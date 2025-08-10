La historia de la joya de Boca Juniors que invitó a su amigo al clásico de inferiores y se convirtió en figura: “Encima soy de River”

Un amigo de Joaquín González viajó hasta Ezeiza para ver a la joya de Boca a pesar de ser de River

El Superclásico del fútbol argentino ivió este sábado una historia singular en los encuentros en divisiones inferiores: un joven hincha de River Plate realizó un extenso viaje desde Constitución hasta Ezeiza para alentar a su amigo Joaquín González, delantero de la Séptima de Boca Juniors. Lo que comenzó como un gesto de amistad terminó con el joven delantero como figura indiscutida, tras marcar tres goles en la contundente victoria 6-2 del Xeneize en el predio que el club tiene en la localidad de la provincia de Buenos Aires.

El protagonista de esta travesía, a pesar de su pasión por el Millonario, decidió dejar de lado los colores por un día para acompañar a su compañero de escuela. “Vamos a Ezeiza a ver a Boca en las inferiores. No soy hincha, pero juega un compañero de la escuela, entonces lo vamos a ver”, relató antes del partido mientras estaba esperando el colectivo. El reloj marcaba que restaban pocos minutos para las 8 de la mañana y el termómetro marcaba menos de 5° grados.

Tras la pregunta de la cronista de TN, no dudo en afirmar que iba a ver a su amigo a pesar de ser del histórico vial: “Encima soy hincha de River, qué le vamos a hacer”, sentenció. Antes de despedirse de la cámara, al amigo del goleador xeneize le consultaron sobre las cualidades de González y fue contundente: “Sí, es muy bueno. Juega de 9”, dijo. Poco tiempo después, lo demostró y con creces en el duelo superclásico.

El joven delantero de Boca respondió a la confianza de su amigo con una actuación memorable. Su triplete comenzó con un cabezazo que abrió el marcador, continuó con un gol de taco zurdo dentro del área y se completó con una definición de goleador tras un centro bajo. Cada tanto fue celebrado con entusiasmo por los presentes en Boca Predio, y en especial por su amigo, quien presenció cómo su predicción sobre el talento de González se cumplió.

Los goles de Joaquín González en el triunfo 6-2 de la 7ma de Boca a River

El desarrollo del partido tuvo a González como una de las grandes figuras, pero también sobresalió Emiliano Barrionuevo, quien asistió a González en el gol de taco y además sumó tres goles propios. En la goleada de la Séptima de Boca a River, Tobías Goitía y Elías Cantero descontaron para la visita. El resultado final de 6-2 reflejó la superioridad xeneize en este encuentro de juveniles.

En cuanto a las formaciones del encuentro que terminó en una victoria abultada para los locales, Boca alineó a Sebastián Ramírez; Lautaro Campos, Bautista Espíndola, Maximiliano Coria, Benjamín Salinas; Ignacio Moroni, Lionel Leguizamón, León Astrada; Valentín Meza; Emiliano Barrionuevo y Joaquín González. Por su parte, River presentó a Matías Ortiz; David Silva, Dylan Baigorria, Diego Olivera, Joel Penzotti; Galo Escobar, Mirko Fernández, Luca Scarlato; Tobías Goitía, Joaquín Amor y Elías Cantero.

La jornada de inferiores entre Boca y River se repartió en seis partidos, tres que se disputaron en el centro de entrenamiento del Xeneize (Séptima, Octava y Novea División) como en River Camp (Cuarta, Quinta y Sexta). El balance fue de tres victorias para cada club.

Boca se impuso en Cuarta (2-0, goles de Miguel Ventos e Iker Zufiaurre de penal), en Séptima (6-2) y en Sexta (3-0, con dos tantos de Milton Pereyra y uno de Emiliano Goñi). River, por su parte, celebró en Quinta (1-0, gol de Lautaro Díaz de penal), Octava (1-0, tanto de Bruno Cabral de penal) y Novena (3-0, con anotaciones de Heraldo Fiorotto, Santino Franco e Ignacio Serra).

El entrenador de la 7ma xeneize, el ex goleador Antonio Barijho, compartió su visión sobre la importancia de estos encuentros para los jóvenes futbolistas. En la previa, subrayó la necesidad de transmitir tranquilidad y confianza a los chicos, recordándoles que el resultado, aunque relevante, no define su futuro en el fútbol. “Hay mucho nerviosismo de los chicos y uno debe mostrar tranquilidad y confianza para que salga todo bien. Tienen que saber que el fútbol no se va a terminar por un resultado negativo o positivo”, expresó.

Barijho, quien acompaña al proceso de formación de los juveniles en Boca desde el inicio de la gestión de Juan Román Riquelme, remarcó el peso emocional que tiene el club y la magnitud que adquiere cada partido, especialmente ante el clásico rival. “Nosotros que tenemos la experiencia y la hemos manejado bien, tenemos que transmitirles a los chicos que tienen que estar tranquilos. Si sale todo bien, se festeja y disfruta, pero si sale mal, se sigue trabajando y creciendo”, añadió.

RESULTADOS DE LOS SUPERCLÁSICOS DE INFERIORES:

Cuarta División: River 0-2 Boca (Miguel Ventos e Iker Zufiaurre)

Quinta División: River 1-0 Boca (Lautaro Díaz)

Sexta División: River 0-3 Boca (Milton Pereyra -2- y Emiliano Goñi)

Séptima División: Boca 6-2 River (Joaquín González -3- y Emiliano Barrionuevo -3-; Tobías Goitía y Elías Cantero)

Octava División: Boca 0-1 River (Bruno Cabral)

Novena División: Boca 0-3 River (Heraldo Fiorotto, Santino Franco e Ignacio Serra).