto, Santino Franco e Ignacio Serra).

El entrenador de la 7ma xeneize, el ex goleador Antonio Barijho, compartió su visión sobre la importancia de estos encuentros para los jóvenes futbolistas. En la previa, subrayó la necesidad de transmitir tranquilidad y confianza a los chicos, recordándoles que el resultado, aunque relevante, no define su futuro en el fútbol. “Hay mucho nerviosismo de los chicos y uno debe mostrar tranquilidad y confianza para que salga todo bien. Tienen que saber que el fútbol no se va a terminar por un resultado negativo o positivo”, expresó.

Barijho, quien acompaña al proceso de formación de los juveniles en Boca desde el inicio de la gestión de Juan Román Riquelme, remarcó el peso emocional que tiene el club y la magnitud que adquiere cada partido, especialmente ante el clásico rival. “Nosotros que tenemos la experiencia y la hemos manejado bien, tenemos que transmitirles a los chicos que tienen que estar tranquilos. Si sale todo bien, se festeja y disfruta, pero si sale mal, se sigue trabajando y creciendo”, añadió.

RESULTADOS DE LOS SUPERCLÁSICOS DE INFERIORES:

Cuarta División: River 0-2 Boca (Miguel Ventos e Iker Zufiaurre)

Quinta División: River 1-0 Boca (Lautaro Díaz)

Sexta División: River 0-3 Boca (Milton Pereyra -2- y Emiliano Goñi)

Séptima División: Boca 6-2 River (Joaquín González -3- y Emiliano Barrionuevo -3-; Tobías Goitía y Elías Cantero)

Octava División: Boca 0-1 River (Bruno Cabral)

Novena División: Boca 0-3 River (Heraldo Fiorotto, Santino Franco e Ignacio Serra).

Temas Relacionados

Boca JuniorsRiver PlateJoaquín GonzálezDivisiones inferioresAntonio Barijhodeportes-argentina

Últimas Noticias

La brutal autocrítica en Ferrari por la crisis que atraviesa Lewis Hamilton en la Fórmula 1: “No es fácil cambiar”

Frédéric Vasseur analizó el presente de la Scuderia y dio un duro diagnóstico sobre la llegada del piloto británico, quien todavía no pudo lograr los resultados esperados

La brutal autocrítica en Ferrari

La visita de los All Blacks a la Bombonera: los cánticos de los jugadores en una “locura de atmósfera”

Los Hombres de Negro llegaron a la Argentina para jugar ante Los Pumas por el Rugby Championship y vieron el clásico entre Boca y Racing

La visita de los All

El incómodo accidente con su ropa que sufrió una estrella de UFC durante el pesaje de una pelea

Angela Hill no pudo ocultar las risas en la balanza. Finalmente cayó ante Iasmin Lucindo por decisión unánime

El incómodo accidente con su

El drama de un piloto de Nascar tras ganar una carrera: sufrió una fuerte caída en medio del festejo y fue hospitalizado

Connor Zilisch, de 19 años, se subió al techo de su vehículo y terminó con la clavícula fracturada

El drama de un piloto

El video de la última pelea de los dos boxeadores que murieron tras competir en la misma velada: ovación y un dramático nocaut

Hiromasa Urakawa y Shigetoshi Kotari perdieron la vida tras disputar sus respectivas peleas en Japón

El video de la última
ÚLTIMAS NOTICIAS
Allanaron un circo y rescataron

Allanaron un circo y rescataron a más de diez animales en situación de maltrato en Río Negro

Conmoción en Neuquén: un niño falleció por asfixia luego de ingerir un caramelo

“Mientras tanto ...”: la tácita referencia de Marcos Galperin a los Moyano por el uso de camiones autónomos

En julio, las ventas minoristas del comercio pyme cayeron por cuarto mes consecutivo

Rosario: asesinaron a tiros a una mujer e hirieron a su hijo adolescente frente a un búnker

INFOBAE AMÉRICA
El misterioso final del filántropo

El misterioso final del filántropo estrella de la alta sociedad que engañó a todos en Nueva York

Tras la polémica, el Smithsonian repuso la muestra sobre el juicio político en el museo de historia de EE.UU.

Cómo el uso de la tecnología ayuda a la salud cognitiva en adultos mayores

La batalla entre millonarios y celebridades por los fósiles de dinosaurios dispara un mercado oscuro

Siria: la masacre de los drusos y el silencio del mundo

TELESHOW
El conmovedor posteo de la

El conmovedor posteo de la Negra Vernaci por la muerte de su hermano Nunzio: “La complicidad de toda una vida”

Wanda Nara y L-Gante juntos con Jamaica en la noche porteña: fueron al teatro a ver a Claudia Valenzuela

La indignación de Hernán Lirio en su viaje a Mongolia durante un paseo con águilas: “Me duele en el alma”

Las primeras horas de la China Suárez sin sus hijos en Turquía con Mauro Icardi: “Prendemos velitas”

Germán Tripel y Santiago Otero Ramos vuelven al teatro con Gutenberg, el musical: “Es un juego absurdo e irreverente”