Rodolfo D’Onofrio confirmó que no será candidato a presidente de River y Stefano Di Carlo se encamina para ser el sucesor de Jorge Brito

El ex presidente de River Rodolfo D’Onofrio aseguró este domingo que no se presentará como candidato a presidente del club de Núñez en las próximas elecciones que se realizarán a fin de año y adelantó que apoyará la candidatura del actual secretario general de la institución, Stefano Di Carlo.

“No me voy a presentar como candidato porque yo creo que después de ocho años de haber estado, no hay que perpetuarse, hay que darle paso a los más jóvenes. Yo no creo en los salvadores, creo en los equipos, en grupos de gente”, dijo en diálogo con Radio La Red.

Y continuó: “Lo que voy a hacer es estar ayudando. Estoy trabajando para que justamente Stefano Di Carlo sea presidente. Lo estoy apoyando en el proyecto. Me voy a ocupar del armado de todo esto y todo lo que requieran de mí“.

“Gallardo está muy bien y tiene una muy buena relación con Di Carlo. Tiene la capacidad para hacer lo que tiene que hacer. Creo que ese es el camino que hay que seguir”, completó.

Rodolfo D'Onofrio, ex presidente de River

Di Carlo es el elegido por el actual mandatario riverplatense Jorge Brito para sucederlo en la gestión de la institución del barrio de Núñez. “Estoy convencido que después de estos 12 años de gestión, vendrán otros cuatro con Stefano Di Carlo que no solamente tiene las características para ser presidente de River, sino un gran presidente de River“, dijo en diálogo con Iván Schargrodsky en el canal de streaming Cenital.

De esta manera, se ratificó la decisión que tenía el oficialismo en River para que Di Carlo sea el único candidato para pelear con la oposición en las elecciones que se llevarán a cabo en diciembre de este año. De 36 años, el actual dirigente es un hijo dilecto de River, donde nació y creció.

El futuro candidato del oficialismo es nieto del histórico dirigente riverplatense Osvaldo “Titi” Di Carlo, que falleció a su lado en un partido de Copa Libertadores, en junio de 2005.

Stefano Di Carlo con Jorge Brito, presidente de River Plate (@stefanodcdc)

Además, es una pieza clave de la actual administración del club. Fue el creador de River ID y encabezó la transformación digital del club. Además, ostenta un dato particular: es el vicepresidente más joven de la historia de River Plate.

Di Carlo es un apellido con peso propio en los pasillos del club porteño. Ángel, el bisabuelo de Stefano, fue prosecretario durante la gestión de Antonio Liberti; mientras que su abuelo “Titi” fue vicepresidente del club y a la vez presidente del Consejo de Fútbol entre 1983 y 1989. Ese mismo año, incluso, fue presidente del club.

“Mi bisabuelo fue casi fundador del club, se incorporó pocos años después, fue secretario durante la gestión de Liberti y uno de los dirigentes que promovieron la mudanza para el progreso de River a un nuevo estadio, que hoy es el Monumental. Y, después su hijo, mi abuelo, tuvo el honor de ser presidente. Mi familia es profundamente riverplatense; eso también pesa”, dijo alguna vez.

Brito, D'Onofrio y Di Carlo

Hace años que Stefano Di Carlo integra la Comisión Directiva. En las elecciones de 2017 se sumó como vocal titular. En 2018, tras el fallecimiento de Guillermo Cascio, asumió como vicepresidente 2° a los 29 años. Presidió el Departamento de Comunicación, Medios y Digital; estuvo a cargo del Área Educativa del club, fue legal de los tres niveles del Instituto River Plate y del Centro de Estudios Terciarios River Plate, y del Consejo Directivo del Instituto Universitario River Plate.

“La Copa Libertadores del 96 me conmocionó y fue lo que me apegó definitivamente al fútbol. Es una edad muy importante para profundizar tu pasión", comentó Di Carlo en una nota con Infobae tiempo atrás, sobre el primer impacto en su corazón del escudo riverplatense.

Hablaba, claro, del River de Ramón Díaz: con leyendas como Enzo Francescoli, Ariel Ortega, Marcelo Gallardo, Hernán Crespo y Juan Pablo Sorin en el equipo, le ganó a América de Cali la final y alzó su segunda Copa Libertadores.