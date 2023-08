Perdón espontáneo, shock y llanto incontenible: el video de la reacción de Marcelo tras la estremecedora lesión de Luciano Sánchez

Cómo reaccionó Marcelo tras lesionar al jugador de Argentinos Juniors

Lo que parecía una magnífica jugada individual terminó en una terrorífica acción y estremeció a todos en el Estadio Diego Armando Maradona, donde Argentinos Juniors empató 1-1 ante Fluminense en la ida de los octavos de final de la Copa Libertadores. Una salida a pura inspiración del experimentado lateral brasileño Marcelo derivó en una disputa de pelota que dejó gravemente lesionado a Luciano Sánchez.

Todo ocurrió cuando se jugaban 10 minutos del segundo tiempo, el Bicho ganaba 1-0 en La Paternal, y el lateral izquierdo de 35 años avanzaba con balón. Después de escapar magistralmente de la marca de dos rivales, se topó de frente con Cheche Sánchez e intentó esquivarlo con una pisada, pero terminó pisándolo con todo el peso de su cuerpo y le provocó una severa luxación de rodilla izquierda.

La primera reacción de Marcelo es un perdón espontáneo, ya que probablemente sintió que había pisado la pierna extendida su rival. Unos segundos después, con la mano levantada, el ex jugador del Real Madrid advirtió la gravedad de la situación y entró en desesperación. Se tomaba la cabeza, miraba hacia todos lados, no podía creer lo que veían sus ojos.

Una cámara exclusiva de Fox Sports Argentina, lo muestra notablemente compungido. Se puso de cuclillas y el primero en acercarse a consolarlo fue André. Luego, caminó unos metros y volvió a inclinarse. Ahí se le acercaron el colombiano Jhon Arias, que le acarició la cabeza, y el capitán Nino. Se les sumó Samuel Xavier, quien sobre el final del partido firmó el gol del empate.

La escalofriante lesión de Luciano Sánchez que le produjo Marcelo en el duelo entre Argentinos y Fluminense

Arias lo ayudó a ponerse de pie y Xavier le dio un abrazo, pero Marcelo seguía sin poder encontrar consuelo por la imagen que le dejó en su cabeza la lesión de Luciano Sánchez, quien tendría una recuperación de entre ocho y 12 meses. Al volver a verlo tirado en el césped, el experimentado jugador brasileño no pudo contener las lágrimas. Recibió un abrazo de Felipe Melo, se cubrió el rostro con la camiseta y tuvo un diálogo con el árbitro chileno Piero Maza.

“Es verdad que (Marcelo) empezó a llorar conmigo en la cancha por lo que pasó, pero es un accidente. No me lo puedo creer que el árbitro haya tenido la caradurez de expulsar a Marcelo. Pero en estos momentos lo más importante es la recuperación del atleta porque fue muy feo. De verdad que voy a pedirle a Dios para que se mejore y regrese al campo lo más pronto posible”, reconoció Felipe Melo tras el encuentro.

La decisión de Maza fue mostrarle la tarjeta roja, ya que pese a que Marcelo no tuvo intención de ocasionarle un daño a Sánchez, el reglamento es claro: no se mide la intención, sino la consecuencia de la acción.

“Hoy me ha tocado vivir un momento muy difícil dentro del campo. Sin querer he lesionado a un compañero de profesión. Quiero desearte la mejor recuperación posible, Luciano Sánchez. ¡Toda la fuerza del mundo!”, escribió el lateral que ganó 25 títulos con el Real Madrid.

Además, preocupado por la salud de Cheche Sánchez, el ex Merengue se acercó en zona de vestuarios a su colega para apoyarlo y pedirle perdón cara a cara por la desafortunada jugada. Incluso, intercambiaron teléfonos para seguir en contacto y que el brasileño pueda acompañar su evolución a la distancia, a sabiendas de que tendrá que sobrellevar una larga rehabilitación.

“Es una jugada totalmente casual, no es nada a propósito. Es una jugada de fútbol. Lamentablemente pasó eso. Mandarle muchas fuerzas a Cheche”, dijo Gabriel Ávalos, capitán de Argentinos Juniors. “Nosotros estábamos acá al lado, justo al lado de ellos. La verdad que no fue intencional. No lo habrá hecho de mala leche, aparte como reaccionó. Mal por Cheche, nuestro compañero, vamos a darle fuerzas para que salga muy rápido de esto”, agregó su compañero Leonardo Heredia.

En tanto, los entrenadores de ambos equipos también se pronunciaron al respecto. “Todo el mundo estaba consternado por la lesión del jugador. Es totalmente absurda la expulsión de Marcelo. ¿Qué puede hacer Marcelo para evitar la lesión? Es una locura esto”, apuntó Fernando Diniz. Mientras que Gabriel Milito lamentó lo ocurrido: “La lesión de Luciano nos impactó a todos. Estaba muy cerca de él y lo vi en vivo. Fue una imagen tremenda.”

