Los detalles de los operativos de seguridad para el regreso de los hinchas visitantes en el fútbol argentino

Los hinchas de Rosario Central ocuparán la tribuna visitante en el partido con Lanús (Fotobaires)

La prueba piloto está por comenzar. Y será, en cuanto a operativo de seguridad se refiere, a lo grande: entre el partido de Lanús y Rosario Central en el Estadio Néstor Pérez Díaz y el de Instituto frente a River en el Mario Alberto Kempes cordobés, se utilizarán 1750 agentes para prevenir cualquier desmán o incidente. Está claro que el regreso del público visitante tendrá refuerzos como pocas veces se han visto en partidos de esta instancia y que deja en claro que será difícil sumar por jurisdicciones más de un encuentro por día si el número que se necesita para brindar seguridad no aminora con la progresión del torneo.

El primer partido que concentra la atención es el que se jugará en territorio bonaerense. El jueves en conferencia de prensa quedó claro que habrá 6500 localidades para el público Canalla pero también un espacio llamado neutral que se ubicará, pulmón mediante, en la zona cercana a la tribuna visitante, sector denominado Solito y cuyos tickets ya están agotados.

Teniendo en cuenta esta situación y después de varias reuniones, la Agencia para la Prevención de la Violencia en el Deporte (Aprevide) confirmó que el evento contará con 750 efectivos de la Policía de la Provincia de Buenos Aires, 80 agentes de seguridad privada más 110 empleados de Utedyc. El número total impacta: 940 personas para garantizar la paz. Si se hubiera jugado sólo con parcialidad local, la cifra se habría reducido en más de un 40%. Al equipo local pagar el extra de cualquier forma le sale barato en la ecuación: sin contar los neutrales, sólo por venta de tickets visitantes recauda 150 millones de pesos. Un dineral. Y eso que el presidente del equipo rosarino avisó que no habrá reciprocidad al menos en lo que resta del año con ningún equipo dado que todo el Gigante de Arroyito se encuentra abonado con los socios auriazules.

Los detalles del acceso visitante en el duelo ante Lanús

En una jornada que será histórica ya que desde abril de 2013 no hay oficialmente visitantes en un partido de Liga en la Provincia de Buenos Aires, el diagrama está contemplado al máximo. Así se estableció que los micros y los autos particulares que vengan desde Rosario tengan un acceso exclusivo llamado “Acceso Seguro” donde además habrá una zona de estacionamiento de un radio de diez cuadras custodiado por efectivos para que a nadie se le ocurra ir en búsqueda de lo ajeno y también se limitará, con la presencia policial, a los famosos trapitos. Las puertas del estadio se abrirán a las 13.30 y la venta de entradas empezó por Internet el jueves pasado tanto para la general visitante, a 23.000 pesos la popular, como para los neutrales que estarán en el sector pegado cuyo ticket eleva el precio a 50.000 pesos. Todas las entradas si bien no son nominadas quedarán registradas bajo el número de documento de identidad del comprador, lo que garantiza cierta trazabilidad, salvo aquellas de protocolo que entrega directamente la institución organizadora o el club visitante. Lo que habrá, además, es aplicación del derecho de admisión a través del programa Tribuna Segura que lo lleva adelante la Dirección Nacional de Seguridad en Eventos Deportivos que lidera el funcionario Franco Berlín que designó 35 agentes para esa función.

Otro tema sobre el que la Aprevide hizo mención especial es que no permitirá que se ubiquen banderas en los alambrados y en el caso de aquellos que vayan a la zona neutral no podrán exhibir camisetas de otros cuadros que no sean los que disputen el partido. Esto que parece obvio no lo es tanto dada la presencia de Ángel Di María, el futbolista que todos quieren ver y rendirle tributo.

Además se estableció que no se permite tirar material pirotécnico y ni siquiera papelitos, como en la vieja versión del fútbol argentino y en caso de que esto ocurra la sanción será terminante: no podrá volver a traer visitantes a la Provincia de Buenos Aires el club cuya parcialidad infrinja esta regla. También cabe agregar que además del sistema de monitoreo de cámaras con que cuenta el club en el estadio, habrá agentes con cámaras móviles que se sumarán a las del Municipio para registrar cada movimiento tanto en el interior como en el exterior del escenario deportivo.

Los accesos en Instituto-River Plate

Por su parte para el partido entre Instituto y River el ministerio de Seguridad de Córdoba encabezado por el ministro Juan Pablo Quinteros determinó un operativo con 810 efectivos de las distintas ramas que trabajarán en el evento. En principio se determinó que los hinchas de River tendrán a su disposición la mitad del estadio: irán a la tribuna Artime y a la platea Gasparini y tanto los micros como los autos particulares que lleguen tendrán estacionamiento exclusivo y custodiado en la playa Sur, Parque del Kempes Sur y playa de la Escuela de Turismo Montes Pacheco. De la barra de River se espera que viajen diez micros que serán requisados en dos oportunidades: la primera en el peaje de la autopista Rosario-Córdoba y la segunda antes del ingreso a la ciudad, donde serán encapsulados. Ahí no sólo se trabajará con policías y perros buscando armas y drogas sino que también se hará el primer filtro del derecho de admisión con los teléfonos inteligentes del programa Tribuna Segura, cuyo segundo filtro estará en el primero de los tres anillos de control vallado, ubicado cada uno a 300, 200 y 100 metros respectivamente del estadio. En esta oportunidad y por la cantidad de hinchas de River en derecho de admisión el Ministerio de Seguridad Nacional confirmó que se utilizarán 80 aparatos para verificar la identidad de cada asistente.

La puertas abrirán a las 18 y en el encuentro estará presente la Unidad Judicial Móvil del Ministerio Público Fiscal, a cargo del Dr. Gonzalo Moreno con apoyo de las Unidades Judiciales 18 y 22 para juzgar cualquier delito en flagrancia y aplicar de inmediato al que transgreda las reglas el derecho de admisión. Con el tema de las entradas, las populares visitantes están completamente agotadas y sólo quedan plateas a un valor de 50.000 pesos que se estiman también se agotarán en el transcurso del día. Así, habrá estadio lleno en Córdoba y en el Sur del Conurbano. Y la Liga volverá a tener visitantes como nunca debió haber perdido. Es un primer paso, quizá pequeño, pero necesario. Y si sale todo bien, más jurisdicciones y partidos se irán sumando. Para que la fiesta del fútbol vuelva, definitivamente, a ser completa.