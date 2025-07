El encuentro entre Franco Colapinto y Lionel Scaloni durante el GP de Bélgica de Fórmula 1: “Es un orgullo para nosotros”

Era una estrella del atletismo, pero dejó todo por el fútbol: ganó tres Mundiales y jugará la final de la Eurocopa con España Salma Paralluelo fue campeona Sub 17, Sub 20 y en Mayores con La Roja, ya levantó dos Champions League y fue nominada en dos ocasiones para el Once Ideal. Fue tapa de revista por su labor en las pistas, pero su amor por el fútbol pudo más