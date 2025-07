5 frases de Russo tras la derrota de Boca: pedido de disculpas, dura autocrítica y una llamativa explicación del cambio de Merentiel

Huracán vs Boca Juniors Foto: FOTOBAIRES Fecha 3 Torneo Clausura Liga Profesional.

Boca volvió a decepcionar y sumó una nueva derrota en la era de Miguel Ángel Russo. Esta vez fue en Parque de los Patricios, un escenario en donde el Xeneize llevaba 31 años sin perder; pero Matko Miljevic le puso punto final a esa racha negativa para que Huracán festeje el codiciado 1 a 0 que le dio los primeros tres puntos en el Clausura.

Desde que asumió el experimentado entrenador con pasado en San Lorenzo y Rosario Central, entre otros equipos, el conjunto de la ribera no ha sumado ni si quiera un triunfo. Y su presente crítico se extiende a 11 presentaciones sin alegrías. “Me hago cargo de todo, porque corresponde que yo me haga cargo y habrá que encontrarle la vuelta, mejorar y seguir trabajando”, fue una de las primeras frases que lanzó el DT en la conferencia de prensa que brindó en el Tomás Adolfo Ducó.

Consternado por la pésima actualidad, al Palomo le consultaron cómo puede hacer para revertir la historia en lo inmediato. “Salimos trabajando y teniendo las ideas claras, no hay otra forma ni hay otra manera. Llegó el momento de darlo vuelta y me toca a mi darlo vuelta”, subrayó. Y de inmediato, argumentó: “Hay que hablar mucho con los jugadores. Indudablemente, la forma de juego la tenemos que cambiar”.

“Le pido perdón a los hinchas. No es lo normal en esta etapa. Esto lo tenemos que arreglar entre nosotros, con las puertas cerradas; como corresponde”, continuó Russo.

Dura autocrítica de Russo, tras la derrota de Boca ante Huracán

Además, con relación a la confusión que se generó en el entretiempo, cuando reemplazó a Miguel Merentiel por Milton Giménez, el entrenador explicó: “Ya lo habíamos hablado en el vestuario. Fue un problemas de papeles con el cuarto árbitro. Nada más. No le den mucha importancia, porque no tiene sentido. Fue producto del papelerío”.

Claramente, el uruguayo no estaba informado de que tenía que abandonar el terreno de juego y que su lugar iba a ser ocupado por el atacante con pasado en Banfield.

El Xeneize no gana desde hace 11 partidos, con un balance de 6 empates y 5 derrotas. La marca negativa comenzó el 27 de abril pasado con el 1-2 ante River Plate en el Estadio Monumental, un partido que le puso punto final al ciclo de Fernando Gago como entrenador.

Ya con Mariano Herrón como director técnico interino, el cuadro argentino siguió su espiral descendente con dos empates seguidos ante Tigre (1-1) y Lanús (0-0). La igualdad contra el Granate terminó en triunfo por penales y clasificación a los cuartos de final del Torneo Apertura, instancia en la que fue eliminado ante Independiente (0-1) en La Bombonera.

Luego de ese traspié, inició la tercera etapa de Russo en el banco de suplentes. Su auspiciosa presentación plantándose de igual a igual al Benfica (2-2) dejó una imagen alentadora, sumada a la decorosa derrota contra Bayern Múnich (2-1). Sin embargo, el 1-1 contra Auckland City, un equipo amateur, dejó todo en el olvido.

La racha se completa con los dos empates contra Argentinos (0-0) en La Paternal y Unión (1-1) en La Boca, con el agregado de esta última tristeza contra el Decano en territorio santiagueño.