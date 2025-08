La marcha atrás de la Leagues Cup con el jugador del Inter Miami expulsado tras las explosivas declaraciones de Mascherano

Maximiliano Falcón recibe la tarjeta roja en el partido de Inter Miami ante Necaxa por la Leagues Cup (Leonardo Fernandez / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

Inter Miami recibió una buena noticia de cara al próximo partido de la Leagues Cup frente a Pumas de México, el miércoles en el Chase Center de Fort Lauderdale. En medio de la baja de Lionel Messi por lesión, el técnico Javier Mascherano podrá contar con el defensor Maximiliano Falcón, quien había sido expulsado en el duelo anterior frente a Necaxa.

La tarjeta roja que el árbitro mexicano Daniel Quintero a los 17 minutos del primer tiempo al defensor uruguayo fue objeto de polémica, ya que la acción no fue revisada por el VAR y dejó al Inter con diez futbolistas. El referí observó que Falcón derribó a su adversario y evitó una situación manifiesta de gol. "Te terminan jodiendo un partido y posiblemente te pueden terminar jodiendo una clasificación, y te quedas con la cara de tonto. Esa es la realidad, dijo Mascherano en conferencia de prensa sobre la acción.

“No se entienden muchas veces estas cosas. No se entiende ni siquiera que no haya ido al VAR a verlo. Por lo menos justificá algo y andá al VAR a verlo, por lo menos... Es lo que hay, no me gusta hablar tampoco demasiado, pero tampoco voy a dejar que nos pisen la cabeza. Esa es mi idea", sentenció el Jefecito.

Este martes, las Garzas emitieron un comunicado en el que informaron que el defensor de 28 años finalmente podrá disputar el último encuentro de la fase ante Pumas: “El Inter Miami CF presentó una reclamación ante el Comité Disciplinario de la Leagues Cup 2025 para anular la tarjeta roja emitida al jugador Maximiliano Falcón. El Comité determinó, con base en el Capítulo XIII del Reglamento del Torneo de la Leagues Cup, anular la tarjeta roja. Por lo tanto, el jugador podrá participar en el próximo partido y se ajustará la Tabla de Fair Play".

El defensor uruguayo vio la tarjeta roja ante el Necaxa por la Leagues Cup.

Con un triunfo ante Pumas, Inter Miami se clasificará a los cuartos de final del certamen que une a los equipos de la MLS y la Liga MX. El conjunto de la Florida venció en el debut de la zona de grupos al Atlas (2-1) y le ganó al Necaxa de Fernando Gago en los penales tras igualar 2-2 en el tiempo regular. De esta manera, los de Mascherano suman 5 unidades en la tabla de posiciones, uno menos que los líderes Portland Timbers y Seattle Sounders. Los primeros cuatro conjuntos clasificarán a cuartos de final.

Sobre el grado de la lesión de Lionel Messi, el club estadounidense dio a conocer el lunes el parte médico de la estrella argentina. “Los resultados de los estudios confirmaron una lesión muscular leve en la pierna derecha”, indicaron en el comunicado que compartieron en sus redes sociales. Además, anticiparon que “su alta médica dependerá de su evolución clínica y respuesta al tratamiento”.

Inter Miami CF proporcionó hoy una actualización sobre la lesión presentada por Baptist Health para el capitán del Inter Miami CF, Leo Messi.

Messi se sometió a pruebas médicas para evaluar la magnitud de las molestias musculares que sufrió anoche durante el partido de la Copa de la Liga ante Necaxa y que lo obligaron a abandonar la cancha.

Los resultados confirmaron una lesión muscular leve en la pierna derecha. Su alta médica dependerá de su evolución clínica y respuesta al tratamiento.

Departamento de Comunicaciones del Inter Miami CF.