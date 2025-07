Keylor Navas se despidió de Newell’s con una carta a los hinchas: la “omisión” al Ogro Fabbiani

El ciclo de Keylor Navas inició en febrero pasado y se prolongó hasta mayo con un total de 8 vallas invictas en 16 partidos

La etapa de Keylor Navas en Newell’s Old Boys duró 16 partidos. Su llegada a principios de 2025 ilusionó a todo el público leproso, pero su partida intempestiva generó dolor entre los hinchas, quienes expresaron su descontento en el último partido de este fin de semana en el Coloso Marcelo Bielsa ante Banfield, que terminó con derrota 2-1 para los dirigidos por Cristian Ogro Fabbiani. Luego de sellar su salida al fútbol mexicano para vestir la camiseta de Pumas, Navas se despidió del elenco rosarino mediante una carta en redes sociales.

El arquero de 38 años publicó una extensa misiva en su cuenta personal de Instagram, en la que es seguido por más de 19 millones de usuarios, dirigida a la afición del club que marcha en la sexta colocación de la Zona A, luego de ganar en la primera fecha contra Independiente Rivadavia en Mendoza: “Hoy me despido con el corazón lleno de gratitud y respeto hacia una institución que me abrió sus puertas con ilusión. Me voy con la frente en alto, sabiendo que mi profesionalismo y lealtad con este club fue total“.

“Si llegué a Newell’s fue porque Dios así lo quiso, viví y luché por los colores de este club como lo he hecho por todos los escudos que en mi carrera deportiva me ha tocado defender. Cada partido vivido fue una forma de agradecer, atajando con el alma, luchando por permanecer con seriedad, entrega y fe, uniendo al grupo, motivando a mis compañeros y dejando todo bajo el marco”, manifestó sobre un paso iniciado el 2 de febrero con triunfo ante Aldosivi. Su último partido con Newell’s fue el 22 de mayo, en la victoria 2-0 sobre Defensa y Justicia por los 16avos de final de la Copa Argentina. En su mensaje, no tuvo ninguna mención explícita al Ogro Fabbiani ni a la Comisión Directiva.

La publicación de Keylor Navas en Instagram

Navas se perdió el estreno por el Torneo Clausura ante Independiente Rivadavia porque sufría vómitos, que lo obligaron a quedarse en un hotel mendocino sin poder acompañar a la delegación al estadio Bautista Gargantini. Pumas de México presionó por su fichaje, pero el elenco argentino rechazó una de las últimas ofertas que recibió por su figura y se disponía a contar con él hasta fin de año. Sin embargo, el guardameta centroamericano le habría solicitado no ser titular a la dirigencia y al técnico Fabbiani minutos antes del duelo contra Banfield. Dicho y hecho, Williams Barlasina volvió a ocupar los tres palos, al igual que lo sucedido en territorio cuyano.

La Lepra se encontró obligada a salir al mercado con urgencia para hallar un reemplazo y, en las últimas horas, habría acordado la llegada de Juan Espínola, según pudo saber Infobae. El paraguayo de 30 años, quien firmaría contrato hasta 2028, llegó a disputar un partido en su selección y viene de un paso a préstamo en Belgrano de Córdoba proveniente de Olimpia de su país.

LA CARTA COMPLETA DE KEYLOR NAVAS

A toda la afición de Newell’s Old Boys:

Hoy me despido con el corazón lleno de gratitud y respeto hacia una institución que me abrió sus puertas con ilusión.

Me voy con la frente en alto, sabiendo que mi profesionalismo y lealtad con este club fue total. Me llevo en el corazón a todas esas personas que nos acogieron con cariño verdadero tanto a mí como a mi familia, con afecto genuino desde el primer día. Gracias por los mensajes, el afecto y la energía que los caracteriza.

Aunque a veces el silencio pueda parecer ausencia, nunca me detuve. Siempre estuve entrenando con disciplina, preparándome con fe, confiando en que Dios abriría la puerta correcta en el momento indicado. Por eso agradezco profundamente a cada club que se interesó en mí, que vio más allá del ruido y confió en mi trayectoria y compromiso. Cada llamada, cada oportunidad, cada gesto de confianza lo guardo con gratitud. A cada uno de ellos, gracias.

Si llegué a Newell's fue porque Dios así lo quiso, viví y luché por los colores de este club como lo he hecho por todos los escudos que en mi carrera deportiva me ha tocado defender.

Cada partido vivido fue una forma de agradecer, atajando con el alma, luchando por permanecer con seriedad, entrega y fe, uniendo al grupo, motivando a mis compañeros y dejando todo bajo el marco.

El fútbol tiene reglas que muchas veces no se ven desde fuera. Y cuando uno ama profundamente a un club, como ustedes aman a Newell's, es natural querer que todo sea perfecto, sin margen para dudas ni vacíos. Lo comprendo y lo respeto. Yo me voy en paz, con alegría, sabiendo que mi profesionalismo y lealtad con este club fue total.

MI VIDA: DIOS, FAMILIA, FÚTBOL.

Fútbol: un constante aprender, soltar y agradecer.

Con respeto y cariño, Keylor Navas

MI VIDA: DIOS, FAMILIA, FÚTBOL.

Fútbol: un constante aprender, soltar y agradecer.

Con respeto y cariño, Keylor Navas