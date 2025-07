El posteo de Edinson Cavani tras la eliminación de Boca Juniors en la Copa Argentina: “El tiempo no para”

El golpe en la Copa Argentina caló hondo en Boca Juniors. La eliminación en 16avos del certamen ante Atlético Tucumán generó un sismo en las entrañas del club que deberá soñar con ser campeón o quedar entre los mejores de la Tabla Anual para alcanzar la Libertadores del próximo año. En ese contexto, Edinson Cavani decidió salir a dejar un mensaje en sus redes sociales.

“El tiempo no para. Hay que seguir metiéndole para mejorar y revertir este momento… Trabajo y confianza muchachos. VAMO BOCA", escribió el delantero uruguayo que portó la cinta de capitán en la derrota 2-1 ante el Decano y fue el encargado de hablar en la cancha con la TV tras el tropiezo. El uruguayo de 38 años decidió expresarse en su cuenta de Instagram a más de 24 horas de ese duelo y ante un panorama que tuvo declaraciones de Miguel Ángel Russo en conferencia y del integrante del Consejo de Fútbol, Mauricio Chicho Serna, en una entrevista televisiva.

El posteo de Edinson Cavani tras la eliminación en la Copa Argentina

“Seguramente faltan cosas, tenemos que mejorar, eso está clarísimo. Hay que agachar la cabeza y seguir mejorando. En lo personal, seguir trabajando también, seguir metiéndole, darle para adelante”, se había sincerado segundos después de perder, teniendo en cuenta que alcanzó a anotar el descuento en el séptimo minuto de alargue para que el encuentro finalice 2-1

“En el primer tiempo creamos chances, atacamos bastante, encontramos por momentos los espacios, y no pudimos marcar, algo que nos hubiera dado un manejo del partido diferente. Ellos se encuentran con el gol, tras un rebote y, bueno... Y se nos complica más el partido con el 2-0″, había analizado en ese momento.

Cavani anotó el descuento ante Atlético Tucumán en el tiempo adicionado (Fotobaires)

Con esta derrota en la Copa Argentina, el Xeneize igualó la peor racha negativa de su historia: no gana hace 10 partidos con un balance de 6 empates y 4 derrotas. El último triunfo fue bajo la conducción de Fernando Gago ante Estudiantes de La Plata por el Torneo Apertura con un 2-0 el 19 de abril de este año. A partir de ahí, la caída frente a River Plate en el Superclásico marcó la salida de Pintita del cargo que tuvo luego a Mariano Herrón (empates 1-1 con Tigre y 0-0 con Lanús, y la derrota 0-1 ante Independiente) y a Miguel Ángel Russo, que igualó con Benfica (2-2) en el estreno del Mundial de Clubes pero luego tuvo tragos amargos contra Bayern Múnich (1-2) y Auckland City (1-1) para despedirse del certamen. El camino se completó con los empates por el Clausura frente a Argentinos Juniors (0-0) y Unión de Santa Fe (1-1).

A nivel personal, el atacante uruguayo volvió a marcar un tanto con la camiseta de Boca después de casi cuatro meses. Cavani, que estuvo afuera de algunos partidos por lesiones, había celebrado el primero de la goleada 4-0 sobre Defensa y Justicia por el certamen local en marzo pasado. Hasta el momento, anotó 26 tantos en la entidad argentina.

Desde la dirigencia, el encargado de dar la cara ante este problemático presente fue el Chicho Serna, quien le pidió apoyo a los hinchas: “A la gente de Boca le pido que nos siga apoyando como siempre lo ha hecho, que esté convencida de que somos los primeros, junto a los futbolistas, que queremos ganar. Sabemos que el presente no ha sido muy bueno. Por más que este último partido tenga pasajes de algunas buenas sensaciones, no alcanza; por más que hayamos creado buenas opciones, no podemos excusarnos ni poner esto como pretexto. Nos está costando demasiado”.

Este domingo 27 de julio, el elenco de Russo tendrá su tercera presentación por el Clausura ante Huracán en el Estadio Tomás Adolfo Ducó de Parque Patricios desde las 18.30. El plantel volverá a presentarse en la Bombonera en el fin de semana del 10 agosto por la cuarta jornada contra Racing.