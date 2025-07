Independiente se enfrentará al Talleres de Tevez por la segunda fecha del Torneo Clausura: hora, TV y formaciones

Independiente se enfrentará a Talleres en Avellaneda

Después de que ambos elencos iniciaran el Torneo Clausura con un traspié, Independiente recibirá a Talleres de Córdoba en la segunda jornada del certamen local. El duelo, que se disputará en el Estadio Libertadores de América-Ricardo Enrique Bochini, comenzará a las 21:00 horas y contará con el arbitraje de Ariel Penel. La televisación está a cargo de TNT Sports.

El Rojo no pudo arrancar con el pie derecho e igualó 2-2 en su estreno contra Sarmiento. El elenco de Avellaneda tuvo dificultades en su visita a Junín, donde no logró desplegar su juego característico y dejó pasar la chance de sumar de a tres. Los goles del elenco dirigido por Julio Vaccari fueron obra de Gabriel Ávalos y Felipe Loyola. De esta manera, Independiente quedó en la quinta ubicación de la tabla anual con 30 unidades, mismas que San Lorenzo, y a cuatro de la zona de Copa Libertadores (Argentinos Juniors, River Plate y Boca Juniors, con 34).

“Si Independiente quiere tener aspiraciones serias, tiene que tener dos jugadores de elite por puesto. Les dije a los dirigentes que hay que sumar un lateral izquierdo y también reforzar otras posiciones. Precisamos refuerzos”, comentó el propio Vaccari después del enfrentamiento en Junín. La dirigencia escuchó el reclamo del entrenador y se movió en el mercado de pases para intentar dar el salto de calidad que exclamó el DT.

Además de la llegada de Milton Valenzuela, que llegó libre desde Lugano de Suiza y que se desenvuelve como lateral izquierdo, el Rojo está en negociaciones con Marcelo Saracchi. El marcador zurdo de Boca Juniors dio el visto bueno a la negociación y, según pudo saber Infobae, ambas instituciones están buscando una solución para que el fichaje se concrete. Cabe recordar que Independiente ya abrochó varios nombres de peso en la ventana de transferencias: Leonardo Godoy desde Santos, Ignacio Pussetto de Pumas de México y Walter Mazzantti de Huracán.

Independiente oficializó la llegada de Milton Valenzuela, lateral izquierdo surguido en Newell's

Del otro lado se encuentra un Talleres que viene de semanas complicadas. Tras la repentina salida de Diego Cocca por diferencias con la dirigencia, Carlos Tévez debutó en el banco de suplentes con una derrota frente a San Lorenzo. A pesar del tanto de Luis Sequeira, la T cayó en Córdoba por 2-1 y no puede escapar del fondo de la tabla anual: se ubica anteúltimo con 13 unidades. La urgencia aparece en que San Martín de San Juan está en el último puesto en los promedios y en la anual, por lo que el equipo que estaría en zona de descenso es el Matador.

A esto se sumaron dos bajas de peso en las últimas horas: Juan Portillo y Matías Galarza Fonda se fueron a River Plate. No obstante, la T concretó la llegada de un nombre importante para reforzar la zona defensiva: José Luis Palomino. El marcador central de 35 años llegó con el pase en su poder tras su paso por el Cagliari de Italia y volvió al fútbol argentino después de tener una contrastada historia en Europa.

“Al hincha no le puedo pedir absolutamente nada. Nosotros desde la cancha tenemos que contagiar eso. Sí que entienda que vine hace dos días, que muchos de los jugadores que fueron titulares estaban con la cabeza en otro lado. Con la incertidumbre si seguían o no, otros que no eran tenidos en cuenta”, declaró Tévez tras la caída contra San Lorenzo.

Posibles formaciones

Independiente: Rodrigo Rey; Leonardo Godoy, Kevin Lomónaco, Nicolás Freire, Federico Vera o Jonathan De Irastorza; Iván Marcone, Luciano Cabral, Felipe Loyola; Santiago Montiel o Ignacio Pussetto, Walter Mazzantti y Gabriel Ávalos. DT: Julio Vaccari.

Talleres de Córdoba: Guido Herrera; Augusto Schott, Juan Rodríguez, Santiago Fernánez, Miguel Navarro; Matías Gómez o Juan Portilla, Matías Galarza, Luis Sequeira, Emmanuel Reynoso, Ruben Botta y Federico Girotti. DT: Carlos Tévez.

Árbitro: Ariel Penel

VAR: Sebastián Martínez

Estadio: Libertadores de América-Ricardo Enrique Bochini

Hora: 21.00

TV: TNT Sports