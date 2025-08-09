Deportes

El mensaje de Leandro Paredes sobre el planteo de Boca: “Sufrimos al inicio porque estaba muy solo en el medio”

El mediocampista xeneize argumentó por qué el equipo de Russo comenzó mal parado el duelo ante Racing

Guardar

Boca Juniors empató 1-1 con Racing en la Bombonera y lleva doce partidos sin conocer la victoria. El equipo de Miguel Ángel Russo estuvo cerca de perderlo, pero halló la igualdad que tuvo sabor a justicia gracias a una asistencia de Leandro Paredes, quien con un tiro libre venenoso habilitó a Milton Giménez para empatar de cabeza. Tras la acción, el campeón del mundo analizó el clásico y deslizó una crítica al planteo propio.

“Seguramente creamos más también porque había más gente ofensiva. Sufrimos al principio del primer tiempo porque estaba muy solo en el medio y la gente estaba muy adelante, pero después nos acomodamos y creo que pudimos mejorar”, sentenció Paredes en diálogo con ESPN. Por su parte, Miguel Ángel Russo suspendió la conferencia de prensa debido a que se quedó sin voz, según informaron desde el departamento de prensa.

Al mismo tiempo, Paredes valoró: “Hicimos figura al arquero de ellos (Facundo Cambeses). Más allá de los primeros minutos del primer tiempo, hicimos un buen partido, creando muchas ocasiones, errando mucho. Hay que mejorar, hay que seguir mejorando, levantar la cabeza, trabajar y pensar en lo que viene”.

El Xeneize se despidió entre silbidos por la actuación y, sobre todo, por la mala racha de resultados: “Nos vamos con bronca, siempre. Más jugando en nuestra cancha, con nuestra, gente, queremos ganar siempre. Queríamos salir de este momento y encontrar la victoria. Hicimos todo para poder tenerla y lamentablemente nos vamos con un sabor amargo”.

Milton Giménez, que reemplazó a Edinson Cavani en el complemento y firmó el 1-1 definitivo, expresó: “Hicimos un buen partido, Hicimos figura a Facu (Cambeses), lo saludé porque soy amigo y sé lo que es. Atacamos bastante. Nos hicieron un gol, nos costó bastante después del gol, pero lo pudimos empatar y hasta lo pudimos haber ganado”.

El centrodelantero completó: “Que sea figura el arquero de ellos dice bastante. Tuvimos muchas situaciones, no pudimos concretar, pero sirve para mejorar. Sirve, sirve. La idea era cambiar un poco la cara, cuesta porque son partidos muy difíciles, pero de a poco, con ganas y actitud, vamos a sacarlo adelante”.

En la vereda de enfrente, la figura del partido también habló con la prensa. Facundo Cambeses lanzó una crítica al arbitraje de Nicolás Ramírez y también se fijó en la tarea de Racing: “Yo veo la falta del tiro libre del empate y para mí no es foul. Pero sabemos cómo es, lamentablemente en estas canchas te van llevando con las chiquititas y se hace difícil. Por eso da mucha bronca. Hay que mirar para adelante, el grupo está muy bien, hoy rotamos y el equipo estuvo a la altura”.

El próximo encuentro de Boca será el domingo 17 de agosto ante Independiente Rivadavia en Mendoza (con público visitante). En ese compromiso, los de Russo intentarán poner fin a la racha de 12 partidos sin ganar, que simbolizan la peor racha sin triunfos de la historia de la institución de la Ribera. El dato es que, si mañana Argentinos Juniors no pierde ante Unión de Santa Fe en La Paternal, el Xeneize quedará fuera de la zona de clasificación a la Libertadores 2026 vía Tabla Anual.

Temas Relacionados

Leandro ParedesBoca JuniorsBomboneraRacing Club

Últimas Noticias

En un clásico friccionado, River Plate e Independiente empatan en Avellaneda

El Millonario no puede con el Rojo. Germán Pezzella se retiró lesionado y encendió las alarmas. Transmite TNT Sports

En un clásico friccionado, River

Miguel Ángel Russo suspendió la conferencia de prensa tras el empate de Boca Juniors ante Racing

El entrenador xeneize no se presentó ante los medios tras la igualdad ante la Academia en la Bombonera, que estiró a 12 partidos la racha sin ganar. El motivo

Miguel Ángel Russo suspendió la

Máxima preocupación en River Plate: Germán Pezzella se lesionó ante Independiente y dejó la cancha entre lágrimas

El defensor quedó enganchado en una jugada con Walter Mazzanti y rápidamente alertó de un problema en su rodilla

Máxima preocupación en River Plate:

Boca Juniors sigue sin ganar y explotaron los memes tras el empate ante Racing: Riquelme, Cavani, Paredes y Russo, en el foco

El Xeneize igualó 1-1 en La Bombonera con la Academia por la 4ª fecha del Clausura y alcanzó los 12 juegos sin celebrar

Boca Juniors sigue sin ganar

Así está la Tabla Anual que repartirá los boletos a la próxima Copa Libertadores: el riesgo que corre Boca tras el empate con Racing

El Xeneize igualó 1-1 contra Racing en el clásico que se disputó en la Bombonera y podría ser superado por Argentinos Juniors

Así está la Tabla Anual
ÚLTIMAS NOTICIAS
Javier Milei publicó un extenso

Javier Milei publicó un extenso texto en el que reiteró que el aumento del dólar no impactará en la inflación

Detuvieron en Córdoba a un hombre acusado de abusar sexualmente a una nena de 11 años

¿Es recomendable comer avena todos los días? Qué dicen los nutricionistas

Revocaron la condena a perpetua a los acusados del crimen de Otoño Uriarte, ocurrido hace más de dos décadas

El Gobierno habilitó a una empresa de Estados Unidos a ofrecer tecnología 5G satelital

INFOBAE AMÉRICA
Miles de israelíes se volvieron

Miles de israelíes se volvieron a movilizar en Tel Aviv para pedir la liberación de los rehenes y el fin de la guerra en Gaza

El régimen de Irán amenazó con bloquear el corredor impulsado por EEUU en el marco del acuerdo de paz entre Azerbaiyán y Armenia

Ucrania atacó un depósito de drones kamikaze en la región rusa de Tatarstán

Astronautas de la Crew-10 de SpaceX completaron su misión y regresaron a la Tierra tras cinco meses en la Estación Espacial Internacional

Reino Unido, Australia, Canadá y Alemania exigieron al dictador Aleksandr Lukashenko frenar la represión en Bielorrusia

TELESHOW
Eva Bargiela y Gianluca Simeone

Eva Bargiela y Gianluca Simeone contaron cómo se preparan para la llegada de su bebé: “Hay nervios”

Lali Espósito contó cómo nació su amistad con Kylie Minogue: “Me dijo si me podía conocer”

Benjamín Vicuña se reencontró con sus hijos tras su viaje a Turquía con la China Suárez: el video

La tarde de campo de Daniela Celis y Thiago Medina con Julieta Poggio y Nacho Castañares: “En familia”

Dalma y Gianinna Maradona con Claudia Villafañe en Nueva York: de los homenajes a Diego al recital de Damas Gratis