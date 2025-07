La escandalosa separación entre una figura del tenis y un reconocido entrenador que da que hablar

Stefanos Tsitsipas y Goran Ivanisevic se separaron tras trabajar 2 meses

Stefanos Tsitsipas anunció el final de su vínculo profesional con el croata Goran Ivanisevic luego de sólo dos meses de trabajo. A través de un breve mensaje en sus redes sociales, el tenista griego informó la separación, pero antes apuntó contra las formas de la leyenda del tenis en la etapa en la que ambos compartieron el circuito ATP.

“Trabajar con Goran Ivanisevic fue una experiencia breve pero intensa y un capítulo verdaderamente valioso en mi trayectoria. Agradezco el tiempo, el esfuerzo y la energía que dedicó a mí y a mi equipo. Ahora que cada uno sigue su camino, siento un gran respeto por Goran, no solo por lo que ha logrado en el tenis, sino también por quién es como persona. Le deseo todo lo mejor en el futuro”, citó la publicación que subió a su cuenta de Instagram.

La ruptura de la relación laboral se produjo en un contexto de tensiones. Horas antes de hacer oficial la noticia, Tsitsipas expresó críticas hacia su ex entrenador durante un acto benéfico en Grecia. “Es difícil trabajar con dictadores que hablan mal de ti y no son cercanos conmigo ni mi entorno. Solo quiero construir un equipo que sea una familia, con los que pueda contar como amigos cuando acabe mi carrera”, manifestó el jugador que hoy se encuentra en el puesto 29 del ranking mundial.

Ivanisevic, que en el pasado fue entrenador de Novak Djokovic, respondió a los dichos de su ex dirigido y analizó el presente de Tsitsipas. “El tenis es un deporte individual, y él no estaba ni mental ni físicamente preparado. Primero tiene que recuperarse, si no está al cien por cien, ¿cómo va a jugar contra los mejores? Tiene que estar listo para esperar su oportunidad. Es un largo camino, no hay una varita mágica, pero es un jugador demasiado bueno para estar donde está”, sostuvo el croata desde el torneo de Umag que se disputó en su tierra natal.

El tenista griego no atraviesa un buen presente por juego y molestias físicas (REUTERS/Isabel Infantes)

El balance deportivo durante la etapa que compartieron no cumplió con las expectativas. Comenzaron a trabajar tras Roland Garros, planificando la temporada de césped, y sólo disputaron dos torneos. Stefanos cayó en octavos de final en Halle y en la primera ronda de Wimbledon, tras abandonar por dolores de espalda.

Justamente, tras la pronta salida del tercer Grand Slam de la temporada, Ivanisevic había manifestado su frustración respecto al compromiso mostrado por el jugador. “Quiere, pero no hace nada. Está todo el tiempo ‘yo quiero, yo quiero’, pero no veo ningún progreso. Me quedé en shock, nunca había visto un tenista tan poco preparado en mi vida. Con mi rodilla, estoy tres veces mejor preparado que él”, declaró a Sport Klub a principios de julio.

“He hablado con él varias veces y si resuelve algunos de los temas fuera del tenis, tiene una oportunidad de volver a dónde se merece, porque es demasiado bueno para estar fuera del Top 10”, agregó hace algunas semanas la leyenda del tenis de Croacia.

Ivanisevic trabajó con Djokovic en una etapa importante de su carrera como coach (REUTERS/Mike Segar)

Tras la salida de Ivanisevic, al parecer no los mejores términos a pesar de ese mensaje publicado en sus redes sociales, Tsitsipas anunció que retomará el circuito con su padre Apostolos, nuevamente como entrenador principal. El griego se refirió a la relación con su progenitor: “No fue correcta la manera en que traté a mi padre y puse fin a nuestro trabajo juntos. Lo hemos hablado y me he disculpado con él. Estamos explorando nuevas maneras de comunicarnos para que no vuelvan a suceder episodios como ese. Amo a mi padre con todo mi corazón, lo que ha hecho por mí es muy emocionante. No quiero separarme nunca de mi familia. Puede que surjan tensiones, pero no encontraré con nadie una relación como la que tengo con mi padre”.

En lo que va del año, Stefanos tiene récord de 19 victorias y 13 derrotas. Logró un título, el número 12 de su carrera, en el torneo de Dubái sobre cancha dura tras vencer por 6-3 y 6-3 al canadiense Félix Auger-Aliassime. Hay que recordar que su mejor posición en el ranking fue tercero en agosto de 2021.

Su fugaz aparición por Wimbledon también provocó rumores sobre una separación de su pareja, la también tenista Paula Badosa. Según fuentes cercanas a la revista Hola!, el griego y la española decidieron poner punto final a su relación y, al parecer, el complicado momento en sus carreras fue factor importante para tomar la decisión. La revista habló de “una ruptura sana, sin terceras personas ni influencias familiares”, al mismo tiempo de que ellos dejaron de seguirse en las redes sociales.

El comunicado de Tsitsipas sobre su separación de Ivanisevic