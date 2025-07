Peter Shilton subastará el buzo con el que sufrió a Maradona en México 86: sus históricos reclamos sobre los goles

Peter Shilton el día que Diego Maradona le metió los dos goles (Getty Images)

El buzo gris que Peter Shilton vistió en el Estadio Azteca durante el histórico partido entre Inglaterra y Argentina en el Mundial de México 1986 será la pieza central de una subasta internacional.

El remate, organizado por Graham Budd Auctions, se convertirá en el eje de una gira previa al Mundial de 2026 que se jugará en Estados Unidos, Canadá y México, que recorrerá varias ciudades del Reino Unido y permitirá a los aficionados sumar sus propios objetos al catálogo. La noticia cobra especial relevancia porque la camiseta, asociada para siempre a la “Mano de Dios” y al “Gol del Siglo” de Diego Maradona, representa mucho más que un simple recuerdo deportivo: es el símbolo de una de las derrotas más dolorosas para el fútbol inglés y un hito imborrable en la memoria colectiva del deporte.

El recorrido de la colección, que se desplegará durante los meses previos a la Copa del Mundo busca generar expectativa entre los fanáticos y, al mismo tiempo, conmemorar dos aniversarios clave: el 60° aniversario del único título mundial de Inglaterra y los 40 años del recordado enfrentamiento entre la selección sudamericana y el equipo europeo en Ciudad de México.

Diego, Shitlon y la mano de Dios (Photo by Bob Thomas/Getty Images)

La casaca de Shilton, que quedó marcada por el instante en que Maradona lo superó con un golpe sutil de puño, se exhibirá junto a otros objetos de enorme valor simbólico. Entre las piezas más destacadas de la subasta figuran la medalla original que recibió Pelé al consagrarse campeón en Suecia 1958, la camiseta que utilizó Alan Ball en la final de 1966 y la presea de campeón obtenida por el arquero Gordon Banks ese mismo día. Todas estas reliquias cuentan con tasaciones que superan las seis cifras.

El buzo del ex arquero se suma así a la lista de prendas históricas que han alcanzado cifras millonarias en el mercado de coleccionismo deportivo. En 2022, la camiseta azul que usó Maradona en aquel mismo partido se vendió en una subasta de Sotheby’s por 8,9 millones de dólares. El mediocampista inglés Steve Hodge, quien intercambió camisetas con el astro argentino al final del encuentro, fue el encargado de ofrecerla.

El sorteo previo al partido entre Maradona y Shilton (Photo by David Cannon/Allsport/Getty Images)

Shilton siempre se encargó de hacer público el impacto que le causaron los dos goles en su carrera y en su vida. “Hice todo lo que pude y en la famosa foto se ve que yo estoy más cerca de la pelota que su cabeza. Por eso él la toa con la mano. Siempre habrá gente que diga ‘Ey, él saltó más que vos’. Pero no, él hizo trampa”, señaló en 2020 en una entrevista con The Guardian. Lo admitió de forma indirecta, diciendo que era la Mano de Dios. Pero no se disculpó ni mostró ningún remordimiento", añadió.

Sobre el segundo tanto, elegido como el mejor de la historia de los Mundiales, también tuvo un reclamo: “No estábamos en el estado de ánimo adecuado después de lo que sucedió. Cuando sabes que alguien está haciendo trampa, en un gran partido como ese, tu estómago cae. Así que no estábamos muy en sintonía con nuestra defensa después de eso”. Además, resaltó que, según su óptica, "antes de que la pelota llegue a Maradona, Glenn Hoddle recibió una falta".

Todos estos cortocircuitos no le impidieron llevar a subasta el buzo, sabiendo que su valor tiene relación con la actuación histórica de Maradona.

La gira organizada por Graham Budd Auctions no solo permitirá a los fanáticos contemplar de cerca estos objetos, sino que también les dará la oportunidad de presentar sus propias piezas para sumarlas al catálogo de la subasta. De este modo, la colección se transformará en un espacio de encuentro para quienes atesoran recuerdos de los grandes momentos del fútbol mundial.