El llanto de Eugenie Bouchard y el emotivo discurso tras disputar su último partido de tenis profesional

El llanto de Eugenie bouchard al anunciar su retiro

Eugenie Bouchard, figura histórica del tenis canadiense, puso fin a su carrera profesional en el marco del National Bank Open de Montreal. La ex número cinco del mundo y subcampeona de Wimbledon en 2014 eligió cerrar su etapa como tenista en su ciudad natal, rodeada de un ambiente emotivo y el reconocimiento de sus aficionados.

Bouchard se despidió tras ser superada en la segunda ronda del torneo por la suiza Belinda Bencic, con parciales de 6-2, 3-6 y 6-4, en un intenso partido de más de dos horas de duración. Al concluir el encuentro, la canadiense recibió un homenaje en la pista central: un video recopiló los mejores momentos de su carrera y se le entregó un collage conmemorativo enmarcado con fotografías y el mensaje: “Felicidades, Genie, por una carrera excepcional. Te extrañaremos, WTA”. Los aficionados, en señal de afecto, exhibieron carteles con la leyenda “MERCI GENIE”.

Ante un público que la ovacionó de pie, Bouchard compartió sus sentimientos en un discurso cargado de emoción que terminó en lágrimas. “Creo que es muy especial jugar mi último partido en Montreal, en esta cancha, frente a ustedes. Recuerdo ser una niña pequeña, sentada en estas gradas, esperando y soñando con jugar en esta cancha algún día. Crecí jugando en estas canchas y sus alrededores. Así que terminar mi carrera aquí se siente como un punto de inflexión”, expresó la tenista.

La canadiense no dejó de mostrar gratitud por las personas que la acompañaron a lo largo del camino, tanto dentro como fuera de la pista. “El tenis me ha dado muchísimo. Estoy profundamente agradecida por este deporte y por las personas que me ayudaron en el camino. Quiero agradecer a mi familia: mamá, papá, mis hermanas y mi hermano, por su sacrificio y apoyo. Es solo por eso que estoy aquí hoy. Quiero que sepan que cuando esta multitud me anima, también los anima a ustedes. No estaría aquí sin ustedes. También a todos los entrenadores, fisioterapeutas, preparadores físicos, todos con los que he trabajado en todo este viaje. Todos ustedes saben quiénes son. Gracias a su arduo trabajo y ayuda, pude vivir mis sueños. ¡Qué suerte tengo de vivir mis sueños! ¡Gracias!”.

Bouchard se despidió en Montreal (AFP)

Bouchard destacó que jugar ante su público fue un anhelo cumplido. “Siempre tuve la sensación de que terminaría mi carrera aquí, así que ahora todas las piezas tienen sentido. Montreal es donde nací, donde crecí, así que me siento genial. He vivido momentos muy emotivos dentro de la cancha. Creo que solo buscaba un momento como este, pienso que mi carrera merecía un momento como el que he tenido ahí fuera, realmente lo sentí. Ahora mismo creo que lo tengo toda esta noche, así que estoy muy agradecida”.

Sobre el futuro, la deportista canadiense confesó que aún no tiene un rumbo definido y que se tomará un tiempo para sí misma. “Lo primero serán unas vacaciones, estoy deseando descansar hasta muy tarde mañana (risas). Ahora quiero darme la oportunidad de tener mi espacio, de tener tiempo para reflexionar sobre lo que quiero hacer, tener tiempo para estar abierta a nuevas oportunidades”, dijo con humor.

La tenista rompió en llanto mientras daba su último discurso como tenista profesional (AFP)

Bouchard también reconoció las dificultades y sacrificios que implicó su vida en el tenis. “Todo el mundo me sigue preguntando esto, incluso mi hermana me dijo que inició una petición buscando las firmas de los aficionados y que todos firmaron a favor, así que no me va a quedar otra que dar marcha atrás con mi jubilación (bromeó). No, la verdad es que hay mucho trabajo detrás en el mundo del tenis. Ha sido genial rendir así de bien, pero esta es una vida muy dura, de mucho trabajo y sacrificios. He dado tanto al tenis y me ha dado tanto, pero ya estoy lista para dejarlo ir y hacer otras cosas en la vida. Siempre estaré agradecida a este deporte por todo lo que me ha dado”.

En cuanto a posibles nuevos destinos, Bouchard mencionó ciertas experiencias que desea explorar. “Siempre he dicho que siento mucho haberme perdido la etapa de la universidad, de no ir a la escuela, así que esa también podría ser una opción. Sumergirme más en las cosas de televisión es, definitivamente, algo que disfruto mucho, así que probablemente este sea mi siguiente paso. ¿Alguno de ustedes me ofrece un contrato? (risas)”, compartió ante los periodistas.

Reconocida por su carisma y talento, como también por su presencia fuera de las canchas, Bouchard espera que su legado vaya más allá de sus logros deportivos: “Espero ser recordada por muchas cosas geniales, pero la más importante de todas, por ser buena persona y devolver siempre todo lo que recibí”.

Homenajearon a Bouchard tras su último partido (Reuters)