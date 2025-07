San Lorenzo no sumó refuerzos por primera vez en tres décadas: los jóvenes que asoman y los futbolistas que pueden irse

Damián Ayude dando instrucciones durante el partido entre River y San Lorenzo en el estadio Monumental (Fotobaires)

En un mercado de pases movido, con la mayoría de los equipos buscando mejorar sus planteles, San Lorenzo de Almagro fue el único club del país que no sumó refuerzos. Esta decisión fue tomada por la dirigencia encabezada por Julio Lopardo, debido a un momento económico y político paupérrimo. Con una economía al borde del colapso, cinco inhibiciones por levantar, una reconstrucción institucional que no da tregua y frente al inminente pedido de quiebra, el club decidió no incorporar y mantener casi todo plantel que disputó el Torneo Apertura de la mano de Miguel Ángel Russo, hoy entrenador de Boca.

Pasaron 30 años desde la última vez que San Lorenzo no había sumado refuerzos en un mercado de pases. Corría el invierno de 1995, cuando el director técnico de turno, Héctor Bambino Veira, decidió mantener la base del plantel que se coronó campeón en el Clausura 95, ganándole en la última fecha a Rosario Central en Arroyito por 1-0 con el tanto de Esteban González, al mismo tiempo que Independiente superaba por la mínima diferencia a Gimnasia y Esgrima La Plata. Esa consagración cortó una sequía de 21 años sin salir campeón.

A raíz de eso, no hubo refuerzos para el segundo semestre, ya que el equipo se mantuvo con la base del plantel campeón, reforzado por el regreso de jugadores que habían estado a préstamo en otros clubes y con juveniles de la cantera como Raúl Pipa Estévez, que subió de la Reserva como parte de la política del club manejada por Fernando Miele, con la idea fortalecer el grupo con jugadores de la cantera. Ese plantel, sin incorporaciones, se preparó para afrontar nuevos desafíos en el ámbito local y continental, con el objetivo de mantener la competitividad tras la obtención del título. Logró darle continuidad al nivel que lo llevó a consagrarse campeón, demostrando la calidad de sus jugadores y la solidez del plantel.

Diego Herazo volverá del préstamo en Nacional (@SanLorenzo)

Hoy, la situación es parecida, pero por otros motivos. La institución azulgrana no sumó refuerzos tres décadas después, pero por una cuestión dirigencial y económica, a pesar de que los directivos también tienen la idea de darle rodaje a juveniles de las inferiores. A raíz de eso, apenas sumará una cara nueva que volverá tras su préstamo. Se trata de Diego Herazo, quién finalizará su préstamo el 31 de julio en Nacional de Montevideo, pero al día siguiente deberá sumarse al plantel del Ciclón, ya que el Bolso tomó la decisión de no comprar su ficha en 1,6 millones de dólares, ni tampoco le renovará el préstamo del jugador con contrato en Boedo hasta diciembre de 2026.

El atacante colombiano pasará a ser uno de los cinco mejores pagos del plantel y será tenido en cuenta por el entrenador, Damián Ayude. El delantero, de 29 años, había arribado hace un año a Nacional, donde llegó a marcar diez goles en 32 partidos (a nivel oficial, fueron nueve tantos en 29 encuentros) y logró conquistar la Supercopa Uruguaya 2025. Además, el atacante pudo marcar un gol en el amistoso ante Peñarol, disputado el 20 de enero de este año por la Serie Río de la Plata.

Malcom Braida dejó San Lorenzo para irse a Boca Juniors (Fotobaires)

En este mercado de pases invernal, en Boedo hubo seis salidas y ninguna llegada. El caso más resonante fue el de Malcom Braida, que se fue a Boca por pedido de Miguel Ángel Russo, el ex DT azulgrana. Además, se despidió Iker Muniain que decidió colgar los botines y comenzar su camino como entrenador en el CD Derio, equipo de la tercera Federación de España. El español rescindió su contrato que vencía el 31 de diciembre de este año, y resignó parte de la deuda que tenían con él, entre premios y prima.

Otro futbolista que armó las valijas fue Elián Irala, transferido al Shabab Al-Ahli de Emiratos Árabes Unidos. La venta se concretó en aproximadamente 2.8 millones de dólares, correspondiente al 65% de su pase. El Ciclón retuvo el 35% restante para una futura venta. Esta salida se realizó en un momento crucial para el club, ya que permitió aliviar en parte la difícil situación económica que atraviesa la institución.

El mediocampista central, de 20 años, disputó 74 partidos con la camiseta del equipo que lo vio nacer. Su despedida fue ante Tigre, donde fue expulsado en los cuartos de final del Torneo Apertura. El dinero de la transferencia se cerró en tres pagos: uno que ya cobró en julio por la mitad del pase, el segundo será en diciembre de este año y el último en un año.

En tanto, Facundo Bruera renovó su préstamo con Barracas Central. Además, Alexis Sabella no pudo regresar al club por las inhibiciones y rescindió su vínculo. El juvenil de la cantera jugará en el ascenso del fútbol uruguayo. En cuanto a Jaime Peralta, tras varios meses colgado por cuestiones disciplinarias, también rescindió su contrato y volvió al Deportivo Cúcuta de Colombia. La salidas se completan con Juan Cruz Vega, volante ofensivo de 27 años que había llegado desde el ascenso en julio 2024. El mediocampista no jugó un solo minuto en Primera y continuará su carrera en Universidad Técnica de Cajamarca de la Liga 1 de Perú.

Por la salida de estos jugadores, ingresaron a las arcas azulgranas alrededor de cinco millones de dólares. A pesar de ese cobro monetario, la dirigencia decidió no abonar las inhibiciones durante este mercado y hacer caja para pagar los contratos de los jugadores e integrantes del cuerpo técnico hasta fin de año. De esta manera, postergará el pago de cinco inhibiciones que deberá levantar antes de fin de año, si quiere sumar refuerzos para la temporada 2026. Hasta ahora, solo pagó una inhibición. Le abonaron mil dólares a la FIFA debido a una multa por cargos administrativos.

Jhohan Romaña podría irse de San Lorenzo por la claúsula

No obstante, son más de dos millones de dólares los que tiene que pagar la institución de Boedo, o comenzar a refinanciar con aquellos clubes con ex jugadores que levantaron la mano en FIFA para que apliquen la sanción pertinente. Esta suma está compuesta por unos 600 mil dólares a pagar al Monterrey de México (por Adam Bareiro), 800 mil de la moneda estadounidense a Diego Torito Rodríguez, un saldo que sigue aumentando y por el que ya se había negociado un plan de pagos a principio de 2024. Y dos reclamos por cuotas impagas a Cristian Zapata sobre la misma deuda cercana a los 250 mil dólares. Por otro lado, el Austin de la MLS reclama el pago por el pase de Johan Romaña, una suma cercana a los 250 mil dólares.

A raíz de esta decisión de un mercado de pases austero, el director técnico contará con un plantel acotado y la idea para este segundo semestre es "foguear a los pibes”. Desde la confirmación de Ayude como conductor del equipo de Primera, sumaron minutos Facundo Gulli, el enganche de la Reserva, el extremo Agustín Ladstatter, el delantero Branco Salinardi, los mediocampistas Manuel Insaurralde, Francisco e Ignacio Perruzzi, y el defensor izquierdo Teo Rodríguez Pagano que ingresó en el empate en cero contra River Plate en el Monumental.

Aunque el mercado de pases argentino está cerrado, la ventana en Europa seguirá abierta hasta el 31 de agosto. En las últimas horas, desde el Almería de España llegó una propuesta por Jhohan Romaña que tiene una cláusula de cinco millones de dólares limpios. El marcador central tiene contrato con San Lorenzo hasta diciembre de 2026.

Luego del empate sin goles frente a River Plate en el Monumental, el zaguero, de 26 años, habló sobre una posible salida al exterior. “Voy a estar eternamente agradecido porque cuando nadie confió, San Lorenzo apostó por mí. Es una realidad que cada mercado pueden venir por mí, pero no me quiero ir. Tengo contrato hasta 2026, lo quiero cumplir. Pero si en algún momento llegara una oferta que le sirva al club por su situación, bienvenido sea y que tomen la decisión ellos”, declaró el colombiano.

El riesgo de nuevas bajas sigue latente, aunque el mandamás Lopardo dejó en claro cómo se manejará el club, ya que la única condición de la partida de algún jugador será únicamente abonando la cláusula de salida. Caso contrario, no se irá ninguno más.