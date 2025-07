Dramático accidente en el automovilismo europeo: lo chocaron y su auto quedó envuelto en llamas

Impactante accidente en el automovilismo

La segunda carrera del fin de semana en la GT World Challenge Europe Sprint Cup, celebrada en el circuito de Misano, Italia, quedó marcada por un impactante accidente que obligó a una larga interrupción y generó momentos de tensión en el paddock y las tribunas. El piloto búlgaro Georgi Donczew sobrevivió a una situación de alto riesgo tras verse envuelto en un choque que derivó en un incendio, destrucción de las barreras y la neutralización de la competencia durante varias horas.

En la duodécima vuelta de la carrera, apenas cuando se llevaban disputados unos minutos, el Lamborghini Huracán GT3 Evo2 número 1 del equipo Grasser Racing Team, conducido por Donczew, sufrió un contacto en la curva 11 con el BMW pilotado por Darren Leung, de Paradine Competition. Este leve toque en la parte trasera resultó suficiente para perder el control a alta velocidad, golpear contra las barreras interiores y cruzar el asfalto en llamas hasta terminar en la trampa de grava del lado opuesto.

Según los reportes oficiales, el impacto rompió el guardarriel y provocó la explosión del tanque de combustible, lo que generó un incendio de gran magnitud. Algunos de los competidores que venían detrás lograron maniobrar para evitar el coche siniestrado, pero el Porsche 911 GT3.R número 80 de Gabriel Rindone, de Lionspeed GP, no pudo esquivarlo y colisionó contra el Lamborghini detenido.

A pesar de la gravedad del accidente, Donczew pudo soltarse el arnés y salir por sus propios medios del habitáculo en llamas. El equipo Grasser Racing Team y los organizadores confirmaron horas más tarde que el piloto búlgaro no sufrió lesiones. El escenario fue de máxima preocupación durante los instantes posteriores al incidente, hasta que se supo el parte médico.

Darren Leung, implicado en el primer contacto, dio declaraciones ante el micrófono del GT World Challenge Europe luego del suceso: “Fui a ver si estaba bien y a disculparme. Me alegra que haya salido del coche rápidamente. Tengo que volver a revisar las repeticiones; es difícil opinar sobre este accidente. Creo que hubo cierta confusión entre nosotros. Fue un contacto muy leve que tuvo graves consecuencias; es una lástima”.

El piloto pudo salir por sus propios medios

Posteriormente, Leung amplió su testimonio sobre el episodio inusual en pista: “No han sido los días más fáciles, sin duda. Me alegré porque, nada más bajar, vi a Georgi en el garaje y no estaba herido. Simplemente intercambiamos algunas palabras sobre lo aterrador que fue ese momento. Creo que es una de esas cosas. No esperaba que saliera de un punto ciego y se cruzara conmigo. Es una curva muy rápida. Eso afecta la aerodinámica de estos coches. Afecta bastante. Yo levanté, levanté todo lo que pude sin perder el auto y él obviamente tenía una carga más grande. Parecía que intentaba hacer un movimiento, pero en realidad intentaba darle espacio después de que cruzó el frente. No podía hacer nada más. Lo más importante es que esté bien. Creo que lo sabe y espero que el equipo de Grasser sepa quién soy y cómo gestiono las cosas. Si miras la vuelta anterior, le di mucho espacio en la sección de alta velocidad. Desafortunadamente, para mí, esa fue la situación que resultó en un roce mínimo entre nosotros, lo que tuvo la mayor consecuencia. Me alegro de que esté bien”.

El accidente interrumpió la competencia con una bandera roja extendida, ya que se necesitó reparar detenidamente las barreras de protección dañadas. En el momento del accidente, lideraba la carrera el McLaren GT3 Evo número 59 de Marvin Kirchhöfer, seguido por Raffaele Marciello en el BMW M4 GT3 Evo del Team WRT y Maro Engel con el Mercedes-AMG de Winward Racing. En la Copa de Oro, Gilles Magnus encabezaba la clase con el Audi R8 LMS GT3 Evo de Sainteloc Racing; en Plata y Bronce, el Audi 99 de Tresor Attempto Racing y el McLaren 112 de CSA Racing, respectivamente, dominaban sus categorías.

La interrupción se extendió por varias horas hasta que se completaron las tareas de reparación y limpieza del circuito. Al reiniciarse la competencia, Marvin Kirchhofer y Benjamin Goethe se impusieron con su McLaren 720S del Garage 59, logrando así una victoria significativa para el equipo desde su último triunfo en 2016. Lucas Auer y Maro Engel finalizaron en segundo lugar con el Mercedes-AMG de Winward Racing, mientras que Patrick Niederhauser y Sven Muller lo hicieron en la tercera posición para Porsche Rutronik Racing.