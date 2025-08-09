El mensaje de Leandro Paredes sobre el planteo de Boca: “Sufrimos al inicio porque estaba muy solo en el medio”

Boca Juniors empató 1-1 con Racing en la Bombonera y lleva doce partidos sin conocer la victoria. El equipo de Miguel Ángel Russo estuvo cerca de perderlo, pero halló la igualdad que tuvo sabor a justicia gracias a una asistencia de Leandro Paredes, quien con un tiro libre venenoso habilitó a Milton Giménez para empatar de cabeza. Tras la acción, el campeón del mundo analizó el clásico y deslizó una crítica al planteo propio.

“Seguramente creamos más también porque había más gente ofensiva. Sufrimos al principio del primer tiempo porque estaba muy solo en el medio y la gente estaba muy adelante, pero después nos acomodamos y creo que pudimos mejorar”, sentenció Paredes en diálogo con ESPN. Por su parte, Miguel Ángel Russo suspendió la conferencia de prensa debido a que se quedó sin voz, según informaron desde el departamento de prensa.

Al mismo tiempo, Paredes valoró: “Hicimos figura al arquero de ellos (Facundo Cambeses). Más allá de los primeros minutos del primer tiempo, hicimos un buen partido, creando muchas ocasiones, errando mucho. Hay que mejorar, hay que seguir mejorando, levantar la cabeza, trabajar y pensar en lo que viene”.

El Xeneize se despidió entre silbidos por la actuación y, sobre todo, por la mala racha de resultados: “Nos vamos con bronca, siempre. Más jugando en nuestra cancha, con nuestra, gente, queremos ganar siempre. Queríamos salir de este momento y encontrar la victoria. Hicimos todo para poder tenerla y lamentablemente nos vamos con un sabor amargo”.

Milton Giménez, que reemplazó a Edinson Cavani en el complemento y firmó el 1-1 definitivo, expresó: “Hicimos un buen partido, Hicimos figura a Facu (Cambeses), lo saludé porque soy amigo y sé lo que es. Atacamos bastante. Nos hicieron un gol, nos costó bastante después del gol, pero lo pudimos empatar y hasta lo pudimos haber ganado”.

El centrodelantero completó: “Que sea figura el arquero de ellos dice bastante. Tuvimos muchas situaciones, no pudimos concretar, pero sirve para mejorar. Sirve, sirve. La idea era cambiar un poco la cara, cuesta porque son partidos muy difíciles, pero de a poco, con ganas y actitud, vamos a sacarlo adelante”.

En la vereda de enfrente, la figura del partido también habló con la prensa. Facundo Cambeses lanzó una crítica al arbitraje de Nicolás Ramírez y también se fijó en la tarea de Racing: “Yo veo la falta del tiro libre del empate y para mí no es foul. Pero sabemos cómo es, lamentablemente en estas canchas te van llevando con las chiquititas y se hace difícil. Por eso da mucha bronca. Hay que mirar para adelante, el grupo está muy bien, hoy rotamos y el equipo estuvo a la altura”.

El próximo encuentro de Boca será el domingo 17 de agosto ante Independiente Rivadavia en Mendoza (con público visitante). En ese compromiso, los de Russo intentarán poner fin a la racha de 12 partidos sin ganar, que simbolizan la peor racha sin triunfos de la historia de la institución de la Ribera. El dato es que, si mañana Argentinos Juniors no pierde ante Unión de Santa Fe en La Paternal, el Xeneize quedará fuera de la zona de clasificación a la Libertadores 2026 vía Tabla Anual.