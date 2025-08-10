Deportes

El incómodo accidente con su ropa que sufrió una estrella de UFC durante el pesaje de una pelea

Angela Hill no pudo ocultar las risas en la balanza. Finalmente cayó ante Iasmin Lucindo por decisión unánime

El vergonzoso episodio de una luchadora de UFC durante el pesaje

Angela Hill protagonizó un insólito episodio durante el pesaje previo a su combate ante Iasmin Lucindo, que tuvo lugar en Nevada. La luchadora estadounidense, acostumbrada a la exigencia de los eventos oficiales de la UFC, se vio envuelta en una situación poco habitual al quitarse los protectores mamarios de su sujetador instantes antes de pasar por la báscula.

La escena ocurrió el día previo a la pelea de peso paja. Hill, de 40 años, subió a la báscula con la seguridad de quien ha recorrido un largo camino en las artes marciales mixtas. Antes de hacerlo, decidió retirar los protectores que llevaba en su sujetador, en un intento por registrar su peso real sin ningún accesorio adicional. La luchadora entregó los insertos al oficial encargado del pesaje, quien, sin saber muy bien qué hacer, buscó durante varios segundos un lugar adecuado para apoyarlos.

El funcionario optó por colocarlos sobre el podio que rodea la balanza, pero uno de los protectores terminó en el suelo, lo que provocó un momento incómodo en el recinto. Hill, sorprendida por la situación, se cubrió la cara con las manos y no pudo evitar reírse ante la torpeza y la escena surrealista frente a los presentes y las cámaras. Finalmente, se colocó uno de los protectores mientras estaba en la balanza y recogió el que se había caído antes de abandonar el escenario.

El episodio rápidamente se hizo viral en redes sociales. Aficionados y seguidores de la competencia destacaron la reacción de Hill, quien mostró sentido del humor en un momento que podría haber resultado embarazoso. Los mensajes de apoyo y elogios no tardaron en multiplicarse en redes sociales, celebrando la manera en la que la peleadora manejó la situación. Uno de los mensajes más compartidos resaltó: “Lo manejó con toda la clase posible en esa situación. Ahora soy una gran admiradora”. Otro usuario señaló: “Sumó puntos conmigo en cuanto a personalidad”.

Incluso la propia Hill se permitió bromear con lo ocurrido. En su cuenta de Instagram compartió el video del embarazoso momento con la frase: “Cómo perder 6lbs en dos segundos”. El gesto fue bien recibido y aplaudido por sus seguidores, quienes destacaron la naturalidad y simpatía de la atleta fuera del octágono.

El combate, sin embargo, no tuvo el desenlace que Hill esperaba. La estadounidense cayó derrotada por decisión unánime ante la brasileña Iasmin Lucindo, de 23 años, quien mantuvo el dominio en la pelea y logró sumar una victoria ante una rival de jerarquía. Hill, que ahora ostenta un récord de 18 victorias y 15 derrotas, se retiró sin el resultado deseado, aunque sumó nuevos admiradores por su actitud frente a la adversidad y las situaciones inesperadas.

Lucindo, quien había calificado la pelea como “loca” en declaraciones previas, destacó la trayectoria y el legado de Hill en la UFC. “Antes de estar en la organización, yo ya seguía la carrera de Angela. La veía pelear y sabía todo lo que había construido”, afirmó la brasileña. En sus declaraciones, Lucindo también reconoció la diferencia generacional y aseguró sentir respeto por su rival, a quien consideró un modelo a seguir en el deporte.

Lucindo se quedó con la victoria
Lucindo se quedó con la victoria

