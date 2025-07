Las reflexiones más emocionantes de Locomotora Oliveras: “¿Qué es lo que extrañarías si te estás por morir en 10 minutos?”

El emotivo mensaje de Alejandra "Locomotora" Oliveras sobre la vida

El fallecimiento de la ex boxeadora Alejandra “Locomotora” Oliveras causó un profundo dolor. Más allá de sus logros deportivos y de haber sido seis veces campeona mundial en cinco categorías diferentes, en los últimos años se destacó por sus mensajes y reflexiones que se hicieron virales y les sirvieron como motivación para muchos de sus admiradores.

Por caso, el día que explicó por qué valoraba tanto estar viva. “Amo la vida. Y la vida es una pelea. Es una lucha. Todos los días te tenés que desafiar a ir a trabajar, todos los días te tenés que levantar, lavarte los dientes, salir, encarar la vida con problemas, con dolores. Son desafíos. Nacimos para luchar. Esa es la vida, una pelea”, dijo en una entrevista con el experto del marketing digital Tino Mussi.

Hubo otro testimonio que causó impacto y fue cuando se refirió a la muerte en un mano a mano con Alejandro Fantino. “¿Qué es lo que extrañarías si te estás por morir en diez minutos? Pero pensalo bien. Te estás por morir. Te quedan diez minutos. ¡Diez minutos! Empieza el reloj. ¿En qué pensarías? En respirar. En comer. En abrazar. En el sol. En caminar. ¡Que querés caminar! En eso pensaría. No en los problemas. ‘Me odia. La odio. Debo tanta plata. Tengo tanto. Quiero guardar más plata’. Ni en el cajón va la plata. Ni siquiera sabes qué ropa te van a poner. La peor te ponen”.

“Entonces vos decís ‘estoy triste, estoy mal’. Estás loco. Estás vivo, sos hermoso, sos exitoso, tenés salud y eso no hay plata que la pague. Hay gente que en este momento se está muriendo y no tiene vuelta atrás. Así el reloj, tu, tu, tu, se terminó y se termina la vida para vos, para mí, para ella, para vos, para todos. No vamos a morir todos y no sabemos cuándo, porque vos no sabés cuándo, no sabés si vas a vivir 30 años más, 20 años más o si en dos meses o una semana te llama San Pedro”, agregó.

La reflexión de Alejandra "Locomotora" Oliveras sobre la muerte

Más tarde insistió en su manera positiva de ver la vida y explicó que “entonces, ¿estás triste? Yo no estoy triste nunca. Yo estoy contenta, me levanto con ganas, con garra. Si aparece un problema lo peleo y le voy a ganar a este problema. Y no me amargo por pelotudeces, para nada. Son pelotudeces".

Aunque en su desarrollo dio ejemplos de qué debería generar preocupación o dolor. “¿Sabés cuál es el problema? Un cáncer que te dicen ‘te quedan seis meses de vida’. Es un problema. Que se te muere un hijo. Ese es un dolor grande. ¿Cómo lo supero? Pero no decír ‘me peleé con este, con el otro’. La vida es otra cosa, la vida es otra cosa. Vivila, disfrutala. No nos queda mucho tiempo, no nos queda tiempo. Cada día es un día menos de vida y, ¿vas a estar amargado? No, ¡por Dios!"

La actitud de luchadora siempre distinguió a Oliveras. Esa filosofía la llevó a ser exitosa en el pugilismo, pero también le permitió conseguir cambios históricos. Por caso, que los rounds en el boxeo femenino duraran tres minutos, como contó Daniel Gómez, fundador de la World Pugilism Commission (WPC). Su testimonio fue uno de los tantos que despidieron a Locomotora.

Alejandra Oliveras falleció este lunes en el Hospital José María Cullen, de la ciudad de Santa Fe.