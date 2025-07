Sorpresa en el fútbol de Inglaterra: Snoop Dogg se convirtió en copropietario de un reconocido equipo

Snoop Dogg se convirtió en copropietario de un reconocido equipo de fútbol de Inglaterra (Mandatory Credit: Charles LeClaire-Imagn Images)

Swansea City, el club galés que actualmente milita en el Championship (Segunda División de Inglaterra), anunció la incorporación de Snoop Dogg como nuevo copropietario. El reconocido rapero estadounidense, cuyo nombre real es Calvin Cordozar Broadus Jr., es dueño además de la discográfica Death Row Records, fue 17 veces nominado a los Premios Grammy y cuenta con más de 35 millones de discos vendidos.

El popular artista se suma como inversor de alto perfil en la estructura dirigencial de la entidad, siguiendo la tendencia de figuras internacionales que apuestan al negocio del fútbol británico. Su desembarco en Swansea se concretó tras participar como imagen en el lanzamiento de la camiseta para la próxima temporada, un hecho que generó numerosos comentarios tanto en el ámbito local como internacional.

La movida refuerza los intentos del club por amplificar su repercusión global y potenciar ingresos comerciales en un contexto económico desafiante. Swansea, que no juega en la Premier League desde 2018 y lleva acumuladas pérdidas financieras en los últimos ejercicios anuales, espera que el impacto de Snoop Dogg permita atraer a nuevos patrocinadores, desarrollar su marca y aumentar el alcance de su base de seguidores, tanto en el Reino Unido como en otros mercados.

Snoop Dogg, de 53 años, no ocultó su entusiasmo por la oportunidad de integrarse al club galés: “Mi amor por el fútbol es bien conocido, pero me resulta especial integrarme en la propiedad del Swansea City. La historia del club y del área me tocaron personalmente. Esta es una ciudad y un club orgullosos de clase trabajadora”, declaró el artista en el comunicado oficial del club. En la directiva valoran su capacidad para imponer tendencia y su proyección internacional como motor de nuevas alianzas y mayor visibilidad.

Swansea presentó a Snoop Dogg como copropietario

El caso de Snoop Dogg no es aislado en el contexto institucional del Swansea. En abril, el actual mediocampista de Milan y ex Real Madrid, Luka Modric, se sumó al directorio del club como accionista, formando parte de un grupo inversor que integra junto a Andy Coleman, Brett Cravatt, Nigel Morris y Jason Cohen. Ambos movimientos buscan fortalecer la base económica de Swansea e incorporar figuras con gran peso mediático y experiencia en diferentes ámbitos, lo que puede traducirse en mayores oportunidades de desarrollo.

La presencia de Snoop Dogg como copropietario fue celebrada por el club a través de diferentes acciones simbólicas, como el mural realizado en su honor dentro del estadio por el artista Hasan Kamil. El director ejecutivo de Swansea, Tom Gorringe, remarcó que el vínculo del rapero con el fútbol está “bien documentado” y que su deseo de participar de modo más activo en el deporte puede concretarse con un impacto real en el Swansea City.

Este fenómeno es parte de una tendencia que involucra a celebridades y ex deportistas de elite en la conducción y desarrollo empresarial de clubes europeos, con la expectativa de potenciar la marca y el proyecto deportivo.