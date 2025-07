El estremecedor relato del Cheche Sánchez a dos años de la lesión que sufrió tras un pisotón de Marcelo: “Podría haber perdido la gamba”

Luciano Sánchez cuenta su recuperación, a dos años de su lesión

Luciano Sánchez vuelve a ponerse los botines de manera oficial. Tras casi dos años alejado de las canchas por una lesión que estremeció al fútbol sudamericano, el defensor de Argentinos Juniors fue convocado para el partido de Reserva frente a Tigre, programado para este viernes a las 15 en el estadio José Dellagiovanna. Su nombre reaparece en una lista oficial después de una rehabilitación compleja que lo enfrentó a la posibilidad de abandonar el deporte.

La noche del 1 de agosto de 2023, en un partido por Copa Libertadores entre Argentinos y Fluminense, Marcelo —ex Real Madrid y campeón con Brasil— pisó involuntariamente la pierna izquierda de Sánchez. La imagen recorrió el mundo: el defensor cayó con una luxación completa de rodilla, entre las lesiones más graves registradas en el fútbol reciente.

La escalofriante lesión de Luciano Sánchez que le produjo Marcelo en el duelo entre Argentinos y Fluminense

Desde el canal oficial de Argentinos Juniors en YouTube, Sánchez repasó el proceso médico que atravesó desde entonces. “Fue largo. Fue largo porque primero me agarró el doctor del club. Tenemos que esperar un poco, que se desinflame la rodilla. Y me mandaron a hacer unos estudios a ver cómo estaba todo. Primero vascularmente, porque me dijeron que hasta podría haber perdido la gamba”, explicó. “Entonces primero hicimos una serie de estudios para ver si tenía algo óseo y demás. Yo en el momento sentía que no podía levantar el pie. Entonces también estuvieron atentos a eso porque podía ser algo nervioso. Y dicho y hecho, fue así. Contrataron a un neurocirujano. Me dijeron que lo ideal acá primero es que vuelva a caminar”.

La magnitud de la lesión obligó a un enfoque quirúrgico escalonado. “Vamos a hacerlo en dos operaciones, dos tiempos quirúrgicos, porque no se puede hacer todo en una misma cirugía. Así que bueno, la idea era reconstruir todo lo que había, lo que había quedado ahí, desarmado, destruido y confiar y ver cómo sigue el proceso”.

Marcelo se toma la cabeza al ver la gravedad de la lesión de Sánchez (Fotobaires)

Las intervenciones médicas resultaron exitosas, aunque el camino posterior fue incierto. “Fuimos pasito a pasito, y gracias a Dios salieron las dos operaciones. Bueno gracias a Dios y a ellos que salieron las dos operaciones muy bien. La idea era primero volver a caminar de a poco, paso a paso, me dijeron. Y es un proceso largo porque lo que es la recuperación nerviosa llevaba entre seis y 18 meses para ver si el nervio agarraba”.

Sánchez atravesó múltiples fases en su rehabilitación: “Era cuestión de esperar y confiar y tener fe en cada proceso, porque este es un proceso largo, como digo siempre, lleno de micro procesos, de etapas que vos tenés que ir pasando, como empezar a caminar de nuevo, empezar a pisar, empezar a ganar fuerza otra vez, empezar a trotar de a poco, empezar a correr un poco más fuerte y empezar a hacer otros ejercicios”.

Cómo reaccionó Marcelo tras lesionar al jugador de Argentinos Juniors

El jugador reconoció que en los momentos más duros llegó a pensar en el retiro. “Se me cruzaron tantas cosas, que fue una; pero fue una que la tenía encajonada, como si no saliera nada bien”. Esa hipótesis convivía con la advertencia médica de un eventual tercer paso por el quirófano. “Estaba la posibilidad también de que me hicieran una tercera cirugía, en caso que el nervio no agarrara. Por eso también un poco no salí a dar muchas notas porque me dijo el doctor que era un pronóstico reservado y que llevaba tiempo. Entonces tenía que esperar para dar notas, para hablar”.

El abordaje emocional fue otro eje del tratamiento. Cheche valoró el rol del Departamento de Desarrollo Humano del club: “Te acompaña en todo momento. Al momento de la lesión fue cuando más cerca estuve con el psicólogo. Tenemos coaching también. Tenés todas las herramientas para que vos estés a gusto, estés bien. Entonces fue muy importante, y en la primera etapa fue aceptar lo que había pasado, que me había tocado a mí y afrontarlo de la mejor manera, porque de todas maneras lo iba a tener que afrontar”.

El defensor insistió en la necesidad de mantener una mirada positiva: “Cuando vos buscás las cosas positivas terminás encontrando más cosas positivas que negativas. Entonces yo creo que eso fue importante también para este proceso”.

Durante su inactividad, Sánchez recibió apoyo de diversas figuras, entre ellas Claudio Bichi Borghi, Enzo Fernández y el productor Bizarrap. También de Marcelo, el futbolista que lo lesionó accidentalmente: “Marcelo hasta el día de hoy me escribe”.

Sobre ese vínculo, detalló: “En su momento, en la misma noche, me escribió, me mandó un mensaje, un texto largo, pidiéndome disculpas, que fue totalmente su intención. La verdad que fue sin intención. Quedó la mejor, porque yo también le contesté y por ahí me mandó un mensajito ‘Hermano, ¿cómo venís y cómo estás?. Mucha fuerza’. Siempre por ahí un mensajito te deja, te manda”.

Con el tiempo, el contacto se mantuvo. “No tan fluido, pero bueno, seguimos manteniendo contacto. Y esas cosas también se valoran, porque obviamente uno nunca quiere ir a lesionar a un colega y menos una magnitud como la que me pasó a mí. Sé que se lo señaló también y con el que lo hablo a todos le digo que no, no fue su intención. Son cosas del juego. Parte de esto”.

El respaldo institucional fue otro pilar en su recuperación. “El club incluso hasta me renovó contrato, me dio apoyo económico, me brindó obviamente todas las herramientas que tiene el club. Me dio la tranquilidad de que hasta en caso de que no pueda continuar en un futuro me iba a dar una posibilidad de hacerme un lugar acá para trabajar”.

También destacó al cuerpo técnico encabezado por Nicolás Diez. “Uno quiere estar al 100, rendir. Yo a medida que iba pasando el tiempo me iba sintiendo cada vez mejor, pero no estaba al 100. Entonces, al ir respetando mis tiempos y teniendo esa comunicación positivamente influye un montón”.

En su proceso de reintegración al grupo, recibió cuidado de sus propios compañeros: “A medida que iba pasando el tiempo me iban cuidando y por ahí bajaban un poco la intensidad cuando recibía la pelota. Todo el club en general me dio ese cuidado que me hizo sentir cómodo”.