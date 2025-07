El crudo diagnóstico de Chicho Serna tras la eliminación de Boca de la Copa Argentina: “Estamos muy preocupados”

Boca sufrió un duro golpe en la Copa Argentina: cayó 2-0 ante Atlético Tucumán en Santiago del Estero y quedó eliminado en 16avos de final de la competencia. El tropiezo se sumó a un 2025 que mostró varios mojones negativos, como la despedida de la Copa Libertadores antes de la fase de grupos, la derrota ante River en el Superclásico que decretó la salida de Fernando Gago del banco, o el empate ante el débil Auckland City que terminó con la participación del Xeneize en el Mundial de Clubes.

Ante este panorama, las críticas arreciaron contra el plantel, el presidente Juan Román Riquelme y su Consejo de Fútbol, y el entrenador Miguel Ángel Russo, quien no logró enderezar el barco en el inicio de su tercera gestión como DT en La Ribera. En ese contexto, Mauricio Serna, miembro del cuerpo dirigencial, ofició de vocero ante los cuestionamientos, en diálogo con ESPN.

“El balance no es positivo, estamos muy preocupados, pero también estamos ocupados en buscar mejorar. Hay rendimientos que no están en su mejor momento, pero lo más importante es que si todos estamos juntos, es mucho más fácil”, prologó el ex volante central, de 57 años.

“A la gente de Boca le pido que nos siga apoyando como siempre lo ha hecho, que esté convencida de que somos los primeros, junto a los futbolistas, que queremos ganar. Sabemos que el presente no ha sido muy bueno. Por más que este último partido tenga pasajes de algunas buenas sensaciones, no alcanza; por más que hayamos creado buenas opciones, no podemos excusarnos ni poner esto como pretexto. Nos está costando demasiado”, continuó con crudeza.

“Tenemos muy buenos jugadores; el primer paso es, desde adentro, hacer una autocrítica importante y saber qué tenemos que mejorar. A nivel individual, hay futbolistas a los que les ha costado mucho más. Lentamente algunos empiezan a mostrar rendimiento, pero no nos basta”, aceptó.

OTRAS DEFINICIONES DE CHICHO SERNA

Cómo notó a Miguel Russo tras el golpe

“Ahora que se llegó del viaje tomamos un café con Miguel. También está golpeado, pero tiene la fuerza, la experiencia y el conocimiento para que el domingo sea un nuevo partido, un nuevo compromiso, una nueva obligación y trabajando juntos podemos mejorar. Es el camino”.

Por qué Boca siempre está “obligado” a ganar

“Este club te exige eso a diario; cada partido, cada campeonato, este club te exige estar mentalizado para ir por todo. Competir a la altura e ir al frente a ganarlo. Más en un club como el que estamos ahora, al que queremos, valoramos, respetamos demasiado. Cada partido debe tomarse como una gran final”.

La autocrítica del Consejo de Fútbol

“Estamos en una posición en la que seguramente nos equivocamos muchas veces, pero cada movimiento que hacemos en el club no es por experimentar. Todo es pensado, calculado. Que los resultados se den o no es otra situación. Pero somos responsables del presente del equipo y acepto las críticas, esto se mueve así”.

La dificultad en la adaptación de los refuerzos

“Es normal. Cuando uno va a buscar un futbolista, busca que venga, se ponga la camiseta, trabaje y que rinda al máximo. Después, habrá muchos factores que pueden interceder en el rendimiento del futbolista. Ahí nos podemos equivocar. Si hoy dijéramos ‘para este nuevo período traemos a estos diez futbolistas que vinieron’, ¿quién levantaría la mano para decir que están equivocados? Luego, con el diario del lunes se hacen los balances. Pero nunca trajimos un futbolista pensando que no va a estar a la altura del club. Buscamos lo mejor y donde podemos concretar las negociaciones".

Qué pasa con Carlos Palacios

“Estuvo en el Mundial de Clubes y jugó con muchas molestias. Se le han hecho muchos estudios. Después del partido contra Unión de local se le hicieron estudios y tiene unos pequeños problemas en sus rodillas. Después, desde el parte médico y lo que el cuerpo técnico quiere, se decidió que no viajara. No pasa nada diferente a eso. Lo que pasa es que, cuando no hay buenos rendimientos, cuando no hay buenos resultados, todo se exagera. Lo mismo que cuando se ganan títulos se tapan muchas cosas. Así vivimos el fútbol”.

“No sé cuántas notas dio Palacios desde que llegó al club, creo que dio una sola en Chile. Todo ha cambiado tanto que el mundo se mueve en las redes sociales, en los estados. Tal vez lo de Palacios, más que por entrevistas, será que en sus redes se manifiesta de otra manera. Acá todos los días nosotros estamos al frente. Y estamos con nuestros futbolistas, tratando de resolver situaciones, tenemos diálogo permanente con todo el plantel”.

