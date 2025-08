Habló el hincha de Central Ballester que invadió la cancha y realizó una violenta agresión a Luis Ventura: “Estoy arrepentido”

El hombre de apellido Bogado es socio de Central Ballester y se mostró arrepentido de su accionar

El pasado 27 de julio, el duelo de la Primera C entre Central Ballester y Victoriano Arenas finalizó empatado 2-2 pero la noticia fue la batalla campal que terminó con una feroz agresión al entrenador y periodista Luis Ventura, quien terminó tendido en el césped luego de una trompada que recibió de un hincha local. El agresor fue identificado y habló por primera vez acerca de los episodios que ocurrieron en el estadio situado en José León Suárez, provincia de Buenos Aires.

Ante la pregunta sobre si era consciente de que podría haber matado a Ventura producto del golpe, el hombre de apellido Bogado respondió afirmativamente. En declaraciones al programa ISPA, Todo al revés que se emite en Net TV, el agresor reconoció que golpeó al director técnico de Victoriano Arenas en el campo de juego y dio detalles de lo ocurrido: “No me dí cuenta que le pegué. Estoy en contra de la violencia y en contra de todo. Fue impulsivo, por defender a nuestro equipo y al club que amo. La violencia la generan los jugadores, vi que le estaban pegando al arquero entre cinco, vi que estaba el alambrado caído y entré. Estoy arrepentido de lo sucedido y le quiero pedir disculpas a Luis”.

Bogado, de 40 años, negó que forme parte de la barrabrava de Central Ballester: afirmó que es socio del club y que pagó su entrada para ver el encuentro. Además, dijo que no sabía que le había pegado a Ventura (69) hasta que vio las imágenes por televisión. “No me dí cuenta de que era él, no estoy en contra de él y le quiero pedir disculpas públicamente. No me justifico, pero quiero aclarar que toda mi familia es laburante y no es un clan”, agregó el hombre que trabaja como camionero.

Sobre su acción particular, en la que se ve golpeando en el rostro a Luis Ventura, Bogado lanzó una insólita argumentación: dijo que reaccionó de tal manera en defensa propia, ya que interpretó que el técnico de Victoriano Arenas podría agredirlo a él con una silla de plástico. “Me lo crucé de frente, venía con una silla y pensé que me iba a pegar. Yo no soy boxeador ni practiqué boxeo”, aclaró.

La brutal agresión a Luis Ventura como DT de Victoriano Arenas

Ante este hecho, la Agencia de Prevención de la Violencia en el Deporte (APREVIDE) decretó que el Club Social y Deportivo Central Ballester deberá disputar todos los partidos como local de lo que resta del 2025 sin público, a puertas cerradas. La resolución se apoyó en lo establecido por la Ley Nº 11.929, sus modificatorias y el Decreto Reglamentario Nº 1863/02, enfocándose en una “falta de organización adecuada” a la hora del control y vigilancia del espectáculo deportivo. Acerca de las sanciones recibidas, Bogado reconoció que se pondrá a derecho de la justicia: “Me merezco el derecho de admisión, no entro más a la cancha y eso lo acepto, me corresponde. Le pegué a una persona que no le tenía que pegar. Yo no conozco a los dirigentes ni sé cómo se maneja el club, yo voy a ver el partido y si gana o pierde me da lo mismo porque lo sigo desde chiquito al club”.

“Me pegaron de costado, medio de atrás, tengo la cabeza hinchadísima. Creo que llevaron a uno o dos muchachos de Victoriano en ambulancia. Yo decidí irme, porque quería ir al Martín Fierro, pero me di cuenta de que no estoy en condiciones”, expresó Ventura tras el golpe recibido. “Tengo todo inflamado, lo más probable es que me tengan que drenar. Nos masacraron. Es el mismo tiempo que nos agredió la última vez, en el año 2018. Liberaron la puerta y nos persiguió la gente de afuera”, denunció el periodista y entrenador.

“Me arrepiento porque Luis es un señor grande, pero en ese momento no medís. No es ejemplo para mis hijos, está pasando un mal momento mi familia. No estoy contento, estoy arrepentido de lo sucedido”, concluyó en el programa.