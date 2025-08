La frase de Pablo Vico sobre River Plate que se hizo viral y cuál es su vínculo con el club

Pablo Vicó trabaja en escuelitas de fútbol que en la zona Sur del Conurbano trabajan con el nombre de River Plate a partir de una licencia

Pablo Vico, reconocido entrenador del fútbol de ascenso argentino, fue protagonista de un episodio reciente que tuvo gran repercusión en redes sociales tras declarar públicamente que asesoraba a River Plate.

La viralización comenzó a partir de una entrevista de Vico con el programa Super Deportivo, que se emite por Radio Villa Trinidad de Santa Fe. Allí, el entrenador, de 69 años, describió su flamante inicio como asesor de entrenadores en las escuelas de fútbol de River Plate, detallando su función orientada a la observación de trabajos y el acompañamiento técnico a quienes se están iniciando en la labor. Vico, que supo forjar una notable trayectoria de 15 años en Brown de Adrogué, explicó: “Fui convocado por River para asesorar a los chicos, a los técnicos que recién se están iniciando en las escuelas de River”.

Consultadas por Infobae, desde la entidad de Núñez aclararon que Vico no integra la nómina de empleados ni desempeña tareas de asesoramiento en las áreas directas del club. “No es empleado ni asesora, cero injerencia en River”, le remarcaron a este medio desde el club millonario. La misma fuente explicó que la participación de Vico está acotada a escuelas de fútbol con sede en Quilmes, Adrogué y Florencio Varela, que funcionan como franquicias con licencia oficial, pero sin vínculo laboral o jerárquico con el club. “Fue contratado por una escuela de River que está en Quilmes, Adrogué y Florencio Varela. Las escuelas son franquicias y tienen licencia de River, pero son franquiciadas. Trabajan de forma recreativa con los valores del club, pero no son directos del club. Fue contratado en esa escuela”, explicaron.

El propio Vico, en sus declaraciones, se mostró agradecido por la posibilidad que le brindaron. El nombre del DT se hizo viral rápidamente cuando comenzó a circular que había sido incorporado como parte del staff técnico de River Plate. Más allá de esa confusión, el DT detalló con precisión en qué consiste su tarea dentro de estas escuelitas que llevan el nombre del Millonario: “Veo a casi más de 800 chicos y asesoro a los entrenadores del club. El trabajo dignifica a la persona y el estar trabajando es como tener la cabeza ocupada”. También manifestó que su participación se limita a un rol formativo: visita diferentes sedes cada semana y se dedica a observar y sugerir mejoras a los entrenadores, sin interferencia en la dirección o gestión deportiva de River Plate como institución.

El contacto para su desembarco se produjo a través de Hermes Desio, ex coordinador de inferiores del club, con quien mantuvo las primeras conversaciones sobre el proyecto de las escuelas, aunque Desio ya no forma parte de River. La función de Vico se alinea con las necesidades formativas de estas escuelas, enfocadas en niños y jóvenes de diferentes localidades del conurbano bonaerense. En la entrevista, el técnico recordó: “Yo les pedí no dirigir a los chicos, pero sí un asesoramiento para los técnicos”.

El impacto de su recorrido en el ascenso argentino sigue vigente. Vico no solo es respetado por su trabajo en Brown de Adrogué, donde logró dos ascensos a la Primera Nacional tras dirigir 559 partidos, sino que también cuenta con un breve paso por Agropecuario de Carlos Casares. En la actualidad, afronta este desafío sin descartar la posibilidad de retornar próximamente a la dirección técnica profesional: “Necesito tener esa adrenalina de volver a dirigir. Quiero trabajar en un club donde quieran aspirar a un proyecto serio y con ambición. A lo mejor me consideran un viejo arruinado, pero estoy entero y consciente”, afirmó. No obstante, desde River desestiman cualquier vínculo formal o asesoramiento directo del entrenador, quien, por contrato, solo colabora en espacios licenciados y periféricos a la estructura central de la entidad.