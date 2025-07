El primer cruce de Merentiel con hinchas de Boca tras el episodio del polémico cambio en la caída de Boca ante Huracán

El plantel de Boca se reencontró este martes en el predio de Ezeiza pensando en el próximo partido por el Clausura ante Racing. Hasta el momento no se conocieron detalles sobre la situación de Miguel Merentiel con Miguel Ángel Russo, luego del caótico episodio que se vivió en la derrota contra Huracán, cuando el delantero protagonizó una escena pocas veces vista en el entretiempo y el entrenador decidió reemplazarlo por Milton Giménez.

Lo cierto es que al término del entrenamiento, un grupo de hinchas se acercó al auto del uruguayo para manifestarle su apoyo y llevarse como souvenir algún autógrafo o alguna selfie. Una improvisada ovación cautivó al goleador con pasado en Defensa y Justicia; y de inmediato se escucharon frases afectuosas como “No te vayas, por favor”; “Te bancamos” y “No le aflojes”...

Desde temprano, los fanáticos también se hicieron sentir y colgaron una bandera con la imagen de La Bestia y una frase que no dejó dudas sobre la inesperada grieta que se generó en el plantel del Xeneize: “¡Gracias por dejar la vida por estos colores! Los hinchas de Boca te amamos”.

Cuando se produjo el caos, todavía el resultado estaba empatado. No se había tocado fondo (y puede que aún no lo haya tocado). Pero en el Palacio Tomás Adolfo Ducó, Miguel Ángel Russo intentó modificar un pobre funcionamiento en el entretiempo que ponía en riesgo el resultado ante Huracán. El Globo había jugado mejor en el primer tiempo, y de no haber sido por la notable producción de Agustín Marchesín, la victoria quemera se hubiera establecido mucho antes del golazo que interpretó Matko Miljevic.

“Nada, afuera”. La frase, pronunciada con firmeza por el experimentado entrenador en el banco del Xeneize resonó en la fría noche de Parque de los Patricios y dejó al descubierto la tensión interna que atraviesa el plantel. La escena, captada por las cámaras, mostró a un Miguel Ángel Merentiel atónito ante la decisión de ser reemplazado, seguido de su salida abrupta hacia el vestuario y el estallido de su frustración, que terminó con una ventana rota. Este episodio, más allá de la anécdota, ilustra el clima de incertidumbre y desgaste que vive el club de la ribera en los últimos tiempos. Además, algunos allegados se atrevieron a insinuar que el uruguayo amenazó con retirarse luego de insultar al DT.

La secuencia comenzó cuando Juvenal Rodríguez, asistente de Russo, se acercó al DT con una pregunta directa: “¿Qué querés hacer con Merentiel?”. La consulta, lejos de disipar dudas, expuso la falta de claridad en la toma de decisiones del cuerpo técnico. La respuesta de Russo, breve y tajante, no aportó explicaciones tácticas ni consideraciones sobre el rendimiento del delantero. El intercambio, transmitido en vivo, dejó en evidencia la desconexión entre el banco y el campo, y la ausencia de un plan definido en un momento crítico del partido.

La reacción del uruguayo no fue solo la de sorpresa por la decisión. Su incredulidad al ver su número en el cartel del cuarto árbitro reflejó una acumulación de frustraciones. Es que desde su llegada a Boca, hace poco más de dos años, el delantero ha demostrado ser el más productivo en su posición. Sin embargo, ha debido enfrentar reiteradas ocasiones en las que, pese a su aporte, se ha visto relegado a un segundo plano. La escena del domingo condensó esa sensación de tener que “correr de atrás” incluso cuando los méritos deportivos lo ubicaban por delante de sus compañeros.

El episodio no solo impactó en el ánimo de Merentiel, sino que también dejó una marca en el vestuario. La bronca contenida del goleador, que se tradujo en un estallido físico contra una ventana, es el síntoma de una implosión interna que, por ahora, se mantiene en el terreno de la rabia silenciosa. La falta de explicaciones públicas por parte del cuerpo técnico y la exposición mediática del momento han profundizado la incertidumbre sobre el futuro inmediato del jugador y su relación con el club. “Lo habíamos charlado, había un problema de papeles en el banco, nada más. No se sorprendió porque lo hablamos en el vestuario ese tipo de cosas, hubo un problema de papeles con el cuarto árbitro y con la gente de ahí que hicimos el cambio y nada más. No le den mucha importancia, porque no tiene sentido, producto de papelerío más que otra cosa”, dijo el entrenador en conferencia de prensa, luego de la decepcionante caída en el Tomás Adolfo Ducó.