La singular respuesta del presidente de Atlético de Madrid sobre el futuro de De Paul: el gesto del jugador al Inter Miami

Rodrigo De Paul y un futuro cercano al Inter Miami de Lionel Messi (REUTERS/Ana Beltran)

El futuro de Rodrigo De Paul volvió a estar en el centro de la escena después de que Enrique Cerezo, presidente del Atlético de Madrid, brindara declaraciones que agregaron incertidumbre al posible traspaso del mediocampista argentino a Inter Miami. La situación, que durante los últimos días parecía avanzar hacia una transferencia prácticamente cerrada, tomó un giro inesperado tras la intervención pública del dirigente español.

La ausencia de De Paul en el inicio de la pretemporada del Atlético alimentó las versiones sobre su salida. El mediocampista no se sumó a los entrenamientos bajo las órdenes de Diego Simeone, mientras en paralelo los medios europeos y estadounidenses coincidieron en informar que el acuerdo con Inter Miami estaba encaminado. Sin embargo, la postura de Cerezo contrastó con esa convicción y puso paños fríos a la posibilidad de una transferencia inminente.

Durante una entrevista con Radio Nacional de España, Cerezo fue consultado sobre el futuro de De Paul y respondió con cautela: “Todo son suposiciones, decirte una cosa u otra es acertar o no acertar. En este momento no lo sabemos”. El directivo se desentendió de la operación y ofreció un panorama en el que, oficialmente, las negociaciones no estarían concluidas ni definidas.

Inter Miami y Atlético de Madrid negocian por Rodrigo De Paul

Esta declaración se suma a la que días atrás realizó Javier Mascherano, actual entrenador de Inter Miami, quien también optó por la mesura al hablar de la posible llegada del futbolista argentino. Mascherano señaló: “Es un jugador de calidad mundial y campeón del mundo. Si está la posibilidad de que llegue será bienvenido, porque seguramente será una ayuda muy grande para el equipo. Mejoraría, pero no hay nada oficial”.

El interés de Inter Miami por reforzarse con De Paul responde a la política del club de incorporar figuras reconocidas del fútbol argentino para potenciar su proyecto en la Major League Soccer y acompañar a Lionel Messi en la competencia estadounidense. La posibilidad de arribar a Miami es vista por el entorno del jugador como una oportunidad tanto desde lo deportivo como en su vida personal, dadas sus conocidas vinculaciones con Estados Unidos y el interés por un nuevo desafío lejos de la élite europea.

Mientras tanto, la falta de definiciones no solo genera incertidumbre en Atlético de Madrid, que inicia una nueva temporada con Diego Simeone al frente y nuevas incorporaciones como Thiago Almada, sino que también condiciona la planificación deportiva del equipo español. Desde la dirigencia valoran la continuidad del entrenador argentino en su 15ª temporada en el club, pero la posible salida de De Paul sería una baja de peso en el mediocampo.