El test de Alpine tras los problemas del equipo en el GP de Hungría: cómo siguen las pruebas con Franco Colapinto

Las prácticas de Alpine tras el GP de Hungría

Tras otro complicado fin de semana en el Gran Premio de Hungría, Alpine continúa con sus actividades en el circuito de Hungaroring una vez disputada la fecha 14 de la temporada de Fórmula 1. El equipo francés participa en los ensayos organizados para el desarrollo de los neumáticos que Pirelli utilizará en 2026 y fue Paul Aron, piloto reserva, quien estuvo a cargo del monoplaza en la jornada del martes.

Las pruebas continuarán el miércoles, con Pierre Gasly y Franco Colapinto al volante. Para estos ensayos, la escudería empleará dos versiones de sus autos: el A525 y un A523 (dos temporadas atrás) bajo la modalidad TPC (Test of Previous Car), vehículo que el argentino ya condujo en pruebas previas en Barcelona, Monza, Qatar y Zandvoort. Ambos pilotos alternarán turnos al mando de los autos, en sesiones previstas para la mañana y la tarde de la jornada de mañana.

“Una mañana productiva con el plan de carrera. Un montón de vueltas en el banco y los datos para mirar”, citó el equipo sobre la tarea del estonio al volante. Al mismo tiempo, en las cuentas oficiales subieron un video de Aron recorriendo el circuito húngaro y fotos del piloto luego del trabajo en pista.

“Hola a todos, como pueden ver, tengo el pelo mojado, lo que significa una cosa: el día ha terminado, así que sí, la prueba de Pirelli aquí en Hungría ha terminado. Ha sido un día muy intenso, con muchas vueltas, lo que no ha sido fácil con este calor, pero, sin embargo, obviamente para mí ha sido muy útil. Hemos completado todas las vueltas y estoy bastante contento con mi trabajo. El equipo también está contento con mi trabajo. Ha sido un día muy bueno y ahora voy a disfrutar del buen tiempo húngaro durante un día y luego nos vamos de vacaciones de verano. Espero que todos pasen unas buenas vacaciones y nos vemos en Zandvoort”, fueron las palabras de Paul Aron en un video que difundió Alpine.

¿Cómo seguirá el camino de Alpine antes del regreso de la F1? Una vez finalizadas las actividades en Hungría, Franco Colapinto viajará a la sede del equipo en Enstone, donde utilizará el simulador para preparar las próximas carreras en Zandvoort (Países Bajos, 31 de agosto) y Monza (Italia, 7 de septiembre). El piloto argentino ya había manifestado que no planea tomar vacaciones durante esta primera semana de receso. “En caso de tomarse un descanso, será en las otras dos semanas”, aclaró antes del comienzo del parate de varias semanas en la Máxima.

El equipo francés tiene dos jornadas de trabajo en el circuito húngaro

Es importante recordar que por una cuestión reglamentaria, durante el receso veraniego de tres semanas, las escuderías no pueden realizar desarrollos en sus fábricas, salvo en casos previamente autorizados por la FIA como estos ensayos privados de neumáticos Pirelli. Los tiempos de las sesiones, que participarán otros equipos como Ferrari, McLaren y Racing Bulls, no se difunden públicamente.

Estos trabajos para el equipo que dirige el asesor Flavio Briatore se realizan en medio de una crisis en Alpine tras las paradas en boxes de Colapinto en Hungría El Gran Premio en el país europeo dejó un balance negativo. Además de la falta de rendimiento del A525, los mecánicos del oriundo de Pilar protagonizaron las dos paradas en boxes más lentas de la prueba en Hungaroring. El argentino finalizó en el 18° puesto, mientras que Gasly terminó un lugar por detrás (19°).

En la primera detención, en la vuelta 15, Colapinto permaneció detenido 11,01 segundos por dificultades en la colocación de la rueda trasera izquierda. En la segunda parada, en la vuelta 37, la operación duró 7,23 segundos por una falla similar. En contraste, Gasly realizó una única parada de 2,40 segundos, un tiempo estándar en la categoría.

Paul Aron estuvo al volante en la jornada de este martes en Hungría

Las paradas de Colapinto fueron las más lentas de la competencia, superando incluso la de Nico Hülkenberg (Sauber), quien estuvo detenido 9,68 segundos por tener que cumplir una penalización. El argentino ejecutó una estrategia con dos ingresos para utilizar neumáticos duros, mientras que su compañero optó por una parada y neumáticos medios.

“Paramos muy temprano. La primera fue 10 segundos y la segunda, nueve. Nada, perdimos mucho tiempo y después tuve como 8 banderas azules porque me pasaron dos veces varios, porque paramos tan temprano, y perdimos otros 15 o 20 segundos con los rezagados. Una carrera para el olvido. No creo que tuviéramos tan mal ritmo, pero fue un desastre… La carrera no fue buena. No la ejecutamos bien, tuvimos muchos errores… En la largada, en los pit stops… Mal en general, no fue un buen día”, fue el crudo análisis de Franco en el paddock tras otra decepcionante carrera.

Durante las detenciones, Colapinto también reflejó su frustración a través de la radio del equipo. “¡Por Dios! ¡La puta madre!”, exclamó tras los inconvenientes sufridos en ambas paradas en boxes. Como consecuencia de estos problemas, Alpine inició una investigación interna. El sitio especializado MotorSport estableció que el foco se encuentra en un posible error de software, específicamente vinculado a la pistola neumática utilizada en la rueda trasera izquierda, que no habría reconocido el final del procedimiento.

“Alpine sospecha que algo en la pistola neumática utilizada en la rueda trasera izquierda no reconoció que el cambio se había completado, por lo que la investigación apunta a una posible falla de software. El equipo señaló que lo ocurrido fue una coincidencia desafortunada que afectó a ambas detenciones de Colapinto”, explicó el medio.

Colapinto y Gasly tendrán su turno de girar en los test de este martes