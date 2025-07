Los detalles de la conflictiva salida de Keylor Navas de Newell’s: la fuerte frase de Fabbiani y el arquero que lo sucederá en el arco

Los detalles del quiebre de la relación entre Keylor Navas y Newell's

Son las 11 de la mañana en el predio de Bella Vista donde concentra Newell’s y Keylor Navas le pide a Cristian Fabbiani hablar después del desayuno. El entrenador, que venía contrariado por la incertidumbre que había generado la posible salida del arquero en las semanas previas, se ve venir otro martes 13. Restan apenas unas horas para el segundo partido del Torneo Clausura, ante Banfield, el primero de la Lepra como local en el Coloso Marcelo Bielsa que estrenará una tribuna. El clima festivo se quiebra. El costarricense le pide no atajar porque Pumas de México está a punto de hacer otra oferta por él. Implosión.

Cuando en México ya daban por descartada la llegada de Navas y hasta sonaban posibles arqueros para cubrir el puesto, cuando Keylor ya le había confirmado al cuerpo técnico que iba a continuar en Newell’s y había entrenado durante la semana con el equipo titular, cuando la directiva leprosa ya había detenido la búsqueda de un reemplazante porque tenían el pulgar arriba para que siga hasta fin de año, el futbolista pateó el tablero y cambió drásticamente los planes de todos. Ejerció, otra vez, un método de presión para que lo liberaran. Ya no a costo cero, como había pretendido Pumas en un inicio, pero incluso dispuesto a poner dinero de su bolsillo para destrabar el conflicto y acercarse a su país.

Horas más tarde, lo inverosímil: en Newell’s llamaron de urgencia al arquero Faustino Piotti para que fuera al banco de suplentes sabiendo que Williams Barlasina, por segundo partido consecutivo, se haría cargo del arco rojinegro. Fabbiani fue tajante: “Al banco no va, conmigo no ataja más”. Otro detalle insólito es que Navas se presentó en el estadio con la delegación y hasta saltó al campo de juego para realizar la entrada en calor junto a sus compañeros. Desde la tribuna, alguien le pidió un autógrafo y él regaló un buzo. Otros fueron más vehementes: “Pedí perdón, Keylor. Estás en Newell’s, esto no es Costa Rica, la c… de tu hermana”, reclamó uno de los hinchas en uno de los videos que se viralizó. Navas, cuando un fanático le preguntó por qué no seguía, atinó a señalar al palco donde se ubica el presidente Ignacio Astore. A él le apuntó.

Finalmente Keylor Navas se despidió de Newell's

Del lado del arquero, ventilaron que el presidente de Newell’s le había asegurado no poner trabas a una posible salida cuando rubricaron su contrato a principios de año. Desde el club negaron que haya existido esa conversación y, como en el vínculo no figuraba ninguna cláusula de salida favorable al futbolista, se aferraron a lo firmado para sostenerlo en el plantel. Tres puntos molestaron a Navas y lo invitaron a repensar sobre su futuro: que la recomendación de su coterráneo Oscar Duarte no haya llegado a buen puerto, que aquella promesa de fácil salida no haya sido cumplida por Astore y que, según él, se demoraron algunas reuniones pautadas para acelerar su salida.

Desde Newell’s, la postura primaria fue concisa: no negociar al arquero y priorizar lo deportivo. Lo económico también hizo explotar un conflicto entre los clubes implicados con el jugador en medio. Navas acordó un contrato con Pumas mucho más oneroso del que percibía en Newell’s y creyó que iba a despedirse, a lo sumo, pagando un resarcimiento accesible. Pero desde Rosario se plantaron en la cifra de 3 millones de dólares limpios que, con el correr de los días, se fue limando. El Rojinegro descartó las primeras dos propuestas (por USD 400 mil y un millón de dólares más bonus) y se mantuvieron en el monto antes mencionado. La presión ejercida por el tico los llevó a replantearse todo y, con un nuevo conflicto en puerta y su baja antes del encuentro ante Banfield, se ajustaron para liberarlo.

Según pudo averiguar Infobae, Navas puso poco más de 400 mil dólares de su bolsillo para destrabar el conflicto, ya que Newell’s, que en las últimas horas informó que su liberación se llevó a cabo a cambio de USD 1,9 millones más USD 100 mil en variables por objetivos a cumplir, exigió más de los USD 1,3 millones que había ofertado Pumas por última vez. Los mexicanos desembolsaron finalmente USD 1,4 millones y se quedaron con el arquero de 38 años.

El comunicado de Newell's informando la salida de Keylor Navas

La salida de Keylor Navas de Newell’s pudo haber sido mucho más decorosa. El arquero se había mostrado muy a gusto durante su estadía en Rosario e incluso le había dado señales a Fabbiani y sus compañeros de estar comprometido con la causa deportiva de cara al segundo semestre del año. Sin embargo, todo se modificó cuando partió a Costa Rica para disputar la Copa Oro. Algunos temas personales y la necesidad de estar más cerca de su familia se hizo lo suficientemente imperiosa como para bajarse del barco cuando estaba zarpando. En la Lepra, lo que más dolieron son las formas y que con su bagaje y experiencia no haya utilizado métodos más elegantes antes de decir adiós.

Tras su aventura en Argentina, Navas firmará en Pumas y afrontará nuevos objetivos con vistas al Mundial 2026, al que su seleccionado nacional todavía no está clasificado. ¿El dato? El miércoles 6 de agosto viajará a Florida para medirse con el Inter Miami de Lionel Messi por la Leagues Cup.

Por su parte, Fabbiani pretende contar con un arquero de inmediato y había un candidato que parecía tomar la delantera en la búsqueda: Sergio Romero. Chiquito fue contactado por el DT y había deslizado un interés de moverse a Rosario para adquirir protagonismo una vez más, ya que en Boca corre de atrás ante la presencia de Agustín Marchesín y Leandro Brey. Sin embargo, por estas horas Newell’s acordó la llegada del paraguayo Juan Espínola, quien ya había sido sondeado en este mercado como alternativa a Navas. El ex Belgrano de Córdoba, cuyo pase pertenece a Olimpia de Paraguay, sería anunciado a la brevedad ya que recibió el pulgar arriba del Ogro, que descartó otros nombres como los de Esteban Andrada (Monterrey de México), el uruguayo Washington Aguerre (DIM de Colombia) y el colombiano Jorge Soto (América de Cali).