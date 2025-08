Violenta agresión a Luis Ventura: clausuraron la cancha de Central Ballester y suspendieron a 11 jugadores

La brutal agresión a Luis Ventura como DT de Victoriano Arenas

La gresca que se desarrolló el último fin de semana sobre el cierre del duelo entre Central Ballester y Victoriano Arenas por la 19ª fecha del Grupo B de la Primera C del fútbol argentino tuvo un nuevo capítulo en las últimas horas con la sanción que impuso la AFA mientras continúa la investigación de un caso que tuvo alto impacto nacional por la violenta agresión que dejó en el hospital al DT y periodista Luis Ventura.

El organismo difundió la sanción provisoria a once jugadores entre los castigados de ambos equipos, pero también decretó la “clausura provisional” de la cancha del Club Central Ballester “en atención a los hechos de público y notorio conocimiento”. Días atrás la Agencia de Prevención de la Violencia en el Deporte (APREVIDE) había decidido que Ballester debía disputar todos los partidos como local de lo que resta del 2025 sin público, a puertas cerradas.

El boletín número 6734 del Tribunal de Disciplina, presidido por Fernando Mitjans e integrado por Sergio Fernández, Jorge Ballestero, Ezequiel Iglesias Berrondo, Esteban Mahiques, Néstor Barral y Matías García, dictaminó este jueves 31 de julio la primera medida de este organismo de la casa madre del fútbol nacional.

En ese informe se comunicó que Damián Ezequiel Ramírez, Javier Agustín Herrera, Tobías Adrián Sarmiento, Víctor Julián Bernal y Alejo Agustín Roa de Central Ballester fueron suspendidos provisionalmente hasta que realicen su defensa por escrito. Del otro lado recibieron un castigo similar Joaquín Alfons Rodríguez Pfeiffer, Federico David Fernández, Matías Exequiel Gómez, Facundo Ruiz Díaz y Federico David Ulayar. En Victoriano Arenas también se suspendió por un partido a Joaquín Grane Morrone por la doble amarilla que vio en el duelo, completando un total de once castigados en este duelo.

El boletín del Tribunal de Disciplina

Central Ballester ya había recibido esa sanción de la APREVIDE tras la agresión sufrida por Luis Ventura durante el partido ante Victoriano Arenas en José León Suárez. La medida obligaba al club a disputar todos los partidos como local de lo que resta de 2025 sin público, debido a una “falta de organización adecuada” en el control y vigilancia del evento, conforme a la Ley Nº 11.929 y el Decreto Reglamentario Nº 1863/02.

El incidente ocurrió el domingo 27 de julio en el Predio Cacique, durante la 19ª fecha de la Primera C, cuando un simpatizante local ingresó al campo y atacó a Ventura, quien debió ser trasladado de urgencia al hospital y permaneció 24 horas bajo observación médica.

El informe policial detalló que la invasión se produjo minutos antes del final, tras el empate 2-2, en medio de protestas de jugadores visitantes. Además, un futbolista de Victoriano Arenas sufrió un desmayo por las agresiones y fue llevado a una clínica.

Ventura, de 69 años, no pudo asistir a la ceremonia del Martín Fierro de Radio, donde iba a abrir el evento como presidente de APTRA. Desde la Clínica Trinidad de Palermo, Ventura relató: “El tipo viene caminando de frente y nunca esperé que me iba a pegar donde lo hizo. Si era más arriba en la sien, me mata”.

El periodista mostró en sus redes sociales cómo le quedó el rostro tras el vil ataque de un infiltrado, que se metió en el campo de juego y lo atacó sin mediar palabra. “Me podía matar. Esto se lo voy a derivar a Martín Francolino, que es un abogado penalista distinguido y que quiero llevar esto a destino”, aseguró en el programa A la Tarde de América TV.

El posteo de Luis Ventura tras el hecho