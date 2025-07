Se conocieron nuevos detalles del despido de Christian Horner de Red Bull: la frase de Helmut Marko y el llamado a Verstappen

Una de las últimas charlas de Horner con Verstappen antes de su desplazamiento en Red Bull (Crédito: Reuters/Issei Kato)

El despido de Christian Horner en Red Bull motivó a uno de los primeros movimientos de piezas en la Fórmula 1 con vistas a lo que sucederá en 2026, un año con varias butacas aún por confirmar a su dueño. De hecho, ese equipo está analizando los próximos pasos en un calendario repleto de incertidumbre por la decisión que tomará Max Verstappen sobre su continuidad, mientras Mercedes toca a su puerta. De momento, la elección del ex jefe de la escudería satélite Racing Bulls, Laurent Mekies, buscó calmar las aguas. Durante este fin de semana marcado por el Gran Premio de Bélgica, se conocieron más detalles sobre el detrás de escena que empujó a Horner a un costado.

En la conferencia de prensa de los jefes de equipo, en el circuito de Spa-Francorchamps, Mekies fue consultado sobre cómo se enteró que la bebida energizante planeaba promoverlo de puesto: “Recibí una llamada unas horas antes de que se enteraran (los medios). Oliver (Mintzlaff, director general) y Helmut (Marko, asesor) me llamaron y me preguntaron si estaría interesado en el puesto”.

Acto seguido, reconoció que debió pensar lo que acababa de escuchar “durante algunas horas”, según consignó el portal Motorsport Magazine y colgó su teléfono antes de aceptar el ofrecimiento: “Me llegó de repente. Estaba en el Reino Unido, en Racing Bulls, y llegó de una forma totalmente inesperada”. “Lo primero que te viene a la mente es: ‘Un momento, es Red Bull. Te llaman. Te piden que te encargues de ese trabajo con todo lo que significa Red Bull: su energía, su espíritu, la forma en que gestionan sus equipos de carreras‘. Y así es como agarras el teléfono y dices: ‘Claro, es un honor, un privilegio‘, como dijimos”.

A continuación, le mandó un mensaje a Horner: “Mis primeros pensamientos van, también en este momento, hacia Christian, porque no es algo que pudiera haber esperado, y él me ha apoyado muchísimo durante estos dos últimos años”.

Laurent Mekies, presente en la primera sesión de práctica del Gran Premio de Bélgica en el circuito de Spa-Francorchamps (Crédito: AP/Geert Vanden Wijngaert)

Según la opinión de Helmut Marko, la llegada de Mekies tiene que ir de la mano con una reducción de las responsabilidades “como líder de equipo”, en comparación a su antecesor: “Ha modificado algunos detalles en la preparación para el simulador. Está más centrado en las carreras y menos involucrado en otros departamentos”.

Además, el medio Soy Motor recogió algunas declaraciones de Marko sobre los motivos que llevaron al intempestivo alejamiento de Christian Horner, una persona que estuvo desde el origen de Red Bull en la Fórmula 1, permaneció en el cargo durante dos décadas y consiguió ocho títulos de pilotos y seis de Constructores. Ante la consulta sobre las motivaciones de la medida, Marko realizó una particular analogía con otro deporte: “En Fórmula 1, los cambios son como en el fútbol. Si las cosas no van bien, el entrenador se tiene que ir”.

De esta manera, vinculó la determinación a una cuestión estricta de rendimiento, una de las materias pendientes del equipo en el corto plazo. Verstappen solo ganó 2 de 12 carreras en el año (Emilia Romaña y Suzuka), a pesar de haber logrado 4 poles en 2025, perdió el campeonato de constructores por un mal cierre de 2024 y, actualmente, está cuarto a nivel equipo, pero la gran mayoría de puntos fueron logrados por el neerlandés. Liam Lawson empezó como su compañero en 2025, aunque rápidamente fue reemplazado por Yuki Tsunoda por falta de resultados.

Helmut Marko explicó que la salida de Horner se debió por falta de resultados (Crédito: Reuters/Manon Cruz)

“La transición ha ido bastante bien. Mekies conoce a la gente y se ha acercado bien a todos ellos. Esperemos que tenga un impacto positivo”, comentó Marko en dichos publicados por el portal GPBlog.

Mekies calificó su nombramiento como “una sorpresa para todos”, aclaró que no le explicaron cómo se llegó a esta situación, confirmó que mantiene contacto con Christian Horner y le mandó un mensaje directo a la figura que tendrá bajo su ala a partir del GP de Bélgica: “Estoy seguro de que Max (Verstappen) quiere un auto rápido y si le damos un auto rápido, estoy seguro de que eso anula todas las demás consideraciones”.

Esta frase sucede en medio de la sorpresiva confesión de George Russell, quien dejó la puerta abierta a que Mercedes siguiera negociando por la llegada del emblema de Red Bull a partir del próximo año, a pesar de que el director de los Flechas Plateadas negó un cambio de pilotos en el corto plazo. “Las hubo y las hay, eso está bien. Todo el mundo habla”, contó el británico en diálogo con Sky Sports.

Verstappen es el vigente tetracampeón mundial (Crédito: Reuters/Yves Herman)

“También hay futuros a largo plazo en juego. Para los pilotos, los equipos no solo piensan en el año que viene, sino en los dos, tres, cuatro o cinco años siguientes. Estas cosas cambian muy rápido. Sé que mientras rinda bien, no tengo nada de qué preocuparme, y eso no significa que me vaya a quedar o que no, o lo que sea que vaya a pasar”, manifestó Russell. Vale destacar que logró cinco podios en 2025, entre los que resalta su victoria en el GP de Canadá, mientras su compañero, Andrea Kimi Antonelli, se desplomó en sus últimas seis carreras: su 3° lugar en Canadá quedó en el olvido por cuatro abandonos y un 18° puesto en Mónaco.

Por lo pronto, la agencia AP confirmó que Verstappen declaró su deseo de permanecer en Red Bull durante toda su carrera, pero aclaró que “la vida es impredecible”. Mientras tanto, respaldó a Laurent Mekies en su nuevo rol, y brindó su mirada crítica sobre el momento en el cual se enteró de la partida de Horner. “Los accionistas me lo dijeron. Tengo una buena relación con ellos. Cuando me lo dijeron, no fue simplemente decir: ‘Esto es lo que hemos decidido’ y colgar el teléfono. Tuvimos una conversación al respecto. No necesito entrar en detalles sobre lo que dijeron, pero les dije: ‘De acuerdo, si creen que esta es la manera de proceder’. Soy el piloto, y ellos deciden, y así es como lo haremos”, concluyó en declaraciones tomadas por Grande Premio.

En el plano deportivo, Max Verstappen saldrá este sábado desde la segunda posición en la carrera sprint a 15 vueltas en Bélgica, luego de fijar un tiempo más lento al de Oscar Piastri (McLaren) en la Qualy. Su compañero Yuki Tsunoda largará desde el 12° lugar y Franco Colapinto compartirá la última fila en la 19° colocación con el colista Kimi Antonelli.