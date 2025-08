Un campeón con River en la Libertadores 2015 dio detalles del gas pimienta en La Bombonera y fue duro con el plantel de Boca

Carlos Sánchez recordó el gas pimienta en La Bombonera en el Superclásico de vuelta por la Copa Libertadores

Se cumplen diez años de la primera Copa Libertadores ganada por River Plate bajo la dirección técnica de Marcelo Gallardo. Uno de los referentes de aquel equipo fue Carlos Sánchez, el volante uruguayo que marcó goles importantes y recordó esa conquista. Además, lamentó el drama vivido en la Bombonera por el gas pimienta.

Ese episodio fue luego del entretiempo en el partido de vuelta por los octavos de final de la Copa Libertadores. El incidente afectó a los jugadores del elenco millonario y el partido no se reanudó. En la ida, River Plate había ganado 1-0 con el gol del propio Sánchez y, tras una dura sanción de parte de la Conmebol, se aseguró su pase a los cuartos de final.

“Lo del gas pimienta fue algo imborrable por la situación que vivimos. Yo jamás lo voy a olvidar. Esas cosas te marcan para mal. Ahora estamos festejando diez años y nadie se acuerda de lo que sufrimos todos”, recordó el uruguayo en diálogo con TyC Sports.

“Nos tiraban de todo. Estuvimos casi dos horas adentro de la cancha. Es algo muy feo de contar. No tuvimos casi ningún cruce con los jugadores de Boca. Lo que querían ellos era jugar. Nunca preguntaron: ‘¿Ustedes están bien? ¿Necesitan algo?’”, agregó el actual futbolista de Rentistas.

Leonardo Ponzio fue uno de los jugadores de River Plate más afectados

Ese cruce del Superclásico se dio por el anterior sistema sin sorteos a partir de la segunda ronda, en el que el mejor de la primera fase, que Boca Juniors, se enfrentó a River Plate, que accedió con lo justo a los octavos de final.

Por otro lado, el charrúa se refirió a Gallado, por quien guarda un buen recuerdo: “Aprendí mucho de él porque me enseñaba la realidad de lo que espera de un jugador. Me mostraba videos y después en lo personal te llamaba, tomabas un mate con él y no era solo fútbol, estaba la parte humana que a él le importaba más que nada. Te decía, ‘¿cómo está tu familia?’ Siempre estaba atento a todo y eso a uno como jugador le daba confianza para salir a la cancha y hacer lo mejor posible”.

Además, reconoció el Muñeco fue el DT que más le exigió: “Nos exprimía porque él ya tenía visto cada característica de cada jugador. Sus partes fuertes o débiles. Capaz que si estábamos muertos y él te alentaba para que no se notara y sí se vea las ganas de ganar”.

También reconoció de Gallardo el llamado cuando asumió. “Me gustó la transparencia que tuvo. Me dijo, ‘quiero el jugador que eras antes de irte a préstamo. Si vos lo conseguís y volvés a ser ese jugador, voy a contar con vos y vas a jugar’”.

Esa fue la tercera Copa Libertadores de River Plate en su historia luego de la conseguida en 1986 y 1996. En la primera final de 2015 ante los aztecas, el conjunto de Gallardo igualó sin goles de visitante y en el duelo disputado en el Monumental hace una década goleó 3-0. Tres años más tarde llegó la cuarta conquista en este torneo internacional, nada menos que ante Boca Juniors en el recordado duelo disputado en Madrid.