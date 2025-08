Las impactantes imágenes desde adentro del vehículo que se incendió en plena carrera en el TN: “Solo pensaba en bajar”

El incendio desde adentro del vehículo de Rotondo

El Autódromo Ciudad de Oberá, en Misiones, se sumergió en un momento de total tensión durante la tercera serie de la Clase 2 del Turismo Nacional. Todo sucedió cuando Facundo Rotondo sufrió un accidente en su coche de carreras, que se prendió fuego en medio de la pista. El piloto tucumano tuvo que escapar del vehículo: al mismo tiempo que intentaba que el Toyota Etios se estampra contra los muros, las llamas comenzaron a crecer notablemente. Ahora, después de las impactantes imágenes que se viralizaron, se sumó un nuevo video desde la cámara a bordo en la que se ve la desesperación del corredor argentino.

El incidente se produjo cuando el Toyota Etios de Rotondo sufrió una aparente falla mecánica en la tercera vuelta de la Serie 3. Las imágenes de la transmisión, a cargo del canal DeporTV, mostraron cómo el vehículo se despistó y salió del trazado, avanzando varios metros por un desnivel. El relator del canal advirtió: “Veíamos un pequeño humito en la última vuelta del tucumano, quizás sea un problema en el motor del auto número 26”. Segundos después, la situación se agravó: la parte inferior del coche, especialmente la zona de los pedales, comenzó a arder de manera repentina y sin aviso previo.

La secuencia captada por las cámaras evidenció la desesperación de Rotondo, quien, tras perder el control del auto, logró salir del habitáculo gracias a que retiró el volante, lo que le permitió escapar con rapidez. De hecho, esto quedó en evidencia gracias a la cámara a bordo, que captó el momento en el que las llamas empezaron a arder con fuerza desde sus pies. Incluso, se advierte la angustia del tucumano por salir lo más rápido posible.

Una vez fuera del vehículo, mientras el piloto corría y hacía señas para alertar sobre el peligro, el auto continuó desplazándose, envuelto en humo y llamas, hasta estrellarse contra carteles de publicidad. El Pace Car intervino de inmediato para sofocar el incendio y asegurar la zona.

Una vez fuera del auto, Rotondo fue atendido por el equipo médico, ya que presentaba signos de intoxicación por el humo inhalado. Las imágenes posteriores lo mostraron sentado en el suelo, sin casco y tosiendo, mientras recibía asistencia. El propio piloto explicó que, tras un pequeño toque en dos curvas previas, el motor se detuvo y el fuego se propagó con rapidez. “No pude llegar a poner primera, justo me agarró en un sector que es muy empinado y pensaba en bajarme nomás”, agregó, subrayando la dificultad para controlar el vehículo en esas condiciones.

“Lo importante es que pude bajar a tiempo. Se empezó a prender fuego muy rápido. No me dio tiempo de hacer nada”, relató Facundo Rotondo tras el dramático episodio que vivió en el Autódromo Ciudad de Oberá. El piloto tucumano, que se mostró visiblemente afectado una vez que se bajó del auto, detalló que “solamente pensé en bajar lo más rápido posible porque me estaba entrando por los pies el fuego”.

El accidente de Rotondo no fue el único hecho relevante de la jornada. Juan Ignacio Canela se impuso en la tercera serie al mando de un Volkswagen Gol Trend preparado por JT Racing. Canela lideró la clasificación durante los 10 minutos 34 segundos y 652 milésimas que duró la prueba, superando por 0,519 segundos a Iñaki Beitia y por 3,761 segundos a Francisco Coltrinari. Marco Veronesi y Pedro Grippo completaron los primeros puestos en el cierre de la actividad sabatina para la Clase 2.

Cabe recordar que la próxima carrera del TN APAT en la Clase 2 llegará a Buenos Aires el 7 de septiembre, donde se disputará la afamada carrera de los 200 pilotos. Allí, la categoría contará con participantes invitados.