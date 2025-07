Las contundentes frases de Verstappen: la salida de Horner, su reunión con Mercedes y cuánto tiempo estará en la F1

Verstappen volvió a dejar en duda su futuro en la Fórmula 1 (REUTERS/Jaimi Joy)

Después de cuatro años consagrándose campeón de la Fórmula 1 de forma consecutiva, es indudable que los focos de las cámaras siempre estén centrados en Max Verstappen. Sin embargo, la crisis interna que está atravesando Red Bull y las constantes dudas que siembra el piloto con sus declaraciones al poner en el aire su futuro se enaltecen con el correr de las carreras. Más allá de que el neerlandés bajó los humos sobre un hipotético cambio de escudería a Mercedes, volvió a dejar en claro que no está seguro cuánto seguirá en la Máxima.

Durante el Media Day del día jueves en el circuito Spa-Francorchamps, en la antesala al Gran Premio de Bélgica, Verstappen pasó frente a los micrófonos y puntualizó en la repentina salida de Christian Horner, Jefe y CEO de Red Bull durante 20 años. “No creo que influya en mi decisión en el futuro, y lo único que importa es que trabajemos en el coche y lo hagamos lo más rápido posible. El último año y medio no ha sido lo que queríamos. Ahora intentamos ser un poco más competitivos este año”, argumentó, según replicó el portal especializado Motorsport.

No obstante, cuando el portal The Athletic le consultó sobre su futuro cercano y si sabe qué hará en las próximas temporadas, Verstappen fue contundente: “2026 un gran interrogante para todos. Solo espero estar en el equipo adecuado, y… no quiero decir que sea cuestión de suerte. En cierto modo, sí la hay, porque si eres un buen piloto y de repente tu equipo da un paso al frente, sabes que tienes posibilidades de ganar. Así funciona la F1”.

Verstappen se mostró agradecido con Horner, quien fue despedido de Red Bull (REUTERS/Issei Kato)

En esta misma línea, resaltó: “A veces la gente se queda quizás para ganar más dinero, pero al final, eso no es lo primero. Es importante que estés aquí por tu hambre de victoria. Hay gente que viene aquí simplemente para sacarle el máximo partido a su coche, porque otros no tienen un coche ganador. Pero por eso pienso: mientras pueda hacerlo y trabaje con la gente con la que disfruto, sí, correremos. No sé cuándo terminará. ¿Será el 32? ¿El 35? ¿El 36? No lo sé. Es imposible saberlo”.

En medio de su análisis, hizo hincapié en lo que representa su familia en su vida: “Sé lo que he hecho para llegar hasta aquí. Sé lo que he logrado en este deporte, y me concentro en mí mismo, en mi gente cercana. Siento que ya me estoy perdiendo mucho del simple hecho de estar con mi familia. Paso las vacaciones con ellos, pero extraño mucho los momentos en los que aparecíamos casualmente un fin de semana o simplemente estábamos en el sofá. Ahora vivimos bastante lejos, así que este tipo de momentos no son posibles en mi vida. Espero que algún día podamos volver a ser como antes”.

Por otro lado, Verstappen profundizó sobre los rumores que circularon en el paddock sobre una supuesta reunión con Toto Wolff, Director Ejecutivo de Mercedes. Tras el GP de Silverstone, se instaló de que ambos se juntarían en Cerdeña, algo que se enalteció al punto de que se rastrearon los aviones privados de los dos, los cuales coincidieron en el pueblo italiano.

“Bueno, estaba nadando en el océano en ese momento”, respondió entre risas Mad Max, bajándole el precio a la situación. “Realmente no me importan esas cosas. Porque me fui de vacaciones con mis amigos y mi familia. Y cuando hay otras personas allí al mismo tiempo, eso puede pasar. Quiero decir, hay más gente en la isla que solo Toto, yo y la familia. Si van a la misma isla, eso puede pasar”.

Cabe resaltar que el propio Wolff también descartó los supuestos rumores que se centraban en un posible traspaso de Max a Mercedes. “La dirección que queremos tomar es claramente continuar con George y Kimi. Esa es la prioridad absoluta”, destacó el director de las Flechas Plateadas.

Verstappen minimizó los rumores sobre una supuesta reunión con Toto Wolff para recalar en Mercedes

Verstappen también habló sobre el presente de Red Bull, con la salida de Horner y la flamante contratación de Laurent Mekies. “Lo supe medio día antes, los accionistas me lo dijeron. Tengo una buena relación con ellos, así que creo que es bastante normal que informen a algunas personas del equipo antes de que salga a la luz. Al final, creo que en este mundo pueden pasar cosas así. Y cuando me dijeron que no era que simplemente colgaran el teléfono, sino que se hablaba del tema. No necesito entrar en detalles sobre lo que dijeron”, afirmó.

A esto, agregó: “La gerencia y los accionistas decidieron que querían cambiar y, al final del día, ellos dirigen el equipo y yo soy el piloto, así que, decidan lo que decidan, es todo su derecho a hacer lo que quieran. Si miras atrás esos 20 años de Red Bull, creo que hemos tenido muchos años excelentes, con grandes resultados. Ahora bien, claro, también hay años en los que no va tan bien, y creo que el último año y medio no ha ido como nos hubiera gustado”.

Respecto a cuáles son sus sensaciones con el futuro y el diálogo que mantuvo con Laurent Mekies, comentó: “Estoy emocionado por el avance del equipo, porque eso es lo que tenemos que hacer. Mirar atrás no tiene sentido. Ya he tenido algunas reuniones con él. No puedo decir ahora mismo que, tras dos semanas sin siquiera haber actuado en la pista, de repente todo sea diferente o mejor, pero estamos intentando ser mejores y ha sido positivo”.