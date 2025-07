El curioso gesto de Julio Vaccari en la conferencia de prensa tras la caída de Independiente: “Me encandilaba eso”

Independiente sufrió su segunda caída consecutiva en el Torneo Clausura al perder 1-0 frente a Gimnasia de La Plata en el estadio del Lobo, resultado que el entrenador Julio Vaccari asumió como responsabilidad propia, según declaró en conferencia de prensa.

El técnico del Rojo subrayó que la falta de solidez y los bajos desempeños individuales tienen origen en su gestión. “Si hay rendimientos individuales bajos es responsabilidad mía. Que el equipo no encuentre los caminos, es responsabilidad mía”, expresó.

“Yo soy el que tengo que darles las herramientas para que salgan del bajón”, añadió. El único gol del partido llegó en el primer tiempo, cuando Gastón Suso anotó de cabeza tras una jugada de pelota parada, lo que selló la primera victoria de Gimnasia en el certamen, tras haber perdido ante Instituto y empatado con San Lorenzo.

El entrenador manifestó su inquietud por la facilidad con la que el rival superó a sus dirigidos: “Me preocupa que nos ganen tan fácil los duelos”, admitió, y agregó que uno de los principales problemas radica en la pérdida de la posesión: “Uno de los déficits más grandes es que perdemos la pelota. La perdemos muy simple”.

Vaccari insistió en la necesidad de recuperar la solidez defensiva y el estilo que caracterizó al Rojo en el pasado; por ejemplo, en el Apertura, donde fue uno de los animadores. “Quiero que volvamos a ser un equipo sólido que no le pateen al arco. No me gusta perder y acepto y asumo toda la responsabilidad de la derrota. El equipo tiene que comenzar a reencontrarse con lo que fue”, afirmó.

Consultado sobre posibles incorporaciones, Vaccari evitó profundizar y sostuvo que su enfoque está en integrar rápidamente a los nuevos jugadores: “No hablo del mercado de pases. No tengo idea, hablé con los dirigentes. Los futbolistas que vengan a Independiente, los que vinieron, están bien y tenemos que ayudarlos lo más rápido posible a que se acoplen al funcionamiento del equipo y poder crecer todos juntos”.

La conferencia tuvo una secuencia muy curiosa. Cuando le preguntaron qué explicación le encontraba al hecho de que su equipo se encontró yéndose al descanso en desventaja por cuarta vez consecutiva, el ex coach de Vélez y Defensa y Justicia se puso de pie, se acercó a una lámpara que le daba en el rostro, la movió, y volvió a sentarse, ante la mirada incrédula de toda la prensa acreditada.

Su movimiento no sólo distrajo a los periodistas, sino al propio entrenador. “¿Qué me preguntaste primero? Me encandilaba eso", se excusó.

Al menos, Independiente tendrá pronta revancha. El viernes 1º de agosto, jugará ante Belgrano de Córdoba por los octavos de final de la Copa Argentina en el Gigante de Arroyito. Y el sábado 9 recibirá a River Plate por la cuarta fecha del Clausura.