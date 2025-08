Nueva polémica con Carlos Palacios: el video que mostró con su rutina y generó un fuerte debate entre los hinchas de Boca

Nueva polémica con Carlos Palacios luego de mostrar su rutina tras el entrenamiento con Boca

Carlos Palacios, futbolista chileno de Boca Juniors,reveló detalles de su vida cotidiana tras los entrenamientos en una entrevista con el canal de YouTube de Colo-Colo. El video, grabado en junio en Argentina, mostró al mediocampista regresando a su casa después de practicar con el plantel profesional y rápidamente se viralizó en redes sociales.

Durante el recorrido, Palacios sorprendió al mostrar que, al llegar a su hogar, prefiere relajarse con videojuegos en lugar de continuar con actividades físicas. “Me pongo a jugar”, afirmó el jugador de 25 años mientras tomaba el control de la PlayStation y unos auriculares, dejando claro que no tiene una rutina de alimentación planificada: “Acá no hay almuerzo. No hay nada”, expresó.

“En mi casa solo tengo proteína”, confesó Carlos Palacios durante la distendida charla, una frase que, lejos de pasar inadvertida, se convirtió en el epicentro de un debate inesperado entre los seguidores de Boca Juniors.

Carlos Palacios mostró su casa y los juegos que compró para su familia y amigos

El delantero chileno, que llegó al club argentino tras su paso por el fútbol trasandino, describió su rutina diaria con una sinceridad que descolocó a muchos hinchas: tras los entrenamientos, suele almorzar fuera porque no dispone de comida en su hogar, y al regresar, dedica su tiempo libre a los videojuegos, acompañado de auriculares y joystick. Esta revelación, que pretendía mostrar el costado más humano y cotidiano del futbolista, terminó por encender una polémica en redes sociales y foros de opinión.

Asimismo, lanzó una frase que no pasó desapercibida en medio de las críticas por su falta de profesionalismo y bajo nivel futbolístico. “Jugué en dos equipos importantes de Brasil, en el más grande de Chile y ahora juego en el más grande de Argentina. No es casualidad, no es suerte”, aseguró.

Carlos Palacios mostró su colección de camisetas de Boca

El mediocampista también exhibió una colección de zapatillas, camperas y camisetas de Boca Juniors, tanto propias como de sus compañeros Lautaro Di Lollo y Ayrton Costa, con quienes mantiene una buena relación desde su llegada al club. Además, mostró varios juegos de mesa que, según explicó, compra para las visitas familiares: “Los compro por si acaso”.

La llegada de Palacios a Boca Juniors generó expectativas entre los hinchas, tras una inversión cercana a 4,8 millones de dólares por su pase. Aunque mostró destellos de su talento, su rendimiento decayó en las últimas semanas, especialmente después de sufrir una tendinitis en la rodilla a mediados de julio, antes del partido de Copa Argentina ante Atlético Tucumán. Desde entonces, entrenó de forma diferenciada y ahora está disponible para el entrenador Miguel Ángel Russo, quien evaluará su evolución para decidir si lo incluye en la lista de concentrados para el encuentro ante Racing, programado para el sábado a las 16.30 en La Bombonera.