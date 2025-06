“La vida ya no tiene sentido”, el desgarrador relato del papá del juvenil de San Telmo que murió durante una operación

Camilo, papá del jugador de San Telmo (Fuente: Telenoche)

El joven Camilo Nuin, quien se desempeñaba como futbolista en el club San Telmo, ingresó al quirófano para someterse a una cirugía de rodilla debido a la rotura de los ligamentos cruzados. Sin embargo, durante la intervención falleció y su familia espera la autopsia para definir si se trató de un caso de presunta mala praxis. Su papá recordó cómo fueron las horas previas a la cirugía y el desgarrador momento en que le anunciaron la muerte de su hijo.

La muerte de Camilo de 18 años se produjo durante una operación en la Clínica Espora, de la localidad de Adrogué, provincia de Buenos Aires. Y fue el Club Atlético San Telmo, el que comunicó oficialmente el fallecimiento del mediocampista ofensivo, quien integraba las Divisiones Juveniles y la Reserva de San Telmo. Ahora, su padre reveló detalles conmovedores en torno a la muerte de su hijo.

El padre de Camilo, que lleva el mismo nombre, compartió con Telenoche los momentos previos a la tragedia: “Él venía por una cirugía de rodilla, tenía rotos los ligamentos cruzados, una cirugía programada con un cirujano con el cual él se había comunicado varias veces y le tenía mucha confianza. Y vinimos acá, nos despertamos lo más bien, hablamos del partido del mundial de clubes de ayer, vinimos en el auto riéndonos”.

La mañana de la operación transcurrió con normalidad para la familia. Padre e hijo compartieron risas y anécdotas, incluso mientras Camilo se preparaba para ingresar al quirófano. El padre recordó con detalle ese instante: “Nos reímos poniéndole la bata para entrar al quirófano porque se la había puesto al revés, le contábamos anécdotas de cuando era chico”.

Aproximadamente una hora después del inicio de la intervención, el padre recibió la primera señal de alarma. “Entró al quirófano, a la hora y pico me dicen se complicó, lo están reanimando. Yo no entendía, porque cómo se va a complicar, ¿estás reanimando a una persona que se está operando de la rodilla? Y automáticamente sale otro de adentro y me dice ‘se murió’”, recordó el padre del joven futbolista.

El desconcierto fue abrumador para la familia de Camilo, quienes quedaron en estado de shock. En cuanto recibió la información por parte del médico, “entré como en un aturdimiento, hay cosas como que no recuerdo, vi a la mamá en el piso, lo agarré al médico, le pregunté qué pasó, por qué. No recuerdo ni siquiera las respuestas, y después pedí por favor que me lo dejaran ver, lo vi, estuve con él, lo abracé, le di unos besos, le prometí unas cosas que me hubiese pedido que le prometa, con respecto a su hermana, a sus abuelos”.

En su testimonio, Camilo no puede evitar conmoverse en medio de la tragedia y recordó las palabras que le expresó a su hijo tras el fallecimiento. “Le dije que lo iba a recordar, que lo iba a necesitar pero que iba a estar fuerte como él yo sé que hubiese querido que yo esté, y que aunque la vida ya no tenga para mí ningún tipo de sentido no iba a dejar a sus seres queridos sin cuidado. Se lo prometí, así que voy a tratar de cumplirlo, pero no puedo describir lo que se siente por dentro porque es un dolor desgarrador que uno siente que estás parado pero literalmente estás muerto”, expresó en la entrevista con Telenoche.

La familia busca respuestas sobre lo ocurrido durante la intervención. El padre relató que el cirujano fue el único profesional que se acercó a hablar con ellos tras el fallecimiento de Camilo. Según su testimonio, el médico explicó que la complicación surgió en el momento en que se extraía el segundo injerto para reemplazar los ligamentos.

“El cirujano fue el único que habló con nosotros, nos dijo que cuando estaba sacando el segundo injerto para reemplazar los ligamentos le dijeron ‘pará, pará, pará que entró en paro’, no entiende bien por qué por qué, aparentemente, por lo que se rumorea, habrá sido un error del anestesista, de la aplicación de la anestesia, yo no lo puedo certificar eso hasta después de la autopsia”, sostuvo. Por eso, afirmó que continuará con el pedido de justicia porque “yo creo que fue mala praxis, no tengo la certeza porque no se hizo la autopsia, pero estoy convencido de eso”, reafirmó.